Valtènesi, dove il Groppello diventa Chiaretto e racconta un territorio

La Valtènesi è quell’area rivierasca e collinare sulla sponda bresciana del lago di Garda che comprende sette comuni (Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Puegnago, San Felice e Soiano) e che, per la rinomanza storica dei suoi rosati, potremmo definire “La Petite Provence” italica.

La sponda occidentale del Lago di Garda, dove vengono prodotti i vini della Valtènesi

La sponda occidentale del Lago di Garda, dove vengono prodotti i vini della Valtènesi

Denominazione più premiata a livello nazionale nella categoria rosé, la Valtènesi deve la sua caratterizzazione al cosiddetto Metodo Molmenti, tecnica enologica codificata nel 1896 da Pompeo Molmenti, senatore del Regno d’Italia, storico dell’arte e appassionato viticoltore. Il geniale senatore per ottenere un vino dal color rosa pallido, fresco e di grande eleganza decise di provare a pigiare delicatamente le uve del bizzoso Groppello lasciandole sulle bucce per poche ore, dando vita a quello che definì il “vino di una notte”.

Il segreto del Chiaretto: clima del Garda e carattere del Groppello

Un rosato frutto di una combinazione felice di elementi partendo dallo straordinario microclima mediterraneo del Garda, con venti che mitigano i picchi climatici, suoli di origine morenica, ricchi di minerali, e soprattutto dal genius loci della Valtènesi, quel nativo Groppello, che nella versione in rosa dona finezza, eleganza, spiccata sapidità e grande eterogeneità di abbinamenti gastronomici.

Vitigno pregiato quanto delicato, coltivato in circa 500 ettari nelle sue varie declinazioni (Groppello gentile, di Mocasina o di Santo Stefano), tutte accomunate da buccia sottile, bassa produttività e grande finezza aromatica per un originalissimo cultivar, capace di fare la differenza.

Dal Trofeo Molmenti alla cantina Franzosi, il futuro in rosa della Valtènesi

La ricorrenza del 130° anniversario del felice esperimento di Molmenti è stato l’occasione di una serie di iniziative volute dall’attivo Consorzio Valtènesi - guidato dal motivato duo formato dal presidente Paolo Pasini e dal direttore Juri Pagani - che hanno confermato la visione quanto mai contemporanea del precursore. Ne è perfetta espressione il vincitore dell’edizione 2026 del “Trofeo Molmenti”, il Chiaretto Valtenesi 2025 della Cantina Franzosi.

Il Chiaretto Valtenesi 2025 della Cantina Franzosi vincitore del Trofeo Molmenti 2026

Il Chiaretto Valtenesi 2025 della Cantina Franzosi vincitore del Trofeo Molmenti 2026

Una meravigliosa realtà familiare, con il patriarca Bruno che dall’alto dei suoi 84 anni sussurra ai filari del suo amato Rebo e con umiltà e passione spiega ai visitatori i vini di famiglia, i tre figli Giovanni, Luigi e Paola, che hanno saldamente preso il testimone aziendale, e la giovane energia del nipote, Davide, enologo, pronto a far proseguire una storia nata quasi un secolo fa.

Giovanni, Bruno, Paola e Luigi Franzosi

Giovanni, Bruno, Paola e Luigi Franzosi

Un Chiaretto dall’elegante rosa cipria e dai profumi di piccoli frutti rossi, ciliegia, fiori di campo ed erbe aromatiche, ampio attacco gustativo e bilanciato equilibrio fresco-sapido che lo rendono ideale da aperitivo quanto da accompagnare salumi, formaggi, pesce di lago ma anche pizza e cucina orientale non troppo speziata. Un prodotto che testimonia come la Valtènesi sappia preservare la pionieristica intuizione di Molmenti ma anche come il rosa identifichi il colore della promettente visione del proprio futuro prossimo.