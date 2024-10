Aceto Balsamico di Modena Igp, autunno ricco di iniziative per il Consorzio

L’Aceto Balsamico di Modena Igp si prepara a un autunno "caldo", con il Consorzio di Tutela attivamente impegnato in una serie di appuntamenti di promozione e valorizzazione, sia in Italia che all'estero.

Una delegazione di giornalisti tedeschi è stata ospitata a Modena per scoprire i segreti dell'Aceto Balsamico di Modena Igp

L’Aceto Balsamico di Modena Igp, la promozione

Recentemente, una delegazione di giornalisti tedeschi è stata ospitata a Modena per scoprire i segreti di questo prodotto d’eccellenza, approfondendo le sue caratteristiche storiche e produttive. Durante la visita, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di esplorare i luoghi di produzione, approfondendo la complessità e la ricchezza che rendono l’Aceto Balsamico di Modena Igp così apprezzato a livello globale. Un secondo incoming, previsto per la prossima settimana, accoglierà un gruppo di giornalisti statunitensi. Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, punta a diffondere ulteriormente la conoscenza di questo prodotto emblematico.

L'Aceto Balsamico di Modena a Ginevra parteciperà all’oriGIn Expert Meeting

Subito dopo, il Consorzio parteciperà alla prestigiosa Fiera del Tartufo ad Alba, in Piemonte, con attività di formazione e educazione. L'evento, che celebra il tartufo bianco, una delle eccellenze gastronomiche più ricercate, vedrà l'Aceto Balsamico di Modena Igp come protagonista in una masterclass di alto livello, legandosi a un ingrediente di grande prestigio.

L’Aceto Balsamico di Modena Igp, focus sulle IG

A livello internazionale, il Ddirettore del Consorzio, Federico Desimoni, rappresenterà l'Aceto Balsamico di Modena a Ginevra durante l’oriGIn Expert Meeting. Questo incontro, dedicato alla protezione e applicazione delle Indicazioni Geografiche (IG) a livello internazionale, riunirà esperti e avvocati provenienti da tutto il mondo. Desimoni presiederà un tavolo tecnico sui casi di evocazione di denominazioni ritenute fuorvianti per il consumatore, discutendo le ultime giurisprudenze dell’Unione Europea.

«L'incontro a Ginevra vedrà la partecipazione di oltre 180 esperti legali dedicati alla tutela delle IG. È fondamentale condividere conoscenze ed esperienze per costruire strumenti di protezione più efficaci e per sensibilizzare le autorità competenti», afferma Desimoni, sottolineando l'importanza di creare reti professionali nel settore.

Il ruolo chiave del Consorzio al G7 dell’Agricoltura

Il Consorzio ha recentemente avuto un ruolo chiave al G7 dell’Agricoltura, tenutosi a Ortigia (Siracusa), collaborando con OriGIn Italia nella presentazione della “Dichiarazione di Ortigia 2024”. Questo documento mira a rilanciare il ruolo delle IG, promuovendo la cooperazione internazionale e sottolineando l’importanza economica e culturale di questi prodotti nei territori di origine. Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio, commenta: «L’Aceto Balsamico di Modena Igp è tra i primi cinque prodotti italiani per importanza e primo per export, con un fatturato di circa un miliardo di euro. È un valore che deve essere protetto e tutelato». Il Consorzio si propone quindi di sensibilizzare i ministri dell'Agricoltura dei Paesi del G7 sul valore delle IG, proteggendole da dazi e barriere tariffarie, per garantire un impegno globale a favore di una crescita sostenibile. Con iniziative di questo tipo, l'Aceto Balsamico di Modena Igp continua a affermarsi come simbolo di qualità e tradizione italiana nel mondo.