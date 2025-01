Brazzale, Cappuccino Lovers, Debic e Trevalli guidano l'innovazione dei latticini

Al Sigep World 2025, sono diverse le aziende che si producono latticini, formaggi, creme o bevande a base di latte, o ai (sempre più richiesti) sostituti vegetali, che hanno presentato soluzioni innovative pensate per soddisfare le esigenze dei professionisti della pasticceria, della gelateria e della ristorazione. Queste novità, caratterizzate da qualità e innovazione, si confermano essenziali per per i professionisti del settore, elevando la qualità delle preparazioni e rispondendo alle tendenze emergenti nel mercato.

Brazzale ha stupito con il Gran Moravia, un formaggio a lunga stagionatura ideale per bakery e pasticceria salata, e il Burro delle Alpi Pro, un burro a basso contenuto di sodio che promuove una dieta sana e bilanciata. Debic ha rivoluzionato la pasticceria con la sua base liquida Cheesecake, pronta all'uso e perfetta per la creazione di cheesecake non cotte, mentre TreValli Cooperlat ha introdotto nuovi prodotti lattiero-caseari e soluzioni innovative come Easy Top per decorazioni, rispondendo così alle necessità di bar e pasticcerie. Infine, Cappuccino Lovers ha presentato una linea di bevande vegetali e un latte speciale per cappuccini, puntando su qualità e versatilità.

Brazzale: Gran Moravia e Burro delle Alpi Pro per pasticceria

Brazzale, il più antico burrificio d'Italia, è tornato per la quarta volta al Sigep di Rimini con il latte e l'alta pasticceria come protagonisti. Al centro della scena, Gran Moravia, formaggio a lunga stagionatura dal sapore dolce e raffinato, ideale per bakery e pasticceria salata. L'azienda ha presentato anche il Burro delle Alpi Pro a basso contenuto di sodio con Levosod-Pro, frutto della ricerca del Brazzale Science Center. Questo burro, grazie al cloruro di sodio ridotto e al sedano selvatico, garantisce sapidità ricca e standardizzata, supportando una dieta equilibrata e sana. Pensato per i professionisti, è disponibile nel formato da 5 kg.

Lo stand di Brazzale a Sigep World 2025

Durante le cinque giornate, Brazzale ha proposto un fitto programma di eventi, masterclass, interviste e showcooking con ospiti internazionali e maestri pasticceri. Tra le creazioni esposte, spiccano la Royal wedding cake, il Brazzà (babà con burro Brazzale), colombe, dolci in barattolo, pizza, arancine e dessert da viaggio. La gamma di prodotti Brazzale, che include Burro Superiore Fratelli Brazzale, BurroAroma, Gelato F.lli Brazzale e Gran Moravia, ha dimostrato la sua versatilità e qualità nelle preparazioni gourmet. Brazzale ha ribadito così il proprio impegno per l'innovazione, la sostenibilità nutrizionale e la valorizzazione del latte e dei suoi derivati, celebrando tradizione e creatività nell'arte culinaria e dolciaria.

Al centro della proposta di Brazzale a Sigep World 2025 c'è il Gran Moravia

«Siamo entusiasti di partecipare per il quarto anno consecutivo al Sigep, un appuntamento che ci regala sempre grandi soddisfazioni. Quest'anno siamo particolarmente felici perché cresce costantemente l'interesse per il nostro prodotto di punta, il Burro Fratelli Brazzale. Accanto a questo, abbiamo posto una forte attenzione sul formaggio Gran Moravia, un prodotto straordinario che, grazie alla creatività di grandi chef, si dimostra prezioso anche nelle preparazioni salate, fin dalla sua giovinezza» commenta Roberto Brazzale, alla guida il Gruppo Brazzale.

Roberto Brazzale

«Abbiamo voluto combinare l'offerta del nostro burro dolce e salato, disponibile in diverse aromatizzazioni, con le eccellenze del Gran Moravia, per creare un connubio ideale per la pasticceria e la cucina gourmet. La soddisfazione di vedere crescere e addirittura raddoppiare ogni anno i volumi di vendita, insieme all'apprezzamento dei grandi chef, ripaga tutto il lavoro e l'impegno dedicato a offrire un burro di altissima qualità. Realizzato con latte fresco proveniente da stalle selezionate, il nostro burro conserva tutte le straordinarie caratteristiche del latte, rendendolo unico nel suo genere» conclude Brazzale.

Debic presenta la base liquida per professionisti “Cheesecake”

Debic, leader nell'innovazione per il settore professionale, svela a Sigep World 2025 il nuovo Cheesecake , un preparato da montare pronto all'uso che innalza gli standard della pasticceria moderna. Perfetto per creare cheesecake non cotte di altissima qualità, questo prodotto rivoluzionario offre una soluzione pratica e versatile per il mondo dell'Horeca e della pasticceria professionale.

Lo stand di Debic a Sigep World 2025

Emanuela Tesselli, marketing manager per il canale bakery di Debic, descrive così il prodotto: «Debic Cheesecake è una base liquida per dessert pensata per semplificare la vita dei professionisti. Ideale per il mondo della ristorazione, sta riscuotendo grande successo anche in pasticceria, perché permette di arricchire facilmente il proprio assortimento con una cheesecake golosa. Il prodotto può essere personalizzato con le guarnizioni preferite e servito sotto forma di torta intera, fette o monoporzioni».

