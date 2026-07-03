Concorso Müller Thurgau, qualità alta e punteggi ravvicinati: ecco i vincitori

La 23ª edizione del Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau si è svolta nell’ambito della 39ª rassegna dedicata al Müller Thurgau: Vino di Montagna, confermando ancora una volta la vocazione di questo vitigno a rappresentare un’area produttiva ampia e trasversale, che va dall’arco alpino italiano fino ad alcune realtà tedesche. La selezione 2025 ha restituito un quadro piuttosto omogeneo, con punteggi molto ravvicinati e un livello qualitativo generale giudicato alto dalla giuria.

I vincitori del 23° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau

Le medaglie e i premi assegnati

Le Medaglie d’Oro, per regolamento limitate al 10% dei partecipanti, sono state cinque. Tutti i vini si sono collocati in un range compreso tra 86,9 e 89,1 punti, a conferma di una selezione estremamente serrata. La fascia delle Medaglie d’Argento ha raccolto cinque etichette comprese tra 86,4 e 86,7 punti. Un gruppo compatto che conferma la stabilità qualitativa di molte aziende presenti al concorso. Più ampia la selezione delle Medaglie di Bronzo, che ha coinvolto nove vini con punteggi tra 85,75 e 86,2 punti. Anche in questo caso la distribuzione dei risultati racconta una qualità diffusa su più territori. In generale

23° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau Medaglia Eventuale premio ulteriore Nome vino Cantina Oro Miglior Vino Italiano Müller Thurgau Bottega Vinai 2025 Cavit Oro — Müller Thurgau 2025 Cantina Produttori Valle Isarco Oro — Müller Thurgau Sofi 2025 Franz Haas Oro Miglior vino straniero Meersburger Lerchenberg Müller Thurgau Trocken 2025 Staatsweingut Meersburg Oro Miglior vino longevo Hagnauer Premium Müller Thurgau Fass 247 2023 Winzerverein Hagnau Argento — Müller Thurgau Cosler 2025 Azienda Agricola Sandri Arcangelo Argento — In the Mood of Müller Trocken Pfalz 2025 Hammel Argento — Müller Thurgau “I Classici” 2025 Cantina Lavis Argento — Müller Thurgau GRAUN 2024 Cantina Cortaccia Argento — Müller Thurgau 2025 Tenuta Gottardi Bronzo — Müller Thurgau 2024 Azienda Vinicola Nicolodi Alfio Bronzo — Müller Thurgau Athesim Flumen 2025 Cantina Aldeno Bronzo — Müller Thurgau “I Classici” 2024 Cantina Sociale Mori Colli Zugna Bronzo — Müller Thurgau Pendici del Baldo 2025 Cantina Produttori Valle Isarco Bronzo — Müller Thurgau 2025 Cantina Rotaliana di Mezzolombardo Bronzo — Müller Thurgau 2025 Cembra cantina di montagna Bronzo — Erste Versuchung Rivaner Trocken 2025 Hammel Bronzo — Müller Thurgau Warth 2205 Moser Francesco Bronzo — Müller Thurgau Pietramontis 2024 Villa Corniole Bronzo — Müller Thurgau Kabinetní Winery Baloun

In totale sono stati 64 vini in concorso hanno restituito un quadro piuttosto articolato, con una presenza estera pari a circa il 22% del totale. Il Trentino si conferma l’area più rappresentata, seguito dall’Alto Adige e, con una partecipazione più contenuta ma significativa, dalla Sicilia, presente con un singolo campione. Sul versante internazionale hanno preso parte aziende provenienti dalla Germania, paese d’origine del Müller Thurgau, e dalla Repubblica Ceca, dove il vitigno risulta oggi ampiamente diffuso e coltivato.

Un livello sempre più uniforme

Un elemento emerso con particolare evidenza durante le degustazioni riguarda la vendemmia 2025. L’annata è stata caratterizzata da una raccolta anticipata di circa una settimana rispetto alla media abituale, una condizione che, in teoria, può incidere sul profilo del Müller Thurgau riducendo la componente acida e la finezza aromatica. Nonostante questo scenario, numerosi campioni hanno mostrato un andamento differente dalle attese, esprimendo profili complessivamente convincenti. I vini presentati si sono distinti per equilibrio gustativo, precisione aromatica ed eleganza, con diversi casi in cui le etichette 2025 sono state giudicate superiori rispetto alle annate precedenti. Un risultato che assume un peso specifico rilevante se letto alla luce delle criticità climatiche della stagione. Secondo le impressioni condivise in degustazione, il dato più significativo riguarda il crescente livello tecnico raggiunto dalle aziende, sempre più capaci di governare in modo puntuale le fasi produttive. Dalla gestione della vendemmia fino alle scelte in cantina, emerge un approccio ormai maturo, che consente di valorizzare il vitigno anche in condizioni non ottimali, mantenendo coerenza stilistica e riconoscibilità del profilo del Müller Thurgau.

Dal Concorso emerge un approccio che consente di valorizzare il vitigno anche in condizioni non ottimali

A sottolineare l’andamento del concorso è stato il presidente del Comitato Mostra Valle di Cembra, Nicola Zanotelli, che ha evidenziato come le differenze tra i campioni siano risultate minime. «Distanze veramente minime tra un campione e l’altro, a volte anche di un solo decimo - ha osservato a Vita Trentina - a dimostrazione di quanto la qualità generale dei vini in concorso sia davvero alta e sempre più elevata negli anni. Il concorso non è solo una competizione, ma un’occasione di confronto per crescere insieme». Un’impostazione che riflette anche la posizione del Müller Thurgau nel panorama attuale: un vino che intercetta la domanda crescente di etichette fresche, aromatiche e a gradazione contenuta, sempre più presenti nella ristorazione e nel consumo informale.