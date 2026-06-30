Estate e birra, perché cresce la voglia di leggerezza senza rinunciare al piacere

Con l'arrivo dell'estate cambiano anche le abitudini di consumo. Le giornate più lunghe, le temperature elevate e il desiderio di trascorrere più tempo all'aria aperta fanno crescere la voglia di sapori freschi, leggeri e piacevoli da condividere. In questo periodo dell'anno si cercano bevande capaci di regalare una sensazione di freschezza, accompagnando con naturalezza un aperitivo, una cena in compagnia o un momento di relax, senza rinunciare al gusto autentico.

D'estate cresce la voglia di bevande fresche e dissetanti, come la birra

D'estate cresce la voglia di bevande fresche e dissetanti, come la birra

Allo stesso tempo, il consumo consapevole, l'attenzione al benessere e la ricerca di uno stile di vita equilibrato stanno contribuendo a trasformare il mondo della birra. Accanto alle proposte più tradizionali, cresce infatti l'interesse verso alternative più leggere, pensate per chi desidera concedersi il piacere di una buona birra in diversi momenti della giornata. Una tendenza che riflette l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti in grado di coniugare freschezza, qualità e gusto.

FORST 0,0% Citrus & Herbs: la birra analcolica fresca per l'estate

In questo contesto nasce FORST 0,0% Citrus & Herbs, una birra fresca, aromatica e sorprendente, con 0,0% alcol e senza zuccheri aggiunti. L’incontro tra un aroma agrumato naturale e un estratto di erbe dà vita a un profilo sensoriale unico, arricchito da leggere note speziate e da una schiuma fine e compatta, per un’esperienza di gusto equilibrata, armoniosa e dal carattere autentico.

FORST 0,0% Citrus & Herbs è fresca, aromatica e sorprendente, con 0,0% alcol e senza zuccheri aggiunti

FORST 0,0% Citrus & Herbs è fresca, aromatica e sorprendente, con 0,0% alcol e senza zuccheri aggiunti

Questa birra 0,0% alcol, 100% FORST è pensata per chi desidera mantenere uno stile di vita sano, attivo e responsabile, senza rinunciare al piacere di una birra fresca e dissetante. FORST 0,0% Citrus & Herbs è ideale da gustare dopo una giornata all’aria aperta, al termine di un allenamento, durante un aperitivo con gli amici o in un momento di relax: la scelta giusta per chiunque desideri un prodotto senza compromessi, adatto a ogni situazione.

Come gustare FORST 0,0% Citrus & Herbs per valorizzarne aroma e freschezza

Nel pieno rispetto della cultura birraria, FORST attribuisce a ogni birra il proprio bicchiere dedicato, e anche FORST 0,0% Citrus & Herbs esprime al meglio il proprio sorprendente sapore se servita in un bicchiere cilindrico alto, a una temperatura di circa 6 °C, ideale per esaltarne la freschezza, la vivacità e il profilo aromatico.

FORST 0,0% Citrus & Herbs va servita a una temperatura di circa 6 °C, ideale per esaltarne la freschezza, la vivacità e il profilo aromatico

FORST 0,0% Citrus & Herbs va servita a una temperatura di circa 6 °C, ideale per esaltarne la freschezza, la vivacità e il profilo aromatico

Assaggiandola, si avverte da subito tutta l’esperienza di Birra FORST: al palato risulta piacevolmente frizzante, con un equilibrio armonioso tra le note agrumate e una delicata dolcezza maltata. Una birra capace di offrire tutto il piacere autentico FORST.

Birra FORST: dal 1857 qualità e cultura birraria in Alto Adige

Alla base c’è tutta la filosofia produttiva di Birra FORST, storico birrificio fondato nel 1857 a Lagundo, in Alto Adige. Un marchio che ha costruito la propria reputazione su qualità, precisione e rispetto delle tradizioni, valori che oggi dialogano con le nuove esigenze dei consumatori.

Lo stabilimento di Birra FORST a Lagundo (Bz)

Lo stabilimento di Birra FORST a Lagundo (Bz)

Con FORST 0,0% Citrus & Herbs, l’azienda altoatesina dimostra come innovazione e identità possano convivere, dando vita a prodotti capaci di sorprendere senza tradire la propria anima. Anche l’estetica dell’etichetta e del packaging è fresca, colorata e contemporanea, capace di dialogare con le nuove generazioni in modo leggero e autentico.

FORST 0,0% Citrus & Herbs: una nuova idea di birra tra gusto e benessere

FORST 0,0% Citrus & Herbs rappresenta la risposta ideale per chi cerca equilibrio, libertà e gusto, raccontando un modo contemporaneo di vivere la birra che affianca le tradizioni consolidate a nuove occasioni di consumo: più consapevole e più leggero, ma sempre fedele alla qualità e al gusto che da sempre contraddistinguono Birra FORST.

Perché il vero gusto è quello che sa evolversi nel tempo, valorizzando ogni espressione della cultura birraria. FORST 0,0% Citrus & Herbs è una birra capace di offrire tutto il piacere autentico FORST, perché pura per natura.