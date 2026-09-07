IPER LA GRANDE
Iper La Grande i mette in palio vini e viaggi in cantina per i 20 anni di Grandi Vigne
Grandi Vigne di Iper La Grande i festeggia 20 anni con “Brinda e Vinci”: in palio 1.555 bottiglie di Prosecco Valdobbiadene Docg e 23 pacchetti con soggiorno e degustazione in cantina, tra vino e territori italiani da vivere
L’Italia del vino è fatta di territori, vitigni e tradizioni molto diversi tra loro. Dai grandi rossi da affinamento ai bianchi freschi e aromatici, dalle bollicine ai rosati fino ai vini da dessert, ogni area vitivinicola racconta caratteristiche proprie e un rapporto particolare tra terreno, clima e lavoro dei produttori. È proprio dalla valorizzazione di questa varietà che nasce Grandi Vigne, il progetto attraverso cui Iper La Grande i seleziona vini italiani provenienti da aziende e vigneti del territorio, con l'obiettivo di rendere accessibili a un pubblico più ampio etichette legate alle diverse realtà vitivinicole del Paese. Un percorso che oggi raggiunge un nuovo traguardo e viene celebrato con l'iniziativa “20 anni di Grandi Vigne: Brinda e Vinci”.
Grandi Vigne: un progetto dedicato ai territori del vino
Dietro una bottiglia di vino non ci sono soltanto un vitigno o una denominazione. Ci sono un territorio, un'annata, scelte produttive e, spesso, aziende che tramandano nel tempo conoscenze legate alla coltivazione della vite.Grandi Vigne nasce proprio dalla volontà di valorizzare questa ricchezza, attraverso una selezione di aziende produttrici e di vini a denominazione di origine, provenienti da vigneti di proprietà a filiera controllata.
Un progetto che permette di portare a un pubblico più ampio anche produzioni ed etichette strettamente legate ai rispettivi territori di provenienza. La varietà è uno degli elementi centrali della proposta: rossi e bianchi, rosati, bollicine e vini da fine pasto, accanto a etichette più strutturate capaci di evolvere nel tempo. Un panorama che riflette, su scala più ampia, la stessa diversità che caratterizza il patrimonio vitivinicolo italiano.
Un anniversario celebrato con “Brinda e Vinci”
In occasione dei 20 anni, Grandi Vigne celebra questo traguardo con un'iniziativa che coinvolge le insegne Iper La grande i, Unes e il Viaggiator Goloso. Il concorso si inserisce all'interno di una promozione articolata in due periodi. Fino al 23 settembre 2026, acquistando almeno 15 euro di prodotti Grandi Vigne, i clienti in possesso della carta fedeltà prevista dall'insegna ricevono un buono spesa da 5 euro e accedono all'opportunità di partecipare all'estrazione finale. Il buono è cumulabile e potrà essere utilizzato dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, a fronte di una spesa minima di 15 euro in prodotti Grandi Vigne.
La partecipazione è riservata ai possessori di Carta Vantaggi nei punti vendita Iper e di Carta Fedeltà nei punti vendita Unes e il Viaggiator Goloso. L’estrazione finale mette in palio 1.555 bottiglie Anniversario di Prosecco Valdobbiadene Docg Millesimato Grandi Vigne e 23 pacchetti con pernottamento e degustazione in cantina presso alcune realtà vitivinicole italiane, un'occasione concreta per entrare più da vicino in contatto con territori, produttori e cultura del vino. Per approfondire l’iniziativa, le modalità di partecipazione, le condizioni previste e tutti i dettagli sui premi, consulta la pagina dedicata a 20 anni di Grandi Vigne: Brinda e Vinci.