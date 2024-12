Le novità di Bindi per il 2025 raccontate da Antonio Balestrieri

Il Brand Manager di Bindi, Antonio Balestrieri ha raccontato cosa si aspetta “La Più Grande Pasticceria d’Italia” per il prossimo anno e soprattutto ha svelato qualche notizia in anteprima sul Sigep World, in scena dal 18 al 22 gennaio alla fiera Internazionale di Rimini. Le novità di Bindi saranno disponibili al padiglione Hall B5-D5 stand 001.

Brand Manager di Bindi, Antonio Balestrieri

Bindi, un anno eccezionale

La fine dell’anno è un momento in cui fare bilanci: come definirebbe il 2024 per Bindi?

Eccezionale! È stato un anno sicuramente intenso, ricco di novità e cambiamenti. Primo fra tutti, l'ingresso nel gruppo Sammontana Italia che ci ha permesso di rafforzare la nostra ambizione e di confermare il nostro impegno con una nuova visione. Bindi è sempre stata un’azienda che non si è mai fatta spaventare da nuove sfide ed evoluzioni. Gli ultimi anni in particolare sono stati intensi e sfidanti, volti a percorrere nuove strade che abbiamo affrontato con l’entusiasmo e la tenacia che ci ha sempre contraddistinti. Credo che uno dei nostri punti di forza sia sempre stato questo: la capacità di stare sempre in movimento, di non fermarci davanti ai successi o alle difficoltà, la voglia di migliorarci sempre è in assoluto il più grosso stimolo per noi. Questo approccio credo che sia la chiave di successo di tante aziende storiche italiane che, come noi, hanno voglia di crescere, stupire e soddisfare i propri clienti.

Un anno quindi di grande lavoro, come vedete invece il 2025?

Il 2025 è ovviamente in piena costruzione. L’innovazione è un processo lento che richiede tanto lavoro, prove, valutazioni, correzioni dove servono, investimenti continui e tanta costanza. Il primo importante appuntamento dell’anno è sicuramente il Sigep di Rimini, a cui ormai partecipiamo da diversi anni e che per noi è un momento fondamentale per incontrare clienti e professionisti del settore italiani e da tutto il mondo. È un momento a cui lavoriamo intensamente per presentarci al meglio e cercare di stupire sempre tutti coloro che passeranno a trovarci.

il Gran Gelato Bindi è una linea esclusiva creata per le esigenze di tutti i modelli di ristorazione

Bindi protagonista a Sigep World 2025

Può svelarci qualcosa di quello ci aspetterà all’ormai imminente Sigep?

Le novità quest’anno saranno davvero importanti e spero inaspettate. Intanto avremo un nuovo stand. Uno spazio davvero meraviglioso dove accoglieremo i nostri clienti. Per un’azienda con una gamma ampia come la nostra, è fondamentale avere uno spazio che ci permetta di comunicare, anche attraverso i nostri prodotti, in che modo possiamo essere il partner ideale per i nostri clienti. Il team di Maestri del Dessert è già pronto a presentare le tantissime novità a cui stiamo lavorando da mesi. Ma lo stand non sarà l’unica novità di questa edizione.

Ci fa qualche piccola anticipazione di quello che state preparando?

Posso dirvi che quest’anno avremo una serie di novità molto interessanti, una gamma di prodotti nuovi che da un lato saranno una vera riscoperta della storia della pasticceria italiana e dall’altra sono una celebrazione di ingredienti nobili di altissima qualità che sono stati con sapienza amalgamati per creare una vera sinfonia di sapori e consistenze. Ma tra le sorprese che sicuramente stupiranno di più, abbiamo delle nuove collaborazioni con brand italiani di successo molto noti. Una nuova sfida che porteremo avanti da veri innovatori del mercato con partner importanti con i quali condividiamo valori, visioni e la volontà di creare vere e proprie magie.

Bindi sta lavorando ad una gamma di prodotti nuovi

Bindi, la nuova frontiera del gelato

È vero che il gelato sarà una delle novità di questa edizione?

Il gelato italiano è riconosciuto a livello internazionale come il migliore gelato del mondo. Noi lavoriamo tantissimo sulle materie prime che compongono i nostri prodotti e l’unione di ingredienti di qualità con l’esperienza maturata negli anni sulle ricette che costituiscono la nostra gamma, rendono il Gran Gelato Bindi una linea esclusiva espressamente creata per tutte le esigenze di tutti i modelli di ristorazione.

Quali sono le esigenze del ristoratore in termini di gelato?

Siamo abituati a pensare al gelato al ristorante come una semplice proposta in coppa. In realtà il gelato oggi ha nel mondo della ristorazione moltissime altre declinazioni e sempre di più rappresenta un vero e proprio fine pasto creativo e distintivo. Inoltre, è sempre più usato come accompagnamento a diversi dessert, spesso caldi, proprio per dare quel contrasto di freddo caldo che piace tantissimo ai consumatori. Ma inaspettatamente il gelato è entrato anche a far parte degli ingredienti che compongono una portata. Gli chef più creativi oggi lo propongono ad esempio abbinato ad un piatto di pesce. La nota agrumata di un sorbetto al mandarino si sposa benissimo con una tartare di salmone ad esempio. Ma non solo in cucina il gelato sta diventando un punto di partenza per soluzioni originali. Molti bartender, infatti, hanno messo a punto diverse ricette di cocktails realizzate con l’utilizzo dei gelati. Insomma, la creatività sta dando ampio spazio a questo prodotto. Noi abbiamo sempre cercato di anticipare queste tendenze, motivo per cui abbiamo deciso che il gelato sarà un grande protagonista di questa edizione di Sigep.

Concludendo, cosa vi augurate per il futuro?

Sicuramente di raccogliere i risultati di tutto il lavoro svolto finora ma soprattutto ci auguriamo nuovi ed interessanti stimoli per affrontare le prossime sfide che ci attenderanno.