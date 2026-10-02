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Fermentazioni lunghe, equilibrio dell’impasto, controllo di tempi e temperature, materie prime chiamate a comportarsi con precisione durante tutto il processo. Anche il burro si misura più volte: mentre l’impasto prende forma e poi ancora nel prodotto finito. Plasticità e lavorabilità incidono sulla gestione della massa; profilo aromatico, morbidezza e texture si ritrovano nel panettone e contribuiscono alla sua identità. È un ingrediente strutturale e, allo stesso tempo, uno dei protagonisti del risultato sensoriale. È su questo terreno che negli ultimi anni si è sviluppato l’incontro fra Brazzale e il mondo dei grandi lievitati.

Brazzale da anni ormai ha abbracciato il mondo dei grandi lievitati
Brazzale da anni ormai ha abbracciato il mondo dei grandi lievitati

Dal burro al panettone: come è nato l'incontro

Un incontro che ha seguito un percorso piuttosto particolare, perché all’origine non c’era un burro progettato specificamente per il panettone. Prima è arrivata la scelta dell’azienda di riportare il burro al centro del proprio lavoro. Brazzale, famiglia che lo produce da generazioni, ha lavorato sul latte, sulla filiera e sui processi di burrificazione con l’obiettivo di ottenere la migliore espressione possibile della materia prima.

Il burro che ha conquistato i grandi lievitati: così è nata la sfida Brazzale
Dalla ricerca e dal contatto col mondo dei grandi lievitati è nato il Burro di latte Fratelli Brazzale, con una materia grassa superiore all’84%

Da questa ricerca è nato il Burro di latte Fratelli Brazzale, realizzato con latte fresco delle raccolte della filiera, con una materia grassa superiore all’84% e un profilo aromatico particolarmente ricco. Poi sono arrivati gli assaggi.

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Quando i pasticceri hanno scoperto il burro Brazzale

È stato il confronto diretto con i professionisti a portare il burro Brazzale dentro la pasticceria e, in modo particolare, nel territorio esigente dei grandi lievitati. Roberto Brazzale lo ha raccontato a Sigep 2026 parlando di una vera e propria «scoperta reciproca»: l’azienda ha lavorato per ottenere il burro che desiderava; chef e pasticceri, utilizzandolo, ne hanno individuato possibilità che andavano oltre quelle immaginate da chi lo produceva.

Brazzale da anni collabora coi maestri pasticceri di Apei
Brazzale da anni collabora con l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, con Apei e con realtà della formazione come la Scuola Dolce&Salato

Da quell’incontro è cresciuto negli anni un rapporto sempre più stretto con chi il panettone lo fa. Collabora con l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, con Apei e con realtà della formazione come la Scuola Dolce&Salato, e ha sostenuto negli anni appuntamenti dedicati al grande lievitato fra cui le prime due edizioni del Mondiale del Panettone a squadre, dove il Burro Fratelli Brazzale è stato utilizzato durante tutta la competizione.

I burri per il tavolo

La gamma professionale dei burri Brazzale cambia scala in funzione del servizio. Alla monoporzione da 15 grammi, naturale o salata, si affiancano il rollino da 20 e 30 grammi, il classico roll da 40 grammi e il rollone da 250 grammi, che può essere porzionato direttamente dall’operatore. I nuovi formati sono stati sviluppati anche per l’Horeca premium e possono essere declinati nelle diverse aromatizzazioni: salato, affumicato, erba cipollina, rosmarino, finocchietto selvatico e Agrumi di Sicilia.

Dal burro professionale agli aromi: una gamma che si amplia

Nel frattempo anche il panettone continua a cambiare. I grandi lievitisti lavorano sulle ricette, sulle consistenze, sugli equilibri aromatici; confrontano materie prime e tecniche, sperimentano nuove interpretazioni e spingono sempre più avanti il livello qualitativo di un prodotto che ha conquistato una dimensione internazionale. Allo stesso modo si è ampliato il lavoro Brazzale sul burro professionale. Burro Fratelli Brazzale resta la referenza più venduta dall’azienda per la produzione dei grandi lievitati. Accanto a questo prodotto si è sviluppata la gamma Burro delle Alpi Pro, con soluzioni dedicate alle diverse lavorazioni e anche una versione Senza Lattosio, disponibile in panetto e in lamina, pensata per conservare resa, cremosità e lavorabilità nell’uso professionale.

La gamma Brazzale per i grandi lievitati

  • Burro Fratelli Brazzale: è la referenza Brazzale più venduta per i grandi lievitati. Realizzato con latte fresco delle raccolte della filiera, ha una materia grassa superiore all’84%. Per il professionale è utilizzato nei formati da 5 e 25 kg.
  • Burro delle Alpi Pro: è la gamma professionale destinata alle diverse lavorazioni di pasticceria e bakery. La versione Senza Lattosio è disponibile in panetti da 1, 5 e 25 kg e in lamina da 1 kg, con resa e lavorabilità pensate per l’utilizzo professionale.
  • BurroAroma Naturale Brazzale: unisce burro di latte Brazzale e aromi naturali stabilizzati sviluppati per gli impasti destinati alla cottura. Consente una distribuzione uniforme e aiuta a limitare la dispersione aromatica in forno. Disponibile nei gusti vaniglia, cacao, Agrumi di Sicilia, mandorla e caffè, nei formati da 1 e 5 kg.

Un passaggio ulteriore è rappresentato da BurroAroma Naturale Brazzale. Qui il punto di partenza è un problema conosciuto da chi lavora con prodotti da forno: distribuire in modo omogeneo gli aromi naturali nell’impasto e riuscire a conservarne la presenza dopo la cottura. Il burro diventa il veicolo dell’aroma, che viene stabilizzato e distribuito nella massa. La gamma comprende vaniglia, cacao, Agrumi di Sicilia, mandorla e caffè.

Il burro Brazzale si conferma come una delle prime scelte per i professisti durante la stagione dei grandi livevitati
Il burro Brazzale si conferma come una delle prime scelte per i professisti durante la stagione dei grandi lievitati

Il Brazzale Science Center entra in questo percorso studiando anche gli aspetti tecnologici del burro e lavorando sulla conservazione dell’integrità dei globuli di grasso, elemento collegato a cremosità, aroma, plasticità e comportamento durante la lavorazione. A Sigep 2026 il punto d’incontro fra questi due mondi è diventato particolarmente evidente. Fra i professionisti presenti allo stand Brazzale c’erano, Damiano Carrara, Ernst Knam, Antonio Bachour e numerosi altri protagonisti della pasticceria internazionale.

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