Morellino di Scansano, a Roma premiati i 10 vini più rappresentativi della Docg

Per il terzo anno "Morellino nel cuore", il progetto ideato dai giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli in collaborazione con il Consorzio di tutela Morellino di Scansano Docg, ha premiato dieci etichette di una delle denominazioni più rappresentative della Toscana. L’obiettivo è quello di promuovere il valore di vini in cui il Sangiovese, vitigno principe della denominazione maremmana, sa esprimersi in modo deciso e riconoscibile. Le etichette al top sono state presentate a Roma al Ristorante La Taverna Flavia dal direttore del Consorzio Alessio Durazzi, da Roberta Perna e da alcuni produttori, mentre la degustazione è stata condotta da Antonio Stelli.

Il direttore del Consorzio di tutela Morellino di Scansano Docg, Alessio Durazzi

Il percorso del Morellino tra territorio, sostenibilità e identità

Il contest vuole esprimere e premiare il percorso di crescita della denominazione, dalla Doc del 1978 alla Docg nel 2007. Forte è stato l’impegno sinergico dei produttori verso la definizione di un’identità territoriale, mirata alla sostenibilità ambientale. Oltre il 35% dei vigneti, infatti, è in conduzione biologica certificata. Le macroaree tra le valli dell’Ombrone e dell’Albegna, lungo la costa tirrenica, in collina e in alta collina, danno al Sangiovese espressioni eterogenee e vini con caratteristiche di morbidezza, freschezza, sapidità e tannini attenuati.

A favorirne la qualità il clima mite, le brezze marine, l’esposizione felice dei vigneti e i suoli ricchi di sedimenti minerali. Del resto, già nel XII secolo quel vino di Scansano era definito dai documenti storici "di eccelsa bontà" e ancora prima era vanto degli etruschi e poi dei romani. Nel nome ricorda il bruno dei "morelli", i cavalli dei butteri maremmani.

La degustazione alla cieca e la selezione delle etichette

A selezionare le 10 etichette al top era stata, alla fine dello scorso anno, una giuria composta da esperti come Elena Erlicher di Civiltà del Bere, Carlo Macchi di Winesurf, Luciano Pignataro, Alessandra Piubello di Decanter, Leonardo Romanelli di Repubblica e Identità Golose e Maurizio Valeriani di Vinodabere. Nella sede del Consorzio a Scansano era stata chiamata a degustare alla cieca 62 campioni inviati da 30 aziende associate. Non si è trattato di una classifica delle “migliori” etichette di Morellino, secondo i giurati, ma di una affermazione delle più rappresentative del contesto produttivo.

Ecco i 10 vini selezionati:

Per la Categoria annata : Cantina Vignaioli di Scansano Roggiano Bio 2023 - Tenuta Agostinetto La Madonnina 2023 - Poggio Argentiera Bellamarsilia 2023.

: Cantina Vignaioli di Scansano Roggiano Bio 2023 - Tenuta Agostinetto La Madonnina 2023 - Poggio Argentiera Bellamarsilia 2023. Per la Categoria superiore : Provveditore 2023 - Le Rogaie Forteto 2022 - Terenzi Purosangue 2022.

: Provveditore 2023 - Le Rogaie Forteto 2022 - Terenzi Purosangue 2022. Per la Categoria riserva : Belguardo Bronzone 2021 - Bruni Laire 2021 - Roccapesta Roccapesta Riserva 2021.

: Belguardo Bronzone 2021 - Bruni Laire 2021 - Roccapesta Roccapesta Riserva 2021. E infine Vecchia annata, categoria aggiunta quest’anno per valorizzare quei vini che col tempo dimostrano di evolversi, confermando la versatilità della denominazione. A conquistarla è stata l’etichetta Fattoria di Magliano Heba 2006.

Le 10 etichette di Morellino di Scansano Docg selezionate

Il futuro del progetto e i numeri della denominazione

Nei prossimi mesi gli stessi vini saranno al centro di eventi speciali a Milano e a Firenze, sempre con i produttori e con gli ideatori del format. Soddisfatto il presidente del Consorzio Bernardo Guicciardini Calamai. «L’attenta selezione dei membri della giuria - ha detto - ha garantito un livello di competenza e professionalità ineccepibile e i vini selezionati riflettono al meglio l’autenticità e le peculiarità del Morellino di Scansano. L’adesione delle aziende al progetto è continua e ringrazio la giuria e gli ideatori, anima di Morellino nel Cuore, Roberta Perna e Antonio Stelli». Il Morellino di Scansano viene prodotto in tutto il comune di Scansano e in parte dei comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna e Semproniano. Gli ettari di vigneti rivendicati sono circa 1500. Secondo il disciplinare può contenere un minimo dell’85% di uve Sangiovese e un massimo del 15% di altre uve da vitigni a bacca nera.