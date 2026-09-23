La Vendemmia torna a Milano: 24 ristoranti portano il vino fuori dal Quadrilatero

Dal 5 all’11 ottobre Milano torna a mettere il vino al centro della scena con la 17ª edizione de “La Vendemmia”, manifestazione ideata da MonteNapoleone District che riunisce mondo del vino, moda, ospitalità e ristorazione. Il programma si svilupperà non solo tra le vie del Quadrilatero della Moda, ma anche in altre zone della città, con 24 ristoranti coinvolti per tutta la settimana. Degustazioni, appuntamenti dedicati alle grandi etichette, iniziative nelle boutique e proposte gastronomiche saranno il filo conduttore di un evento che negli anni ha costruito un rapporto sempre più stretto tra il vino e l'identità internazionale di Milano. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, con il patrocinio di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza e il supporto di Secursafe Vigilanza. Ferrarelle Società Benefit partecipa come acqua ufficiale, mentre Casa Conte rinnova la collaborazione come lounge ufficiale a Palazzo Melzi di Cusano, in via MonteNapoleone 18.

"La Vendemmia" torna a Milano dal 5 all'11 ottobre

Il Quadrilatero diventa un vigneto urbano

Per l'occasione, le vie del Quadrilatero saranno trasformate in un percorso ispirato alla vendemmia. Via Montenapoleone, via Sant’Andrea, via Verri, via Santo Spirito, via Gesù, via Bagutta, via San Pietro all’Orto e corso Matteotti saranno interessate da installazioni che reinterpretano tralci, foglie, fiori e grappoli. L'allestimento, progettato con un linguaggio pop-surrealista, porterà elementi tridimensionali, strutture sospese e forme di grandi dimensioni negli spazi urbani. L'obiettivo è mettere in relazione natura, vino, design e architettura, facendo dialogare le installazioni con le facciate e le vetrine delle strade del District. È però soprattutto sul fronte della ristorazione che l'edizione 2026 amplia il proprio raggio d'azione.

Ventiquattro ristoranti portano La Vendemmia fuori dal Quadrilatero

Per tutta la settimana 24 realtà della ristorazione milanese proporranno il «Menù Vendemmia», con un percorso gastronomico accompagnato da un calice di vino. La formula prevede un prezzo fisso di 40 euro a pranzo e 75 euro a cena. Il programma coinvolge ristoranti distribuiti in diverse zone della città, estendendo così la manifestazione oltre il perimetro tradizionale del Quadrilatero.

Per tutta la settimana 24 realtà della ristorazione milanese proporranno il «Menù Vendemmia»

Tra le nuove adesioni figurano Antidoto Bistrot - Lucanda di una Giapponese, Cafe Floretta, da Niko, GioGio’s e SUSHISAMBA Milano, che si aggiungono ai locali già presenti nelle precedenti edizioni. La formula punta sull'abbinamento tra cucina e vino, con menu studiati per accompagnare una selezione di etichette italiane e internazionali. È un elemento che segna una delle direttrici dell'edizione 2026: il vino non resta confinato alle degustazioni, ma entra nella proposta dei ristoranti e nella programmazione gastronomica della città.

L’asta benefica apre il programma

Il primo appuntamento centrale sarà martedì 6 ottobre alle 18.30, con l'asta benefica «Italian Masters», organizzata a favore di Dynamo Camp e battuta da Christie's Italia. L'asta si svolgerà nella Sala delle Colonne di Palazzo Bovara, sede del Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, in corso Venezia 51. I lotti saranno esposti dalle 16.00 e comprenderanno 30 bottiglie storiche e da collezione provenienti dal patrimonio di etichette del Comitato Grandi Cru d’Italia. Dopo l'asta è previsto un momento dedicato al tartufo. I proventi dell'iniziativa saranno destinati ai progetti di Dynamo Camp e, in particolare, al programma di Natale rivolto a 37 famiglie.

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Dalle boutique alle grandi etichette del Comitato

Giovedì 8 ottobre, dalle 19.00 alle 21.30, saranno invece le boutique del Quadrilatero a ospitare un cocktail con una selezione di etichette italiane e internazionali. Il calendario proseguirà venerdì 9 ottobre al Four Seasons Hotel con «Solo per veri intenditori», degustazione in programma dalle 19.15 e dedicata ai vini selezionati dai soci del Comitato Grandi Cru d’Italia. Il vino sarà quindi presente attraverso formule diverse: dall'asta delle bottiglie da collezione alla degustazione, fino agli abbinamenti proposti nei ristoranti. Una modalità che conferma la vocazione dell'evento a mettere in relazione il mondo delle grandi etichette con l'esperienza gastronomica e con gli spazi della città.

Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District