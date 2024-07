Heaven, l'innovazione del gusto vegetale con tre nuovi yogurt d'avena

Tre yogurt a base di avena e frutta con il 15-18% di avena e nessun compromesso tra cremosità e gusto. Queste le novità in casa Heaven, il marchio italiano che offre prodotti a base di avena ponendo al centro dello sviluppo la combinazione perfetta tra salute e gusto. Una grande innovazione per il mercato italiano degli yogurt, in particolare quello vegetale, sempre più richiesto e apprezzato.

L'intervista a Brendan Harris, uno dei fondatori di Heaven

La nuova gamma di yogurt Heaven è il risultato di oltre un anno di sviluppo presso il laboratorio di Heaven in Italia. Tre i gusti disponibili: classico, mirtillo e mango. Tutti senza zuccheri aggiunti e con i benefici dei fermenti lattici vivi, caratteristici dello yogurt tradizionale. Ne parliamo con Brendan Harris, uno dei fondatori di Heaven.

Innanzitutto chiariamo: quali sono i prodotti in catalogo?

Mi faccia ricordare subito che sono sempre e comunque senza zuccheri aggiunti, per venire incontro ad una clientela attenta alla salute. Nello specifico, partirei dal prodotto chiamato Heaven Barista, dedicato al cappuccino con schiuma cremosa, come piace agli italiani e non solo, distribuito in più di 600 bar in tutta Italia ma specificamente a Roma, Milano, Torino, Firenze. Oltre a questa abbiamo altre tre bevande all'avena in bottiglia, per ogni momento della giornata: Original, senza aromi aggiunti, Breakfast con cannella e miele, e Merenda, al cacao. E poi c'è la novità, presentata di recente, anche questa priva di zuccheri aggiunti: lo yogurt al mango, al mirtillo e bianco. Con questa tipologia raggiungiamo circa 2.000 punti della grande distribuzione, e abbiamo ancora altre richieste ».

E ora, più in generale, il mercato alternativo al latte: come siamo messi, qui in Italia?

In Italia il segmento delle bevande e degli yogurt vegetali è ancora, diciamo, sottosviluppato rispetto a tante altre nazioni simili. Ma la quota riservata all'avena sta crescendo molto: negli ultimi cinque anni del 25% annuo. Mentre diminuiscono le quote dei concorrenti, vale a dire soia, mandorla, riso.

Brendan Harris, uno dei fondatori di Heaven

I motivi di questa tendenza a due velocità?

Prima di tutto per la salute. L'avena ha effetti benefici per la colesterolemia e per la circolazione sanguigna; poi ha un impatto ambientale minore rispetto ai prodotti concorrenti, come soia e mandorla, che richiedono quantità ingenti di acqua; in terzo luogo ha un gusto molto piacevole, e quindi i consumatori di bevande vegetali fanno i loro confronti e facilmente passano all'avena. Questo per Heaven è un grande vantaggio, perché essendo noi specializzati nel trattamento di una sola materia prima possiamo dedicare tutta l'attenzione, quanto a ricerca e sviluppo, all'elaborazione di un prodotto sempre più in linea con le preferenze dei consumatori. Che non sono soltanto i vegani e gli intolleranti al latte: intendiamo coinvolgere una fascia di clientela più ampia, composta da tutti coloro che desiderino un'alternativa salutare e gustosa.

In merito alla distribuzione delle vostre referenze, com'è lo scenario?

A parte il latte per cappuccino, di cui ho già detto, stiamo provando a proporre all'Ho.Re.Ca il nostro yogurt, specialmente negli alberghi, in cui è in crescita la domanda di healthy food, soprattutto nelle strutture a quattro e cinque stelle. I primi risultati sono incoraggianti, e quindi è il caso di insistere con una penetrazione ad ampio raggio.

La linea di pensiero di Heaven è dunque chiara: le scelte che si fanno ogni giorno, dal cibo alla tutela dell'ambiente, sono i fondamenti della crescita e del benessere personale. Con i suoi prodotti a base di avena, Heaven invita tutti a sperimentare come piccoli e semplici cambiamenti, anche in campo alimentare, possano aiutarci a diventare una migliore versione di noi stessi, per vivere al meglio delle nostre possibilità.

Per maggiori informazioni, heavenoat.com