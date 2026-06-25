Pernice 2023 di Conte Vistarino, Pinot Nero di collina con grande equilibrio

Pernice 2023 dell‘Oltrepò Pavese Doc

Pernice 2023 dell'Oltrepò Pavese Doc, miglior Pinot Nero della Lombardia al Concorso nazionale del Pinot Nero 2026, interpreta il vitigno con eleganza internazionale e autenticità territoriale. Un’annata segnata da una primavera fresca e piovosa e da un’estate calda, che ha donato alle uve maturità e intensità espressiva. Il vigneto di Conte Vistarino è coltivato nell'Oltrepò pavese nei pressi della cascina da cui prende il nome, a un’altitudine compresa tra i 300 e i 400 metri sul livello del mare. L’esposizione a sud assicura un’irradiazione ottimale e regala uno splendido panorama sulle colline dell’Oltrepò. I terreni, caratterizzati da una prevalenza di calcare (52%), sono completati da argilla, sabbia e scheletro, una combinazione che contribuisce a definire l’identità del vino. Questo appezzamento vanta una lunga storia vitivinicola ed è conosciuto fin dall’antichità per la presenza della pernice, da cui deriva il suo nome. La sua reputazione è testimoniata anche da una citazione di Luigi Veronelli che, già nel 1961, nel volume Vini d’Italia, scriveva: «Pinot eccellente della località Pernice, in Comune di Rocca de’ Giorgi, dal bel colore rubino chiaro e dall’intenso bouquet». Nel calice si presenta di un rosso rubino profondo; al naso emergono profumi di amarena, mora e violetta, arricchiti da delicate sfumature speziate. Il sorso è pieno e armonioso, sostenuto da una fresca tensione che ne esalta la bevibilità.Tannini setosi e un finale lungo e avvolgente accompagnano una piacevole sensazione di equilibrio e profondità. Un vino da bere oggi ma ancor più da attendere per scoprirne l’evoluzione nel tempo. Questo importante Pinot nero si abbina benissimo con ogni tipo di preparato a base di selvaggina, funghi, formaggi stagionati e carni arrosto.