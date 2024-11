Prosciutto di Carpegna Dop: un 2024 di crescita e rafforzamento del marchio

Il 2024 sta per concludersi con risultati positivi per il Consorzio del Prosciutto di Carpegna Dop, che ha portato avanti una strategia mirata a diffondere e far conoscere questo prodotto unico anche al di fuori dell'Italia. Fedeli al claim di comunicazione “Puri si nasce, soffici si diventa”, il Consorzio ha saputo raccontare l’identità e le qualità distintive del Carpegna Dop, rendendo omaggio a un prodotto dalle radici secolari.

Un prodotto di eccellenza e legame con il territorio

Il Prosciutto di Carpegna Dop nasce da una tradizione che affonda le sue origini nel 1400 e che, ancora oggi, si concretizza nella produzione esclusiva all'interno di un unico prosciuttificio situato a Carpegna (Pu), nelle Marche. È qui che l'aria pura, riconosciuta dalla Bandiera Trasparente, contribuisce a donare al prosciutto un carattere inconfondibile. La qualità è garantita anche dall'origine controllata della materia prima: i suini provengono esclusivamente da allevamenti selezionati nelle regioni di Marche, Emilia Romagna e Lombardia.

Il processo produttivo, dettagliato nel disciplinare, comprende passaggi artigianali come il massaggio manuale e la stuccatura a mano con un mix di ingredienti, alcuni dei quali mantenuti segreti. Questo insieme di cura e tradizione conferisce al Prosciutto di Carpegna un sapore dolce-sapido e un gusto intenso e aromatico che lo rendono un vero patrimonio della salumeria italiana.

Risultati di mercato: crescita e diversificazione

L’anno 2023 ha segnato un totale di volumi pari a 888 tonnellate e un fatturato di 15 milioni di euro, con i canali principali di vendita rappresentati dalla Gdo e dal Normal Trade. Inoltre, il prodotto ha visto una crescita delle esportazioni, che rappresentano oggi il 6% del fatturato totale. Nel 2024, l’impegno produttivo ha portato a un ulteriore incremento, registrando una crescita del 5% nel giro d'affari, grazie alla diversificazione dei prodotti e all'incremento dell'export.

«Abbiamo lavorato intensamente per proseguire attività di comunicazione e promozione sia in Italia che all’estero, diffondendo la storia e la qualità del Prosciutto di Carpegna Dop», ha dichiarato Marco Pulici, Vice presidente del Consorzio. «Il nostro approccio dinamico ha portato risultati positivi non solo nella distribuzione, ma anche tra i professionisti della ristorazione, con i quali stiamo rafforzando opportunità di collaborazione».

Espansione internazionale: l’attrazione del made in Italy

Il Prosciutto di Carpegna Dop è molto apprezzato non solo in Italia, specialmente nelle regioni del Centro-Nord, ma anche all’estero, in Paesi come gli Stati Uniti, l’Australia e il Benelux. Il Consorzio ha concentrato le sue strategie commerciali in queste aree, dove il valore del made in Italy è un forte motore di crescita. Oltre a questo, i consumatori riconoscono il valore aggiunto della denominazione Dop, apprezzando la storia secolare di un prodotto che, dal 1400 a oggi, ha mantenuto costanti i suoi elevati standard qualitativi.

Curiosità e dati sul processo produttivo del Prosciutto di Carpegna Dop

Il processo che trasforma il Prosciutto di Carpegna Dop da materia prima a eccellenza gastronomica è lungo e meticoloso, scandito da parametri rigorosi. Ecco alcuni numeri che ne raccontano la preziosità:

160 kg : il peso minimo che deve raggiungere il suino

: il peso minimo che deve raggiungere il suino 10 mesi : l’età minima dei capi prima della macellazione

: l’età minima dei capi prima della macellazione 12 kg : il peso minimo della singola coscia fresca rifilata

: il peso minimo della singola coscia fresca rifilata Tra 15°C e 20°C : la temperatura dell’ambiente di stagionatura, dove il prosciutto si arricchisce grazie all’aria salmastra delle colline e alla luce naturale

: la temperatura dell’ambiente di stagionatura, dove il prosciutto si arricchisce grazie all’aria salmastra delle colline e alla luce naturale 16 mesi: la durata minima del processo di stagionatura

Questi passaggi e standard contribuiscono a fare del Prosciutto di Carpegna Dop un prodotto unico, valorizzato dalla sua artigianalità e dalla lunga tradizione che ne preserva le qualità.

