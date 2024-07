Energy drink: Gianluca Vacchi investe in Gold e punta ai migliori locali

Se la storia del mondo è segnata dalla nascita di Cristo, quella di Gold si divide tra il prima e il dopo arrivo di Gianluca Vacchi. Il suo ingresso segna infatti un punto di svolta per Gold, spingendo il marchio nel mercato internazionale e ponendo le basi per una crescita sostanziale.

Ecco Gold, il nuovo energy drink di Gianluca Vacchi

Che cos'è Gold, il nuovo energy drink di Gianluca Vacchi

Gold è un exclusive drink dall'inconfondibile colore dorato con una quantità inferiore di caffeina e di taurina rispetto a Red Bull e Monster, ovvero i suoi competitor leader del mercato. Ed è proprio sul colore e sul ridotto contenuto di sostanze eccitanti che ha puntato nella prima fase della sua vita per ritagliarsi una nicchia nel competitivo mercato delle bevande energetiche. «La formulazione unica del marchio presenta un contenuto inferiore di taurina e caffeina, che lo distingue dalle altre bevande energetiche. È una bevanda premium esclusiva progettata per soddisfare i locali di fascia alta, ovvero bar, discoteche e ristoranti di alto livello» chiariscono i vertici dell'azienda.

Che non nascondono l'entusiasmo per l'ingresso di Gianluca Vacchi in Gold. L'imprenditore e influencer - del resto - a Gold porta non solo nuove risorse finanziarie, ma anche visibilità. Con oltre 22 milioni di follower su Instagram, l'endorsement di Vacchi aumenta significativamente la visibilità e l'appeal dell'exclusive drink e dovrebbe consentire di espandere la portata del marchio e di rafforzare la sua immagine come prodotto premium. Intanto, uno dei primi cambiamenti visibili della nuova era con Vacchi è il restyling del packaging di Gold, con la lattina che adesso ha in primo piano il logo GV e la frase by Gianluca Vacchi sull'iconico sfondo oro.

Gold di Gianluca Vacchi nella mixology

Pensata per essere bevuta sia liscia che in miscelazione, Gold si presta come ingrediente perfetto per creare cocktail low alcol dall'effetto wow. Uno su tutti: il Vodka Gold, una variante del Vodka Red Bull.

Il Vodka Gold, una variante del Vodka Red Bull

Ovviamente, per regalare al drink una tinta color oro è necessario usare spirits bianchi. Non solo vodka, ma anche gin, tequila, mezcal e pisco.

I progetti futuri di Gold, il nuovo energy drink di Gianluca Vacchi

Nei prossimi mesi Gold prevede di capitalizzare il coinvolgimento di Vacchi lanciando una serie di eventi e iniziative a marchio. Inoltre, sta per essere lanciata una gamma di merchandising con i marchi Gold e Gianluca Vacchi con l'obiettivo di aumentare la reputazione del marchio e l'engagement tra il suo pubblico di riferimento.