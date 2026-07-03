Microzone e identità: il segreto nascosto dei vini Domìni Veneti in Valpolicella

“Il cambiamento climatico è una realtà evidente e va letto con lucidità. In Valpolicella, storicamente, raggiungere livelli ottimali di maturazione non era sempre semplice; oggi l’aumento delle temperature ha reso in alcuni casi più agevole arrivare a una piena maturità. Allo stesso tempo, però, sono emerse nuove criticità. Le nostre varietà sono sensibili alle scottature solari e questo rende sempre più importante una gestione attenta della parete fogliare, capace di proteggere i grappoli e mantenere equilibrio nella maturazione. La sfida è trovare un nuovo equilibrio: preservare freschezza, integrità aromatica e sanità delle uve in un contesto climatico in mutamento. Da questo punto di vista l’Amarone ha una particolarità interessante: nasce da uve raccolte prima della piena maturazione e prosegue poi il proprio percorso in fruttaio. Questo gli consente di risentire in modo diverso degli effetti climatici e di conservare una componente di freschezza che è anche la chiave per la sua longevità”