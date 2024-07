Gelato: italiani sempre più alla ricerca di offerte e di nuovi gusti artigianali

Il caldo estivo spinge al consumo di gelato, ma i prezzi in aumento spingono i consumatori a cercare soluzioni per risparmiare. Secondo l'Osservatorio Shopping di DoveConviene, le ricerche online di gelati in promozione sono aumentate del +82% nel 2024 rispetto all'anno precedente. In ogni caso Il gelato artigianale rimane un'eccellenza italiana da tutelare e valorizzare molto amata dai consumatori.

Gli italiani non rinunciano al gelato, nonostante il rincaro: +82% le ricerche di sconti e offerte

A livello regionale, il Trentino-Alto Adige si distingue come la regione con il maggior incremento di ricerche di gelati a buon prezzo (+194%), seguito da Toscana (+89%) e Valle d'Aosta (+25%).

Ghiaccioli e cornetti: i gelati più amati dell'estate

I gusti più richiesti variano a seconda della regione. I ghiaccioli dominano in 7 regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Trentino-Alto Adige), mentre il cornetto Algida rimane leader in Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia. Nelle restanti regioni, la preferenza va alle vaschette Carte D'Or (Basilicata, Liguria, Umbria), al Magnum (Calabria) e alla Coppa del Nonno (Valle d'Aosta).

Gelato artigianale: un'eccellenza italiana da tutelare e valorizzare

Nonostante il caro-prezzi, il gelato artigianale rimane un simbolo del Made in Italy e un importante volano per l'economia nazionale. Il settore vanta una filiera solida, con macchinari di produzione all'avanguardia e artigiani gelatieri capaci di valorizzare le eccellenze del territorio.

Roberto Troiani: un maestro gelatiere che tramanda la tradizione

Un esempio di eccellenza è Roberto Troiani, gelatiere di Cocciano (Frascati), nel cuore dei Castelli Romani, che rappresenta un punto di riferimento per la categoria da oltre 40 anni. Troiani è impegnato nella sperimentazione e nella ricerca di nuovi gusti, sempre legati alla tradizione e all'utilizzo di materie prime di alta qualità. I suoi gelati sono apprezzati in Italia e all'estero, dove Troiani è spesso invitato a tenere corsi di formazione.

I gusti dell'estate 2024: un viaggio tra tradizione e innovazione

Tra le proposte di Troiani per l'estate 2024 troviamo gusti classici rivisitati, come le pesche al vino, le ciliegie al vino liquoroso, la malvasia con l'arancio, il fiano con lime e pinoli, amaretto e mandarino, la crema con curcuma e il cioccolato fondente con i pistacchi. Esperimenti che dimostrano la creatività e la passione di un maestro gelatiere che porta avanti con orgoglio la tradizione italiana.

«Amo lavorare sulle nicchie di mercato - spiega Roberto Troiani - Utilizzo solo prodotti certificati e ingredienti naturali, di primissima scelta, freschi e di ottima qualità, provenienti dal territorio e dalle vicine campagne dei Castelli Romani, senza aggiungere alcun conservante o colorante. Nel nostro laboratorio siamo sempre alla ricerca di innovazione e gusti nuovi da proporre, puntando magari su sapori già noti, ma rivisitati con una veste specifica. Tra le creazioni di questa estate 2024, proponiamo le pesche col vino, le ciliegie al vino liquoroso, la malvasia con l’arancio, il fiano con lime e pinoli, amaretto e mandarino, la crema con curcuma, il cioccolato fondente coi pistacchi. Gusti freschi, un piacere per il palato ma anche per la vista e per l’olfatto».

Il futuro del gelato italiano: tra innovazione e tradizione

Il gelato italiano ha un futuro luminoso, grazie alla dedizione di artigiani come Roberto Troiani e alla capacità del settore di coniugare tradizione e innovazione. Nonostante le sfide del caro-prezzi, il gelato rimane un simbolo del Made in Italy amato in tutto il mondo.

I gusti di gelato nell'estate 2024 tra classici e innovazione

Nonostante il rincaro, il gelato artigianale rimane un prodotto amato dagli italiani e un'importante risorsa per l'economia nazionale. La passione e la dedizione di maestri gelatieri come Roberto Troiani, insieme alla capacità del settore di coniugare tradizione e innovazione, garantiscono un futuro luminoso al gelato italiano, un simbolo del Made in Italy apprezzato in tutto il mondo.