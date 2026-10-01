ELEGANCE 38%
Mousse, creme e decorazioni più stabili: la panna che mantiene la struttura 48 ore
Elegance 38% di Elle & Vire Professionnel® consente un montaggio progressivo, dalla consistenza semimontata a quella più sostenuta, con una texture liscia e omogenea che facilita il lavoro dei professionisti in pasticceria
In cucina e in pasticceria, la differenza spesso si gioca sui dettagli. La consistenza perfetta di una mousse, la tenuta di una decorazione, la leggerezza di una crema o l'equilibrio gustativo di un dessert dipendono dalla qualità degli ingredienti e dalla loro affidabilità in lavorazione. È da questa esigenza che nasce Elegance 38%, la nuova panna da montare al 38% di materia grassa di Elle & Vire Professionnel®, sviluppata per offrire ai professionisti precisione, controllo e costanza di risultato.
Frutto di oltre 80 anni di savoir-faire normanno nella lavorazione lattiera, Elegance 38% coniuga l'eccellenza del latte francese con prestazioni tecniche di alto livello.
Montaggio progressivo e texture controllabile
La sua caratteristica distintiva è la capacità di accompagnare il professionista in ogni fase della lavorazione grazie a un montaggio progressivo e perfettamente controllabile. Dalla semi-montata alle strutture più sostenute, sviluppa una texture liscia, fine e omogenea che rimane facilmente lavorabile anche nelle applicazioni più delicate.
ELEGANCE 38% - Extra Tenuta, Pura Precisione
- Montaggio progressivo e controllabile
- Texture liscia e omogenea
- Gusto lattico intenso e fresco
- Stabilità fino a 48 ore
- Ideale per pasticceria e ristorazione gastronomica
Ma la precisione non riguarda soltanto la tecnica. Elegance 38% conquista anche per il suo gusto lattico intenso, fresco ed equilibrato, ricco ma mai pesante al palato. Una firma gustativa autentica che valorizza le preparazioni senza sovrastarne aromi e identità.
Stabilità fino a 48 ore per creme e mousse
Le sue performance si traducono in coperture uniformi, decorazioni definite, creme e mousse dalla struttura impeccabile. Grazie alla stabilità fino a 48 ore, mantiene forma, volume e freschezza nel tempo, offrendo un supporto affidabile sia alla pasticceria contemporanea sia alla ristorazione gastronomica. Versatile e performante, Elegance 38% trova applicazione in molteplici applicazioni come coperture, farciture, bavaresi, ganache, dessert al piatto, gelati e preparazioni gourmet, diventando un prezioso alleato per tutti i professionisti che ricercano precisione estetica e gustativa.
«Elegance è una panna che aiuta il professionista a dare struttura con leggerezza, precisione, stabilità ed emozione nella degustazione. È una panna stabile ma viva, precisa ma non rigida», afferma Gianluca Fusto, Ambasciatore Elle & Vire Professionnel®.
Per info: sul sito www.elle-et-vire.it e sulla pagina Instagram @elleetvirepro_it