Nata sulle pendici esterne del cratere degli Astroni, tra Napoli e Pozzuoli, Cantine Astroni si colloca nel cuore dei Campi Flegrei, in un contesto naturale di straordinaria intensità. Un tempo riserva di caccia borbonica e oggi Oasi naturale tutelata dal WWF Italia, il cratere rappresenta un prezioso baluardo di biodiversità e un ambiente viticolo unico. Qui, dove il mare incontra la terra vulcanica, Cantine Astroni custodisce un patrimonio enologico profondamente legato al territorio. In vigna e in cantina, ogni scelta nasce dal rispetto dei tempi naturali, per preservare l’identità delle uve e restituire nel vino l’essenza del luogo. In cantina, l’esperienza maturata nel tempo si affianca a un approccio enologico attento e consapevole.

La sede di Cantine Astroni tra Napoli e Pozzuoli, cuore pulsante della produzione enologica flegrea

Gli strumenti e le conoscenza contemporanee diventano così un mezzo per accompagnare l’espressione delle uve, preservandone integrità e carattere, affinché ogni vino possa raccontare con chiarezza il luogo da cui proviene. Particolare attenzione è rivolta ai vitigni autoctoni pre-filosserici coltivati a piede franco, Falanghina e Piedirosso dei Campi Flegrei, espressione diretta di un suolo vulcanico straordinario.

La degustazione al Roof Top della Taverna del Capitano

E quando Mariella Caputo ci informa che durante il nostro soggiorno alla Taverna del Capitano di Nerano (Na) si sarebbe tenuta una degustazione informale di alcune referenze dell’azienda non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di goderci il panorama dal Roof Top in compagnia di Cristina Varchetta in rappresentanza della proprietà dell’azienda, e alcuni suoi vini somministrati dal preparatissimo sommelier di Casa Caputo Giacomo Gargiulo.

La splendida terrazza panoramica della Taverna del Capitano, cornice della degustazione informale delle referenze flegree

Le quattro tenute e il patrimonio vitato nei Campi Flegrei

Anzitutto va precisato che il patrimonio vitato aziendale si articola in 4 Tenute distribuite nell’area flegrea, Vigna Astroni (1,5 ettari circa con vitigni Falanghina e Piedirosso), Tenuta Camaldoli (3 ettari circa tutti piantati a Piedirosso), Tenuta Jossa (3 ettari circa con vitigni Piedirosso, Sciascinoso, Falanghina e Fiano) e Vigna Imperatrice (2,8 ettari circa tutti piantati a Falanghina).

Scorcio dei vigneti di Cantine Astroni coltivati a ridosso dell'Oasi Naturale del Cratere degli Astroni Panoramica dall'alto delle pendenze vulcaniche e dei vigneti che compongono il patrimonio vitato di Tenuta Camaldoli I terrazzamenti vitati della Tenuta Jossa, incastonati nelle pendenze vulcaniche del territorio dei Campi Flegrei Il paesaggio di Vigna Imperatrice, dove il suolo vulcanico e il microclima ideale danno vita a vini da vitigni pre-filosserici a piede franco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Scorcio dei vigneti di Cantine Astroni coltivati a ridosso dell'Oasi Naturale del Cratere degli Astroni Panoramica dall'alto delle pendenze vulcaniche e dei vigneti che compongono il patrimonio vitato di Tenuta Camaldoli I terrazzamenti vitati della Tenuta Jossa, incastonati nelle pendenze vulcaniche del territorio dei Campi Flegrei Il paesaggio di Vigna Imperatrice, dove il suolo vulcanico e il microclima ideale danno vita a vini da vitigni pre-filosserici a piede franco

Diverse per esposizione, altitudine, suolo e microclima ma unite dalla stessa matrice vulcanica e da una profonda vocazione viticola. Da ciascuna Tenuta provengono le uve destinate principalmente alla produzione dei cru aziendali. Un lavoro che nasce dall’osservazione del vigneto e prosegue con vinificazioni dedicate, pensate per preservare nel vino le caratteristiche specifiche di ogni parcella.

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Degustazione Falanghina Campi Flegrei Dop: Colle Imperatrice, Tenuta Jossa e Vigna Astroni

La nostra degustazione inizia con la Falanghina Campi Flegrei Colle Imperatrice Dop 2024. Fulgido paglierino di media fittezza. Fiori di acacia e frutta nostrana e tropicale: pesca, albicocca e ananas, seguiti da definiti sentori di macchia mediterranea. L’impatto al palato è nitido e dissetante. Sapidità e freschezza, poi si assesta e appaga per un lungo tempo valorizzando la bevibilità e l’impronta territoriale.

Falanghina Campi Flegrei Colle Imperatrice Dop

Proseguiamo con la Falanghina Campi Flegrei Dop Tenuta Jossa 2021. I luccicanti riflessi dorati rapiscono e annunciano una caos calmo di ginestra, camomilla e fieno, pera Abate, canditi e miele, che inebria il naso, unitamente a note di cedro, cera d’api e foglia di pomodoro, conducendo irresistibilmente al sorso. In bocca è fluente e materico, con equilibrio centrato e un attraente finale dai ritorni di frutta gialla e pietra focaia, non senza una mineralità gessosa, sfumature affumicate e una marcata tensione salina.

Falanghina Campi Flegrei Dop Tenuta Jossa

La striscia delle Falanghine si chiude con la Campi Flegrei Dop Vigna Astroni 2020. Paglierino dalla veste lucente. Profumi di pera Abate e gelsomino si fondono a sensazioni di miele d’agrumi e ghiaia di fiume.Poi accenni tostati, sentori di idrocarburo, mandorla dolce e sfumature vegetali. Il sorso esprime grande pienezza grazie a una perfetta amalgama tra freschezza e corpo. Finale succoso e saporito, di spiccata salinità, acidità viva e rinfrescante, caratterizzato da un’aristocratica nuance fumé.

Campi Flegrei Dop Vigna Astroni

I vini rossi vulcanici: Piedirosso Colle Rotondella e Tenuta Camaldoli

Dal lato rossista si segnalano due vini. Il Piedirosso Campi Flegrei Dop Colle Rotondella 2024 è di un raffinato carminio di buona fittezza. Al naso debutta con fragranze a tinte rosse: ciliegia e ribes, affiancate da una delicata viola, poi prugna, geranio rabarbaro, tabacco in foglia, liquirizia e cannella. Non mancano sfumature tostate e affumicate. Al palato mostra carattere e intensità, con tannino lieve, energia sapidità e persistenza su ricordo di melagrana e china.

Piedirosso Campi Flegrei Dop Colle Rotondella

A chiudere il Piedirosso Campi Flegrei Dop Tenuta Camaldoli 2018 di un granato di media fittezza e buona luminosità. Al naso si incontrano mirtilli e more in confettura, carruba e cenere, con un dolce ventaglio speziato di cannella e vaniglia. Non mancano note mentolate e balsamiche, sfumature erbacee di rosmarino, sentori minerali, chiodi di garofano e glicine Il sorso è fresco e sapido, con un tannino appena accennato ma assai efficace, per un finale gradevolissimo in cui ritornano frutti, spezie e note balsamiche.

Piedirosso Campi Flegrei Dop Tenuta Camaldoli