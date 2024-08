L'Italia, il secondo paradiso mondiale per gli amanti dell'olio d'oliva

La nuova ricerca realizzata da Compare the Market AU ha confermato l'eccellenza italiana nel settore olivicolo, classificando il nostro Paese al secondo posto a livello mondiale per il turismo legato all'olio d'oliva. La Spagna si aggiudica il primo posto, seguita dall'Italia, dalla Grecia, dalla Turchia e dall'Albania. Lo Stivale, con i suoi oltre due milioni di tonnellate di olio prodotto ogni anno e un numero impressionante di varietà locali, offre un'esperienza unica per i turisti. Dalle degustazioni in frantoi storici ai tour tra gli oliveti, fino a soggiorni in agriturismi immersi nella natura, le possibilità sono infinite.

Italia secondo Paese al mondo per il turismo dell'olio d'oliva

Turismo dell'olio d'oliva: la classifica dei Paesi

Il podio, oltre all'Italia, è occupato da altre due nazioni mediterranee che vantano una lunga tradizione olivicola e una cultura profondamente legata a questo prezioso alimento. La Spagna, primo produttore mondiale, offre un'ampia varietà di esperienze, dalla visita ai tradizionali molini a pietra alle degustazioni di oli monocultivar. La Grecia, patria dell'olivo, vanta una storia millenaria e una produzione di alta qualità, con oli caratterizzati da note fruttate e amare. La Turchia, con il secondo maggior numero di varietà di olio d'oliva al mondo, e l'Albania, con oltre 9 milioni di oliveti, completano poi la top 5.

Di seguito, la Top 10 dei Paesi più importanti a livello oleoturistico:

Olio d'oliva, l'eccellenza italiana: qualità e varietà

Ciò che distingue l'olio d'oliva italiano dagli altri, però, è la qualità. I prodotti del Bel Paese, soprattutto quelli provenienti da piccole produzioni, sono considerati tra i migliori al mondo. La passione e la cura con cui vengono coltivate le olive e la lavorazione tradizionale nei frantoi permettono di ottenere un prodotto unico, dal sapore intenso e fruttato.