In cucina e in pasticceria, la differenza spesso si gioca sui dettagli. La consistenza perfetta di una mousse, la tenuta di una decorazione, la leggerezza di una crema o l'equilibrio gustativo di un dessert dipendono dalla qualità degli ingredienti e dalla loro affidabilità in lavorazione. È da questa esigenza che nasce Elegance 38%, la nuova panna da montare al 38% di materia grassa di Elle & Vire Professionnel®, sviluppata per offrire ai professionisti precisione, controllo e costanza di risultato.

Elegance 38%, la nuova panna da montare al 38% di materia grassa di Elle & Vire Professionnel®

Frutto di oltre 80 anni di savoir-faire normanno nella lavorazione lattiera, Elegance 38% coniuga l'eccellenza del latte francese con prestazioni tecniche di alto livello.

Montaggio progressivo e texture controllabile

La sua caratteristica distintiva è la capacità di accompagnare il professionista in ogni fase della lavorazione grazie a un montaggio progressivo e perfettamente controllabile. Dalla semi-montata alle strutture più sostenute, sviluppa una texture liscia, fine e omogenea che rimane facilmente lavorabile anche nelle applicazioni più delicate.

ELEGANCE 38% - Extra Tenuta, Pura Precisione Montaggio progressivo e controllabile

progressivo e controllabile Texture liscia e omogenea

liscia e omogenea Gusto lattico intenso e fresco

lattico intenso e fresco Stabilità fino a 48 ore

fino a Ideale per pasticceria e ristorazione gastronomica

ELEGANCE 38% - Extra Tenuta, Pura Precisione Montaggio progressivo e controllabile Texture liscia e omogenea Gusto lattico intenso e fresco Stabilità fino a 48 ore Ideale per pasticceria e ristorazione gastronomica

Ma la precisione non riguarda soltanto la tecnica. Elegance 38% conquista anche per il suo gusto lattico intenso, fresco ed equilibrato, ricco ma mai pesante al palato. Una firma gustativa autentica che valorizza le preparazioni senza sovrastarne aromi e identità.

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Stabilità fino a 48 ore per creme e mousse

Le sue performance si traducono in coperture uniformi, decorazioni definite, creme e mousse dalla struttura impeccabile. Grazie alla stabilità fino a 48 ore, mantiene forma, volume e freschezza nel tempo, offrendo un supporto affidabile sia alla pasticceria contemporanea sia alla ristorazione gastronomica. Versatile e performante, Elegance 38% trova applicazione in molteplici applicazioni come coperture, farciture, bavaresi, ganache, dessert al piatto, gelati e preparazioni gourmet, diventando un prezioso alleato per tutti i professionisti che ricercano precisione estetica e gustativa.

Gianluca Fusto, Ambasciatore Elle & Vire Professionnel®

«Elegance è una panna che aiuta il professionista a dare struttura con leggerezza, precisione, stabilità ed emozione nella degustazione. È una panna stabile ma viva, precisa ma non rigida», afferma Gianluca Fusto, Ambasciatore Elle & Vire Professionnel®.