Cuorasan: il progetto di Molino Colombo sul grano Khorasan

Il grano Khorasan è un cereale antico, apprezzato per le sue proprietà nutritive e il suo sapore inconfondibile. Questo grano nobile si sta affermando nella panificazione moderna grazie alla sua capacità di conferire ai prodotti da forno valore nutrizionale e una fragranza genuina.

Il grano Khorasan è un cereale antico, apprezzato per le sue proprietà nutritive e il suo sapore inconfondibile

Attraverso il progetto Cuorasan, si valorizzano le qualità naturali del Khorasan, promuovendo un approccio che unisce rispetto per l’ambiente, legame con il territorio e attenzione alla salute. Cuorasan è il simbolo di un’agricoltura responsabile e della dedizione alla sostenibilità, un grano che arricchisce la tradizione della panificazione e guarda al futuro.

Grano khorasan e nutrizione: glutine gentile e salute

Il progetto Cuorasan di Molino Colombo è il risultato di una selezione accurata dei migliori semi di Khorasan, coltivati in Italia secondo metodi biologici e con tracciabilità certificata in conformità con la norma ISO22005. Grazie a queste pratiche, ogni chicco di Cuorasan rispetta standard elevati, mantenendo intatti il terreno e l’ecosistema circostante.

Il grano Khorasan è noto per il suo glutine “gentile”, facilmente digeribile, e per l’alto contenuto di fibre e sali minerali, elementi che lo rendono ideale per una dieta bilanciata e rispettosa delle esigenze di chi cerca alimenti genuini. Cuorasan è la scelta di chi desidera un grano antico e nutriente, in armonia con la salute.

Pane al khorasan: gusto e delicatezza

Il pane preparato con farina di Khorasan si distingue per il suo gusto delicato e la mollica soffice e ben alveolata. La struttura proteica di Cuorasan contribuisce a una consistenza leggera e digeribile, rendendolo ideale per chi ama un pane sano e gustoso.

Pane al khorasan: gusto e delicatezza

La nota leggermente dolce e la consistenza soffice della farina arricchiscono il profilo organolettico del pane, perfetto sia per piatti salati sia da gustare da solo, esaltando la qualità delle materie prime.

Grissini e crackers: croccantezza e leggerezza

Il grano Khorasan è un ingrediente ideale anche per la produzione di grissini e crackers. Grazie alla sua struttura proteica, conferisce a questi prodotti una croccantezza naturale e una friabilità unica.

Grissini e crackers: croccantezza e leggerezza

Il glutine debole del Khorasan, insieme all’apporto di fibre, permette di creare grissini e crackers leggeri e facilmente digeribili, perfetti come snack salutari e per chi cerca una nutrizione genuina. Cuorasan garantisce una consistenza soddisfacente al palato, offrendo una leggerezza naturale.

Focacce al khorasan: soffici e fragranti

La farina di Khorasan trova un impiego eccellente anche nella preparazione delle focacce. La sua capacità di trattenere l’umidità e di garantire una consistenza soffice rende le focacce al Khorasan fragranti e profumate.

Focacce al khorasan: soffici e fragranti

L’impasto ottenuto con questa farina si stende facilmente e lievita uniformemente, offrendo una crosta sottile e un sapore delicato. La focaccia al Khorasan è ideale sia in purezza, con olio extravergine e sale, sia con ingredienti freschi che esaltano il suo sapore.

Panificazione per il futuro: una scelta etica e consapevole

Cuorasan rappresenta la visione moderna della panificazione secondo Molino Colombo: sostenibile, rispettosa del territorio e della salute. Questo progetto basato sul grano Khorasan unisce tradizione e innovazione, proponendo una panificazione che punta su qualità e sostenibilità. Cuorasan non è solo un ingrediente, ma un grano che racconta una storia di passione e dedizione, un impegno etico che porta sulle tavole pane, grissini, crackers e focacce autentici e di qualità.

Molino Colombo

Via T. Edison 34 - 23877 Paderno D'Adda (Lc)

Tel 039 9515129