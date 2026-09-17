Vintage Nature è la nuova linea firmata Berlucchi. Meglio, una rinnovata identità per la storica Berlucchi ’61 Nature. Nuovo nome e immagine, non un restyling, ma un cambio di passo. «Un nome di immediata comprensione, anche per i mercati internazionali - ha spiegato Cristina Ziliani - Un nome diretto, che trasferisce il valore del millesimo con Vintage e il dosaggio zero con Nature. Due termini che esprimono il contenuto». Si racconta con precisione il carattere di vini che appartengono alla parte più selettiva, territoriale e contemporanea della produzione Berlucchi.

Cristina Ziliani

L'essenza dell'annata in bottiglia

«Abbiamo voluto mettere in bottiglia l’essenza e la naturalità della Franciacorta - ha sottolineato Arturo Ziliani, alla guida con i fratelli Cristina e Paolo della vinicola che con la vendemmia 1961 ha dato vita al Franciacorta - Ogni anno vogliamo mettere l’anima dell’annata in bottiglia. Vintage Nature richiama il territorio e l’annata». E il claim “A Tribute to Nature” riflette appunto il desiderio di Berlucchi di porre l’accento sul proprio territorio e in particolare sulla natura che lo caratterizza.

Martina Sineo Vintage Nature Terroir 2020: grande equilibrio tra acidità e sapidità

La nuova linea nasce dal desiderio di separare questi vini dall’identità più ampia della linea Berlucchi ’61 e avvicinarli al mondo delle riserve, con cui condividono numeri contenuti, ricerca agronomica, selezione e lunghi tempi di affinamento. I Vintage Nature sono Franciacorta millesimati che riposano sui lieviti per oltre cinque anni, restituendo nel calice il carattere unico di una sola vendemmia.

Arturo Ziliani

I tre Franciacorta Vintage Nature

La linea si sviluppa lungo tre Franciacorta. Vintage Nature Terroir 2020 è una cuvée che esprime grande equilibrio tra acidità e sapidità. Chardonnay (70%) e Pinot Nero (30%) sanno sviluppare un dialogo armonico. Un vino dalla forte personalità. Vintage Nature Blanc de Blancs 2019 è uno Chardonnay in purezza, pensato per esprimere finezza, eleganza aromatica e sapidità.

Il vitigno principe della Franciacorta trova qui una lettura essenziale, verticale, costruita sul tempo e sull’assenza di dosaggio. Uno Chardonnay di ricchezza, caratterizzato da struttura e calibrata acidità. Vintage Nature Rosé de Noirs 2019, Pinot Nero 100%, è un Franciacorta di struttura e tensione. Il dosaggio zero ne sottolinea la profondità e la trama tannica. Al palato sviluppa eleganza e acidità.

Vintage Nature: calici preziosi che arricchiscono tavola e palati

Suolo, clima, altitudine e vitigno

I vigneti da cui nascono i Vintage Nature si trovano tutti all’interno del semicerchio morenico al Sud del Lago d’Iseo, nel cuore della Franciacorta, quasi interamente nel comune di Corte Franca, dove Berlucchi ha sede. Qui suolo, clima, altitudine, vitigno e la mano dell’uomo si intrecciano in quella definizione di terroir che Berlucchi interpreta non solo come provenienza geografica, ma soprattutto come identità.

Il Riso Carnaroli "Selezione Dama", cacio e pepe, gamberi rosa e fichi di Andrea Aprea

I vini Vintage Nature sono stati presentati a Milano in abbinamento al menu dedicato creato dal due stelle Michelin Andrea Aprea. Di rilievo il matrimonio tra Vintage Nature Rosé de Noirs 2019 e Riso Carnaroli “Selezione Dama”, cacio e pepe, gamberi rosa e fichi.