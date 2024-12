L'uovo protagonista dell'innovazione gastronomica a Sigep World 2025

Eurovo si prepara a portare un messaggio rivoluzionario al Sigep World 2025 con il concept “Molto più di un Uovo”. Da sempre utilizzato in cucina come semplice ingrediente, l’uovo è pronto a diventare il vero protagonista di una gastronomia innovativa e sofisticata, superando i suoi limiti tradizionali. Al Padiglione B5 - Stand 023 Eurovo invita visitatori a scoprire come l’uovo possa essere un motore di creatività e innovazione, trasformandosi in un elemento centrale in pasticceria, street food gourmet, caffetteria, gelateria e mixology.

In pasticceria la tradizione si reinventa

L’uovo è da sempre un alleato irrinunciabile per la pasticceria, ma oggi è tempo di guardare oltre. A Sigep, l'obiettivo è mostrare come l’uovo possa diventare il fulcro di una pasticceria che abbraccia la sostenibilità e la creatività, pur mantenendo il legame con la tradizione. I Maestri Pasticceri Gino Fabbri, Davide Malizia, Leonardo di Carlo, Alessandro Bertuzzi e Giuseppe Amato guideranno i visitatori alla scoperta delle infinite possibilità dell’uovo, utilizzato nei prodotti Élite e Bakery Innovation.

Il Maestro Pasticcere Gino Fabbri

Nello street food gourmet la semplicità si eleva

Il panino gourmet è ormai un fenomeno consolidato, e l’uovo ne è il protagonista assoluto. Durante Sigep Word, l'azienda mostrerà come l’uovo possa trasformare un piatto semplice come il panino in un’esperienza gastronomica sofisticata. Con il supporto di realtà come “Bonelli” e “Dai Bravi Ragazzi”, lo stand presenterà creazioni gourmet che elevano lo street food a nuove vette di qualità.

Caffetteria e gelateria con un nuovo fantastico ingrediente

Eurovo sta rivoluzionando il mondo della caffetteria e della gelateria con la sua innovativa bevanda a base di albume d’uovo. La nuova bevanda le Naturelle consente di realizzare gelati gustosi, senza lattosio, senza zuccheri e con fino il 50% in meno di grassi e calorie e capuccini dalla schiuma voluminosa e persistente- Grazie alla sua composizione unica, permette di ottenere preparazioni leggere e bilanciate senza sacrificare il sapore.

A Sigep, il potenziale di questa bevanda sarà mostrato attraverso la collaborazione con Maestri Gelatieri come Mario Feliciani ed Eugenio Morrone e Gelateria Burrocacao, una realtà familiare del territorio romagnolo.

Le Naturelle è ideale per creare proposte senza zuccheri e grassi, soddisfa le esigenze anche dei clienti più attenti. Grazie all’elevato potere montante dell’albume, consente di ottenere una schiuma voluminosa e persistente, perfetta per cappuccini cremosi e per applicazioni di latte art. Con il supporto di esperti come Gianni Cocco, l'azienda dimostrerà come l’albume possa essere il segreto per creare nuove esperienze di gusto.

In mixology l’uovo si fa sofisticato

Eurovo, con la sua linea di prodotti Lolli, sta portando la mixology a un nuovo livello. Il campione mondiale Bruno Vanzan dimostrerà come l’uovo possa essere utilizzato in modo sorprendente per creare cocktail unici e originali, aggiungendo struttura e sofisticazione alle bevande. Un'opportunità per i professionisti di scoprire nuove idee e ispirazioni.

Oltre la commodity: l’eccellenza come responsabilità

“Molto più di un Uovo” non è solo un concept, ma un manifesto. In un settore spesso dominato dalla percezione dell’uovo come una semplice commodity, Eurovo si propone come leader nel ridefinire il suo ruolo, dimostrando come possa diventare un ingrediente nobile, creativo e indispensabile. Sigep 2025 non sarà solo un evento, ma un’occasione per ispirare i professionisti della gastronomia a vedere l’uovo sotto una nuova luce.

Scopri come "Molto più di Uovo" sta trasformando il futuro della gastronomia al Padiglione B5 - Stand 023.