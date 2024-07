In un mondo che corre sempre più velocemente, spesso ci si dimentica delle proprie radici, per Molino Colombo il concetto di tradizione è un valore fondamentale, la custodia dei valori dell’antica arte molitoria che privilegiano la qualità del prodotto rispetto ad uno sfruttamento intensivo degli impianti è un caposaldo che si trova scritto anche sui muri dei nostri uffici.

Fiore di Napoli: la farina di Molino Colombo pensata per la pizza napoletana

La qualità richiede tempo, per questo motivo il grano viene accarezzato senza subire lo stress meccanico derivante da una lavorazione intensiva, ciò consente di esaltare i profumi dei grani utilizzati, particolari importanti per chi vuole fare dell’artigianalità un’arte. Una scelta controintuitiva rispetto all’orientamento del settore, ma assolutamente indispensabile per mantenere un’altissima qualità che potesse essere apprezzata da chi come i maestri pizzaioli costruisce sui dettagli il proprio successo.

Molino Colombo: il connubio tra tradizione e tecnologia al servizio dei pizzaioli

Al settore pizzeria è stata dedicata una linea specifica di farine studiata in collaborazione con esperti del settore, grazie ai loro preziosi suggerimenti sono state sviluppate farine adatte a diverse tipologie di lievitazione e performanti nella produzione di impasti precotti surgelati.

Ma le esigenze di un mercato sempre più attento ai dettami nutrizionali che vogliono un’alimentazione più ricca di fibre ci ha portato a creare la linea di farine “Le Rustiche” arricchite con germe di grano nelle tipologie “0” , 1 e 2 con diverse tipologie di integrale macinato a pietra e tradizionale. L’ampia gamma è in grado di coprire le diverse esigenze rispetto a lievitazioni brevi, medie e lunghe. Una linea di farine per pizza sviluppate sulle esigenze dei pizzaioli che vogliono sfruttare al meglio il loro talento uscendo dal coro conservando intatti tutti gli aromi e profumi del grano.

Molino Colombo: Edoardo Ore firma la farina Fiore di Napoli

Per il progetto della pizza napoletana abbiamo coinvolto il maestro pizzaiuolo Edoardo Ore, profondo conoscitore del mondo della pizza partenopea. Anticamente i pizzaioli stacciavano la farina per ottenerne solo il meglio, da qui la creazione del naming Fiore di Napoli. Eccellenza Italiana e cuore partenopeo, Fiore di Napoli è la farina della pizza napoletana: un prodotto nato per soddisfare le esigenze specifiche legate alla realizzazione della pizza napoletana sia al forno che fritta.

Il maestro pizzaiuolo Edoardo Ore

Il primo passo è stato un’attenta selezione dei migliori grani dall’altissimo valore tecnologico, studiati e bilanciati dal maestro di farine Eduardo Ore. Successivamente ci si è avvalsi del diagramma con laminatoi a 24 passaggi che preserva amidi e proteine, lasciando intatto il bouquet aromatico dell’endosperma, il cuore del chicco. È stata così ottenuta una farina duttile con uno specifico rapporto tra indice di elasticità, forza, estensibilità, tenacità e tenore proteico, che dona agli impasti un effetto setoso con una straordinaria lavorabilità e tenuta, nonché un profumo inconfondibile presente in ogni fase di lavorazione, dalla miscelazione degli ingredienti al morso del prodotto cotto.

La pizza del maestro Edoardo Ore con la farina Fiore di Napoli

La specifica e calibrata qualità dell’attività enzimatica nei processi di maturazione, sia durante la lievitazione che nella complessa fase di cottura a 480°, porta all’ottenimento di una pizza napoletana, dorata, soffice, aromatica, fragrante, masticabile e altamente digeribile. Fiore di Napoli è la farina della pizza napoletana per antonomasia in grado di esaltare al massimo l’impasto, sia per la tecnica di impastamento dell’antica scuola napoletana, indicata nel reg. 97/2010 del disciplinare Stg, sia per le metodologie moderne che richiedono farina ad elevata qualità proteica e ad alta propensione per l’assorbimento.

Molino Colombo: la farina Fiore di Napoli anche multicereali

Fiore di Napoli celebra l’Arte dei pizzaiuoli napoletani divenuta Patrimonio dell’Unesco. Succesivamente alla versione classica è stata affiancata Fiore di Napoli multicereali, la prima farina per la pizza napoletana multicereali ideata per soddisfare le esigenze della realizzazione di una pizza con componente aromatica intensa e con un blend di cereali e pseudocereali dedicati per una pizza classica dal sapore intenso e deciso.

La pizza del maestro Edoardo Ore con la farina Fiore di Napoli multicereali

Fiore di Napoli Multicereali è la farina della pizza napoletana in grado di esaltare al massimo l’impasto per le metodologie moderne che richiedono farina ad elevata qualità proteica e ad alta propensione per l’assorbimento, un mix intenso di sapore, gusto, intensità, tecnologia e innovazione. La gamma si completa con le miscele adatta alla produzione di pizza romana in teglia PizzaVelo e Origine e Pizza Core.

Molino Colombo

Via T. Edison 34 - 23877 Paderno D'Adda (Lc)

Tel 039 9515129