Emanuela Tesselli, marketing manager per il canale bakery di Debic

Antonio Cuomo, culinary advisor Debic, aggiunge: «Questo semilavorato segue il forte trend della crescente richiesta di cheesecake. Il suo sapore intenso e la facilità d'uso lo rendono unico: basta versare il contenuto della bottiglia in planetaria, montarlo e dare libero spazio alla creatività. In un unico passaggio, si ottiene una cheesecake perfetta».

Cheescake, la novità di Debic a Sigep World 2025

Con un elevato overrun, Debic Cheesecake consente di realizzare fino a 20 porzioni da una bottiglia, offrendo una consistenza leggera e ariosa, ideale per un taglio preciso. La texture liscia, cremosa e vellutata si combina a un gusto fresco, pronto a essere personalizzato secondo le esigenze creative del professionista. Per una conservazione ottimale, il prodotto va mantenuto in frigorifero a una temperatura massima di +7°C.

Trevalli Cooperlat: nuovo packaging e base Easy Top Hoplà Professional

Trevalli Cooperlat, ha partecipato al Sigep World 2025 portando in scena l'ampia gamma di prodotti lattiero-caseari a marchio TreValli e Hoplà, consolidati in ambito nazionale e internazionale.

Lo stand di Trevalli Cooperlat a Sigep World 2025

Le linee TreValli Professional e Hoplà Professional sono state pensate per soddisfare le esigenze di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, offrendo referenze che hanno garantito alta qualità e performance. I prodotti presentati hanno incluso latte fresco, panna (da montare, da cucina e spray), burro, stracchino, mascarpone e formaggio fresco spalmabile. Particolare attenzione è stata riservata anche alle alternative vegetali e 100% vegetali, ideali per farciture e decorazioni sia dolci che salate.

Easy Top Hoplà Professional 1/4 La cream Hoplà Professional a base vegetale 2/4 La panna senza lattosio al 35% base latte di TreValli 3/4 La panna base latte al 38% di TreValli 4/4 Previous Next

Per l'edizione 2025, TreValli Cooperlat ha raddoppiato lo spazio espositivo, proponendo due corner dedicati: uno per la caffetteria-bar in collaborazione con Caffè Pascucci, e uno interamente rivolto alla pasticceria. Qui, attraverso attività di show cooking, sono state presentate le principali novità pensate per i professionisti.

Milvia Panico, Direttrice marketing di Trevalli Cooperlat

«Abbiamo rinnovato il packaging della nostra linea professionale, con un focus sui plus richiesti dai professionisti», ha spiegato Milvia Panico, Direttrice marketing di Trevalli Cooperlat. «Inoltre, abbiamo introdotto la panna senza lattosio al 35% base latte, perfetta per chi ha intolleranze o preferisce alternative più digeribili, e una panna base latte al 38% per preparazioni che richiedono maggiore struttura, una nicchia in forte sviluppo. È stata anche l'occasione per lanciare la nostra Easy Top, marchio Hoplà Professional: un prodotto di punta per decorazioni e torte monumentali, ideale come sostituto della pasta di zucchero o della crema al burro, con un'incidenza sul food cost molto più bassa e un'eccellente resa».

Cappuccino Lovers: linea di bevande vegetali e latte speciale

Cappuccino Lovers, nata dalla lunga tradizione e dall'impegno di Centrale del Latte d'Italia nella selezione delle migliori materie prime, ha portato al Sigep World 2025 prodotti genuini e sicuri, ideali per soddisfare le aspettative dei professionisti della caffetteria e dei consumatori più esigenti.

La gamma di bevande Cappuccino Lovers

La gamma Cappuccino Lovers è stata pensata per celebrare l'arte del cappuccino, rispondendo alle necessità di baristi e appassionati grazie a una proposta completa di latte vaccino, nelle versioni UHT a lunga conservazione e Intero ESL (a lunga durata), e alternative vegetali. Ogni prodotto ha garantito una crema perfetta: voluminosa, a lunga durata, con una tessitura fine e compatta. Proveniente da allevamenti italiani selezionati, il latte Cappuccino Lovers si è distinto anche in qualità di sponsor ufficiale del Campionato Italiano Latte Art.

La linea ha incluso anche bevande vegetali a base di soia, avena, cocco, mandorla e riso, tutte prodotte in Italia con ingredienti selezionati. Queste soluzioni si sono rivelate ideali per chi cerca un'alimentazione sana, per chi è intollerante al latte vaccino o segue una dieta vegana. Inoltre, le bevande a base di soia, cocco e mandorla sono state prive di glutine, ampliando l'offerta per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

Amalia Lumia, brand manager di Cappuccino Lovers

«Siamo stati al Sigep per presentare la nostra linea di bevande vegetali, buone così e a prova di cappuccino, quindi “qualità barista”, e lanciamo la novità: il latte speciale per cappuccini. È un latte 100% italiano, con un contenuto di crema al 4,7%, quindi dona una cremosità e un gusto intenso al cappuccino. Le bevande vegetali sono prodotte in Italia, e abbiamo la mandorla, la soia, l'avena e il cocco. Queste bevande, a parte la soia, sono tutte senza zuccheri aggiunti, e a parte l'avena, sono anche gluten free» ha commntato Amalia Lumia, brand manager di Cappuccino Lovers.