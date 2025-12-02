Lo chef Francesco Apreda firma due oli aromatici che rivoluzionano la cucina

La Puglia dell’olio extravergine prosegue nella sua evoluzione qualitativa anche oltrepassando confini tradizionali ed esplorando la tipologia emergente degli oli aromatici. Lo ha fatto Francesco Muraglia, titolare di uno storico frantoio di Andria (Bt), sviluppando un’idea nata dall’incontro con l’amico Francesco Apreda, chef del ristorante stellato Idylio del The Pantheon Iconic Rome Hotel a Roma. Dopo due anni di ricerca e di prove comuni su varietà e dosaggi sono nate due creazioni uniche: Red Pikkante e Gold India, racchiuse in un elegante cofanetto.

Nascono due oli speziati firmati Apreda: la nuova frontiera del gusto

Dalle spezie alla Coratina: l’idea che ha dato origine al progetto

Non è nuova l’idea di aggiungere alle olive in fase di frangitura limoni, arance, peperoncino o altro, ma questo progetto attinge al raffinato mondo esotico delle spezie, mirando a espressioni gustative esotiche. Anzitutto la varietà scelta per veicolarle è l’autoctona Coratina, ben nota per la sua “arroganza varietale”, perché sopporterebbe bene lo sprint delle spezie. «Per la prima volta, contaminiamo il nostro olio con ingredienti tipici di altre culture gastronomiche - ha detto Muraglia - e con Apreda abbiamo unito la nostra esperienza olearia alla sua conoscenza profonda delle spezie, non come aggiunta decorativa, ma come cultura gastronomica. Volevamo esplorare nuovi territori sensoriali con qualcosa che portasse, nel mondo degli oli aromatici, un livello di complessità e precisione inediti».

La presentazione e il gioco delle spezie

La fase dimostrativa, alla presentazione del progetto, ha visto Apreda impegnarsi in numerosi piatti, invitando gli ospiti a improvvisarsi degustatori in un divertente gioco corale per indovinare le spezie entrate nella composizione degli oli. «Questi abbinamenti - ha detto lo chef - sono stati studiati per trasformare anche il piatto più semplice in qualcosa di unico, portando nel quotidiano la raffinatezza di un gesto di alta cucina». Le due miscele sono contenute in eleganti flaconi di cristallo con decorazioni in smalto, una vera opera d’arte evocativa delle bellezze della natura. Sono custoditi in un cofanetto caratterizzato da forme botaniche e tracce grafiche che evocano sensazioni, un rituale visivo che precede l’esperienza sensoriale.

Red Pikkante e Gold India: i profili aromatici

Red Pikkante nasce dal desiderio di reinterpretare il classico olio al peperoncino in chiave elegante. Ha un profilo intenso e vibrante: alla base ci sono peperoncino e pepe di cayenna, resi armonici dai semi di coriandolo agrumato, dal macis floreale, dalla paprika dolce e dal pepe di cubebe balsamico. Un’esplosione calda, profonda, capace di accendere ogni piatto con energia e carattere. Gold India, invece, è un blend dorato, un olio aromatico che invita al viaggio, tra profumi caldi e sfumature orientali, morbide e persistenti. La curcuma ne è la base, accompagnata da cumino, cardamomo, galanga e cannella. Perfetto per trasformare ogni piatto in un viaggio tra profumi e spezie d’Oriente.

Red Pikkante e Gold India

Apreda suggerisce come usarli: Red Pikkante è ideale su pasta, carpacci, grigliate di carne, pesce e verdure, ma anche come base per salse e condimenti speziati. Con gli Aromatici by Apreda, Frantoio Muraglia segna un’innovazione nel mondo degli aromatici. Ed è solo l’inizio. «Apriamo un percorso - dicono i loro ideatori - che porterà in territori sensoriali ancora inesplorati: nuove creazioni per raccontare nuove esperienze di gusto e trasformare la cucina quotidiana in un rituale sempre più unico e raffinato».