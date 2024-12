Small Giants: gli snack di insetti fanno il tutto esaurito all'Artigiano in Fiera

Un successo oltre ogni aspettativa quello ottenuto da Small Giants, il brand italiano specializzato in prodotti alimentari a base di farine di insetti, all'Artigiano in Fiera di Milano. Con oltre un milione di visitatori, l'evento è stato il palcoscenico ideale per testare la curiosità e l'apertura del pubblico verso il cibo del futuro. Lo stand di Small Giants è stato tra i più frequentati della fiera, attirando folle di visitatori fino alla chiusura serale, come conferma Francesco Majno, cofondatore del brand: «Il nostro stand era costantemente affollato e così rimaneva fino alle 22:30. L'entusiasmo per gli insetti è stato incredibile: le persone non erano solo curiose, ne andavano letteralmente matte».

Small Giants ha conquistato i palati con un assortimento variegato di prodotti, dai cracker alla farina di grillo, da sempre best-seller del marchio, alla nuova linea Crazy Small Giants, dedicata agli insetti interi essiccati. Edoardo Imparato, co-fondatore e ceo dell'azienda, spiega il valore culturale e innovativo di questa proposta: «Con la linea Crazy vogliamo richiamare la tradizione alimentare di oltre due miliardi di persone in tutto il mondo, dall'America all'Asia, che consumano abitualmente insetti come fonte di proteine di alta qualità. È una tradizione che stiamo reinterpretando in chiave moderna, offrendo prodotti salutari e sostenibili».

Tra le novità più apprezzate, spicca il panettone artigianale con farina di grillo, una versione inedita del dolce simbolo del Natale italiano, che ha incuriosito e conquistato anche i palati più scettici. I visitatori hanno mostrato grande entusiasmo anche per le larve essiccate, definite croccanti e per nulla impressionanti. Commenti come “I grilli sono spaziali!” e “Buonissimi” hanno riempito i social e i video girati nello stand.

L'entusiasmo si è tradotto in vendite straordinarie: oltre 5mila prodotti sono stati acquistati nel corso dell'evento, segnando il tutto esaurito per molti articoli. Il successo riflette l'interesse crescente per una fonte proteica considerata sostenibile e innovativa, che offre un'alternativa concreta ai tradizionali prodotti animali. Il brand punta a rivoluzionare l'idea di cibo attraverso una “tradizione innovativa al passo con i tempi”. La missione, racconta Imparato, è offrire una visione moderna e sostenibile del cibo, senza rinunciare alla qualità e al gusto. L'esperienza all'Artigiano in Fiera ha dimostrato che il cambiamento è già in atto: i consumatori sono pronti a scoprire nuove frontiere alimentari, rendendo il consumo di insetti una scelta non solo possibile, ma desiderabile.