Tuttogusto: la gamma di prodotti pronti per la ristorazione di Hügli

Fondata nel 1935 da Beat Stoffel ad Arbon, in Svizzera, Hügli ha costruito la sua reputazione come uno dei principali produttori di alimenti a livello internazionale. L'azienda ha iniziato la sua avventura con una grande innovazione: il “Brodox”, il primo brodo in dado, e da allora ha continuato a crescere ed espandersi, introducendo nuovi prodotti e tecnologie.

Lo stabilimento di Hügli

Nel corso degli anni, Hügli si è sviluppata in diverse direzioni, ampliando il proprio portafoglio di prodotti e acquisendo aziende in tutta Europa, come Vogelay in Germania (2013) e Bresc in Olanda (2016). Oggi fa parte del Bell Food Group, uno dei principali attori nel settore alimentare, con una presenza in oltre 13 paesi europei, 1.612 dipendenti e una produzione annua di oltre 81.000 tonnellate di cibo.

Qualità e creatività: il segreto del successo di Hügli

L'azienda è specializzata nella produzione di una vasta gamma di prodotti: zuppe, salse, brodi, creme, condimenti, dessert e piatti pronti. Questi vengono commercializzati sia attraverso il canale B2B, per i professionisti del settore Horeca e l'industria alimentare, sia nel segmento B2C, per il mercato retail. Grazie alla sua flessibilità e capacità di innovare, Hügli riesce a rispondere alle mutevoli esigenze del mercato con rapidità e creatività.

In Italia, Hügli opera nel Foodservice con quattro brand principali: Hügli, Tuttogusto, Bresc e Vogeley.

Hügli offre una gamma di brodi, roux, fondi, salse liquide, zuppe e insaporitori secchi.

offre una gamma di brodi, roux, fondi, salse liquide, zuppe e insaporitori secchi. Tuttogusto si specializza in creme, sughi, ragù, antipasti, verdure, funghi e pomodoro.

si specializza in creme, sughi, ragù, antipasti, verdure, funghi e pomodoro. Bresc propone prodotti freschi e innovativi come aglio, scalogno, erbe aromatiche e glasse.

propone prodotti freschi e innovativi come aglio, scalogno, erbe aromatiche e glasse. Vogeley riporta la pasticceria nelle cucine, con basi per dessert in polvere, mix per impasti e semilavorati per i professionisti

La filosofia di Hügli è sintetizzata nei suoi pilastri principali: gusto naturale, rapidità, creatività e passione culinaria. L'azienda è profondamente impegnata a garantire prodotti di alta qualità, utilizzando ingredienti naturali e sostenibili, e a offrire soluzioni agili e innovative ai propri clienti. L’attenzione alla sostenibilità è un aspetto fondamentale della strategia aziendale: già nel 2018, il 20% del fatturato derivava da prodotti organici, e questa percentuale è destinata a crescere grazie all'impegno costante verso un'alimentazione responsabile.

Hügli: l'espansione e la forza del brand Tuttogusto

Uno dei brand di punta di Hügli, è Tuttogusto che offre il meglio degli ingredienti italiani per i professionisti della ristorazione, con una vasta gamma di prodotti come creme, salse, sughi e molto altro. «Il nostro principale mercato è l’Italia - spiega Mattia Rota, sales manager per il canale B2B di Tuttogusto - ma ci stiamo espandendo anche in mercati esteri, come Svizzera, Austria e Germania. Inoltre, vendiamo anche in Europa dell’Est e abbiamo una piccola quota di esportazioni fuori dall'Europa».

Con oltre trent'anni di esperienza e un team di ricerca e sviluppo dedicato, Tuttogusto è costantemente alla ricerca di materie prime d'eccellenza e soluzioni innovative. I suoi prodotti garantiscono qualità, versatilità e semplicità d'uso, rispondendo alle esigenze delle cucine moderne.

La gamma di prodotti del brand Tuttogusto di Hügli

«L'obiettivo del marchio Tuttogusto è quello di supportare gli operatori della cucina a 360 gradi. - continua Mattia Rota - Sempre più spesso vediamo che chi lavora nella ristorazione fatica a trovare tempo e personale competente. I nostri prodotti sono realizzati seguendo i metodi di produzione tradizionali che utilizzerebbe uno chef nella sua cucina. Offriamo quindi ingredienti pronti ch e garantiscono un alto valore di servizio per lo chef, al quale proponiamo anche indicazioni di utilizzo e ispirazioni per possibili abbinamenti».

Quando si parla dei prodotti Tuttogusto, le parole chiave sono ingredienti veri e sapori autentici. Prodotti pensati per chef professionisti che, con passione e creatività, trasformano ogni piatto in un’esperienza genuina, ispirata alla ricchezza dei sapori e alla convivialità tipica della cucina italiana. «Il nostro impegno è avere un prodotto di qualità, con una grande percentuale di materia prima nelle nostre creme, in modo che siano buone come se fossero fatte nella cucina del ristorante» puntualizza Mattia Rota.

Tuttogusto è un marchio autentico e accessibile a tutti, che incarna il calore e l’accoglienza dell’Italia, arricchito da un tocco di vivacità e modernità che riflette la migliore ospitalità del nostro Paese.

Hügli: innovazione e sostenibilità, le chiavi del futuro

Hügli e Tuttogusto pongono una grande attenzione all'innovazione e alla sostenibilità. La combinazione di queste due componenti ha permesso all'azienda di distinguersi nel mercato globale. «La sostenibilità è un punto chiave per noi. Una parte della nostra produzione è già biologica e sostenibile, e stiamo lavorando per aumentare sempre più questa percentuale. Tutti i nostri prodotti seguono una filiera controllata, e siamo sottoposti ai più severi controlli di qualità».

Mattia Rota, sales manager per il canale B2b di Tuttogusto

L'azienda investe costantemente nello sviluppo di nuovi prodotti, cercando di soddisfare le nuove tendenze alimentari come il crescente interesse per i cibi biologici e sostenibili. Le certificazioni di Hügli, tra cui IFS (International Food Standard) e BRC (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety), sono una testimonianza dell'impegno verso la qualità e la sicurezza alimentare.

In particolare, Tuttogusto si inserisce perfettamente in questa visione come sottolinea Mattia Rota: «Il nostro portafoglio prodotti è formato da ricette classiche della tradizione italiana, ma cerchiamo anche di inserire referenze che seguano i trend del momento, come l’Hummus di Ceci che abbiamo recentemente lanciato. Inoltre, il nostro chef Alberto Barrile propone abbinamenti e ricette che uniscono gli aspetti classici all'innovazione richiesta dal continuo mutare delle esigenze dei consumatori».

Hügli Holding

Via Airuno 25/A - 23883 Brivio (Lc)

Tel 039 916 2800