Quanto Basta Per…: il vino toscano con l’etichetta da scrivere a mano

C'è un punto in cui il vino smette di essere solo contenuto e diventa gesto. Non riguarda il vitigno, né la tecnica di cantina. Riguarda l'etichetta. È da qui che parte "Quanto Basta Per…": un bianco Igt Toscana da Vermentino e Viognier, ma soprattutto un formato e un'idea. La bottiglia è da 500 ml, misura intermedia che intercetta un consumo reale senza passare per il rituale della 0,75. La parte più interessante però non è nel vetro. È fuori.

Quanto basta per... l'originale etichetta del vino prodotto da La Faretra

Quanto basta per... l'originale etichetta del vino prodotto da La Faretra

L'etichetta è bianca, volutamente incompiuta. Una superficie da usare: scrivere, disegnare, dedicare. Il produttore si fa da parte. Il vino diventa supporto, quasi un pretesto per costruire una relazione. È una scelta che gioca sulla personalizzazione, sull'idea che il racconto non parta dalla cantina ma da chi apre la bottiglia. Dietro, resta un progetto agricolo strutturato.

La Faretra e il vino toscano con etichetta personalizzabile

La Faretra è una tenuta di 75 ettari in Maremma, nata nel 2008, con vigneti, oliveti e aree naturali. Conduzione biologica certificata, consulenze agronomiche, collaborazioni universitarie. Non è un dettaglio marginale: se il contenitore cambia funzione, il contenuto deve reggere. In questo caso lo fa con un profilo pulito - pressatura a grappolo intero, niente malolattica, acciaio e breve affinamento - che produce un bianco giocato su freschezza e immediatezza, coerente con l'uso per cui è stato pensato. "Quanto Basta Per…" mette a fuoco qualcosa: l'etichetta non è più solo ciò che racconta il vino. Può diventare il luogo dove il vino viene raccontato da chi lo beve.