C’è stato un tempo in cui parlare di vino inglese suscitava più curiosità che aspettative. Oggi, invece, le bollicine prodotte tra Sussex e Kent compaiono nelle carte dei vini dei ristoranti internazionali, raccolgono riconoscimenti e attirano un numero crescente di appassionati. La crescita dello sparkling wine inglese ha trasformato l’Inghilterra meridionale in una destinazione sempre più interessante anche per l’enoturismo. Le colline calcaree di queste aree condividono la stessa formazione geologica che prosegue sotto la Manica fino alla Champagne. A questo elemento si sono aggiunte temperature medie più elevate e stagioni di maturazione più lunghe, condizioni che hanno favorito la coltivazione di Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier.

I filari a Bodiam, East Sussex

Sono le tre varietà protagoniste anche dei grandi spumanti francesi e oggi costituiscono la base di molte delle migliori etichette britanniche. La vendemmia inglese si concentra generalmente tra la seconda metà di settembre e la fine di ottobre. Per i visitatori, il periodo più coinvolgente coincide spesso con le settimane tra fine settembre e metà ottobre, quando la raccolta anima vigneti e cantine e le tenute propongono tour, degustazioni e appuntamenti gastronomici dedicati alla stagione.

Rathfinny, dormire tra i vigneti del Sussex

Tra le realtà più complete spicca Rathfinny Estate, nel Sussex orientale, a breve distanza dalle celebri Seven Sisters. Durante l’autunno, i vigneti cambiano colore e la proprietà offre la possibilità di seguire da vicino diverse fasi della vita della tenuta. I Flint Barns, edifici agricoli recuperati e trasformati in strutture ricettive, permettono di soggiornare direttamente tra i filari.

Rathfinny Estate, nel Sussex orientale

L’esperienza può comprendere passeggiate nei vigneti, visite alla cantina, degustazioni e proposte gastronomiche costruite intorno ai vini prodotti nella proprietà e agli ingredienti locali. La presenza di ospitalità, ristorazione e attività enologiche nello stesso luogo rende Rathfinny una soluzione particolarmente completa per chi vuole vivere la vendemmia senza continui spostamenti.

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Nyetimber, il simbolo delle bollicine inglesi

Nyetimber ha avuto un ruolo importante nel cambiamento della percezione internazionale del vino britannico. Le sue cuvée sono presenti in occasioni ufficiali, ristoranti di alto livello ed eventi internazionali, contribuendo a rendere più riconoscibile il posizionamento dello spumante inglese.

Nyetimber Classic Cuvée

Nel corso dell’anno la tenuta propone aperture, degustazioni ed esperienze dedicate alla scoperta delle proprie etichette. Non offre la stessa formula di ospitalità integrata di Rathfinny, ma rappresenta una tappa significativa per comprendere l’evoluzione qualitativa e commerciale raggiunta dal settore negli ultimi decenni.

Ridgeview e le colline delle South Downs

Tra i pionieri della viticoltura britannica contemporanea figura Ridgeview, realtà che ha contribuito alla crescita delle bollicine prodotte nelle South Downs quando il fenomeno era ancora lontano dall’attuale notorietà. Una visita durante la vendemmia permette di unire il vino alla scoperta del paesaggio del Sussex: colline, villaggi, pub e vigneti caratterizzano un territorio che può essere esplorato anche attraverso il vicino South Downs National Park.

Le bollicine firmate Ridgeview

Ridgeview rappresenta quindi una tappa adatta a chi cerca un’esperienza legata non soltanto alla degustazione, ma anche alla conoscenza dell’ambiente che ha favorito lo sviluppo del settore.

Chapel Down, vino e gastronomia nel Kent

Nel Kent, Chapel Down propone una delle esperienze più articolate dell’enoturismo inglese. La tenuta, situata vicino a Tenterden, organizza visite guidate, degustazioni, wine flight e percorsi tra i vigneti. Nel periodo della raccolta, l’attività nei campi rende ancora più evidente il legame tra la visita e il lavoro stagionale della cantina.

A Chapel Down, nel Kent, si possono effettuare diversi percorsi enoturistici

Un elemento distintivo è The Swan, il ristorante collegato alla tenuta, dove la cucina utilizza ingredienti del territorio in abbinamento ai vini prodotti in loco. Alcune formule consentono di combinare visita al vigneto, degustazione e pranzo o cena, offrendo un percorso che mette in relazione produzione vitivinicola e gastronomia locale.

Quando visitare il vino inglese durante la vendemmia

La vendemmia in Sussex e Kent non è soltanto un appuntamento per gli appassionati di vino. Tra settembre e ottobre, i filari assumono tonalità dorate, le temperature conservano spesso una piacevole impronta tardoestiva e molte tenute concentrano le attività dedicate ai visitatori. È soprattutto il momento migliore per osservare da vicino la trasformazione del vino inglese. I terreni calcarei, la diffusione di Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier e l’allungamento delle stagioni di maturazione hanno contribuito alla crescita di un comparto che oggi si presenta con una precisa identità produttiva.

La vendemmia in Sussex e Kent è un ottimo momento per visitare quelle zone