L’Italia del vino è fatta di territori, vitigni e tradizioni molto diversi tra loro. Dai grandi rossi da affinamento ai bianchi freschi e aromatici, dalle bollicine ai rosati fino ai vini da dessert, ogni area vitivinicola racconta caratteristiche proprie e un rapporto particolare tra terreno, clima e lavoro dei produttori. È proprio dalla valorizzazione di questa varietà che nasce Grandi Vigne, il progetto attraverso cui Iper La Grande i seleziona vini italiani provenienti da aziende e vigneti del territorio, con l'obiettivo di rendere accessibili a un pubblico più ampio etichette legate alle diverse realtà vitivinicole del Paese. Un percorso che oggi raggiunge un nuovo traguardo e viene celebrato con l'iniziativa “20 anni di Grandi Vigne: Brinda e Vinci”.

Grandi Vigne è il progetto con cui Iper La grande seleziona vini italiani provenienti da aziende e vigneti del territorio italiano per renderle accessibili al grande pubblico

Grandi Vigne: un progetto dedicato ai territori del vino

Dietro una bottiglia di vino non ci sono soltanto un vitigno o una denominazione. Ci sono un territorio, un'annata, scelte produttive e, spesso, aziende che tramandano nel tempo conoscenze legate alla coltivazione della vite.Grandi Vigne nasce proprio dalla volontà di valorizzare questa ricchezza, attraverso una selezione di aziende produttrici e di vini a denominazione di origine, provenienti da vigneti di proprietà a filiera controllata.

Un progetto che permette di portare a un pubblico più ampio anche produzioni ed etichette strettamente legate ai rispettivi territori di provenienza. La varietà è uno degli elementi centrali della proposta: rossi e bianchi, rosati, bollicine e vini da fine pasto, accanto a etichette più strutturate capaci di evolvere nel tempo. Un panorama che riflette, su scala più ampia, la stessa diversità che caratterizza il patrimonio vitivinicolo italiano.

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Un anniversario celebrato con “Brinda e Vinci”

In occasione dei 20 anni, Grandi Vigne celebra questo traguardo con un'iniziativa che coinvolge le insegne Iper La grande i, Unes e il Viaggiator Goloso. Il concorso si inserisce all'interno di una promozione articolata in due periodi. Fino al 23 settembre 2026, acquistando almeno 15 euro di prodotti Grandi Vigne, i clienti in possesso della carta fedeltà prevista dall'insegna ricevono un buono spesa da 5 euro e accedono all'opportunità di partecipare all'estrazione finale. Il buono è cumulabile e potrà essere utilizzato dal 24 settembre al 6 ottobre 2026, a fronte di una spesa minima di 15 euro in prodotti Grandi Vigne.

Il Claim della campagna Brinda&Vinci di Iper La Grande per i 20 anni di Grandi Vigne