Dessert in cucina, la svolta dei preparati UHT con 18 mesi di shelf-life

Nel dessert, anche in cucina la qualità passa dalla capacità di coniugare gusto, creatività ed efficienza. Per questo Master Martini propone una linea di preparati liquidi UHT pensata per il mondo horeca, capace di semplificare la realizzazione dei grandi classici della tradizione e, allo stesso tempo, lasciare spazio alla personalizzazione.

La linea di preparati liquidi UHT di Master Martini

Panna cotta, crème caramel, crema catalana, dessert al cioccolato e base al mascarpone per tiramisù: cinque soluzioni che permettono di portare in tavola dessert, mousse e monoporzioni in tempi rapidi, con poche operazioni e risultati costanti. Una caratteristica particolarmente interessante per ristoranti, hotel, bar e attività di ristorazione che devono gestire ritmi di servizio intensi senza rinunciare alla qualità della proposta.

Semplicità d’uso e personalizzazione dei dessert

La semplicità d’uso è infatti uno dei plus della gamma: i preparati sono pronti per essere lavorati e consentono di ottenere dessert facilmente rifinibili e decorabili, lasciando al professionista la possibilità di interpretare la ricetta secondo il proprio stile. Frutta fresca, salse, topping, frutta secca o altri ingredienti possono così trasformare una base pronta in una proposta personalizzata, dal dessert più tradizionale a una creazione contemporanea.

I preparati liquidi UHT di Master Martini permettono preparazioni moderne e fantasiose

A rendere la gamma particolarmente funzionale al canale horeca contribuisce inoltre la tecnologia UHT, che garantisce stabilità e costanza qualitativa e consente una shelf-life di 18 mesi. Un vantaggio che si traduce anche in una maggiore prevedibilità nella gestione delle scorte e del food cost, aspetti sempre più importanti per una ristorazione attenta tanto alla qualità quanto all’efficienza.

Nuove proposte UHT per i dessert nel 2027

E il percorso di Master Martini non si ferma qui. L’inizio del 2027 porterà infatti nuove proposte ad arricchire la gamma dei preparati UHT per dessert, con ulteriori soluzioni pensate per ampliare le possibilità creative e operative dei professionisti.

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