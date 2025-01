Prezzi uova 2025: perché stanno aumentando e cosa aspettarsi

Il 2024 ha chiuso con alcuni cambiamenti significativi nei mercati delle commodity agrifood, e uno dei principali protagonisti di questa evoluzione è stato il prezzo delle uova. Un aspetto fondamentale per la nostra alimentazione quotidiana, che ha visto una repentina inversione di tendenza rispetto al calo che aveva caratterizzato i primi mesi del 2024. Secondo le analisi dell'azienda Areté, che si occupa da anni di monitorare l'andamento dei mercati agrifood, i prezzi delle uova nell'Unione Europea sono aumentati significativamente tra agosto e dicembre 2024, registrando un incremento medio del 25%. Ma cosa ha determinato questo rialzo e come si prevede che evolva la situazione nei prossimi mesi?

Influenza aviaria e aumento prezzi uova: cosa significa per i consumatori

L'inversione di tendenza dei prezzi delle uova

Dallo scorso agosto, infatti, i prezzi delle uova hanno visto un netto rialzo, superando i 240 euro per 100 kg, un valore che non si registrava da un anno e mezzo. Un aumento che ha sorpreso molti consumatori, che avevano assistito ad una fase di deflazione nei primi mesi del 2024. La causa principale di questa inversione sta nella ripresa stagionale della domanda, con un mercato che sta vivendo una fase di produzione calante. Se a ciò si aggiungono le difficoltà dovute alla carenza di scorte e all'indice di autosufficienza ancora inferiore alla media storica, il quadro economico per le uova diventa ancora più complesso.

Uova, gli impatti dell'Influenza aviaria

Ad aggravare ulteriormente la situazione, si è verificata una nuova ondata di focolai di influenza aviaria, che ha rallentato ulteriormente l'offerta, peggiorando una già fragile situazione di approvvigionamento. I dati provenienti dall'European Union Reference Laboratory parlano chiaro: tra gennaio e metà dicembre 2024, sono stati registrati ben 171 focolai di influenza aviaria in allevamenti europei, di cui 21 in allevamenti di galline ovaiole. Sebbene il numero di casi sia inferiore rispetto ai 476 registrati nel 2023, l'aumento dei focolai negli ultimi due mesi dell'anno è un segnale preoccupante.

Il futuro delleuova nel 2025: aumento lento ma inesorabile

Secondo le previsioni della Commissione Europea, la produzione di uova nel 2025 aumenterà di appena lo 0,5% rispetto al 2024. Un aumento che, seppur positivo, non è sufficiente a invertire completamente la tendenza dei prezzi e garantire un'offerta stabile. In un mercato già sotto pressione, con la domanda che resta elevata e l'offerta che fatica a tenere il passo, è facile prevedere che il prezzo delle uova potrebbe continuare a salire, anche se in maniera meno marcata rispetto ai tassi di aumento registrati nell'ultimo semestre.

Uova più care nel 2025: come prepararsi ai nuovi prezzi

Cosa significa per il consumatore?

Per il consumatore, questa fase di incertezze potrebbe tradursi in prezzi più elevati per le uova, almeno fino a quando non si stabilizzerà l'offerta o non si troveranno soluzioni efficaci per contrastare l'influenza aviaria. Gli esperti consigliano di tenere d'occhio gli andamenti del mercato e, se possibile, acquistare in quantità maggiore durante i periodi di sconto, per affrontare al meglio i possibili aumenti dei prezzi.

In definitiva, il 2025 potrebbe riservare sfide per i consumatori, soprattutto per chi è abituato a un mercato delle uova stabile e conveniente.