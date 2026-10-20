La picanha perfetta: i 10 consigli del maestro del churrasco brasiliano

La picanha è uno dei tagli simbolo del churrasco brasiliano, ma per valorizzarla al meglio servono attenzione nella scelta della carne, cura nella preparazione e un'ottima gestione della brace. E chi meglio di Jeferson Finger poteva guidarci tra i segreti di questa specialità? Chef e churrasqueiro di fama internazionale, vincitore del premio Assador do Ano 2025, è il volto di Barbacoa, gruppo brasiliano che ha fatto della carne la sua missione, con ristoranti tra Milano, il Brasile e il Giappone.

Jeferson Finger, chef di Barbacoa e vincitore dell'Assador do Ano 2025

A lui abbiamo chiesto di svelarci i segreti per una picanha perfetta: dalla scelta del taglio alla quantità di grasso da conservare, passando per salatura, cottura e frollatura.

Come preparare una picanha perfetta: i 10 consigli di Jeferson Finger

1 - Come riconoscere una buona picanha

«La picanha deve avere una copertura di grasso uniforme su tutto il taglio. È importante controllare che, se la comprate confezionata, all’interno della confezione non sia presente troppo liquido».

Finger consiglia di scegliere una picanha con grasso uniforme e poco liquido nella confezione

2 - Il peso ideale

«Una picanha di qualità pesa tra 1,2 e 1,5 chilogrammi».

3 - L’importanza del grasso

«L’ideale è circa 1,5 centimetri di grasso uniforme. Il grasso aiuta a lubrificare la carne e a mantenerne l’umidità nella parte esterna, per questo è importante non eliminarlo. Se la copertura è molto spessa, si può rifilarla fino a raggiungere questa misura».

Finger consiglia di conservare 1,5 centimetri di grasso uniforme per mantenere la carne umida

4 - Scelta e conservazione

«Bisogna verificare che si trovi in un banco o in un frigorifero a temperatura adeguata. Inoltre, come detto prima, si deve controllare che nella confezione non ci sia troppo liquido: significa che in qualche momento la picanha non è stata refrigerata correttamente, si è interrotta la catena del freddo».

5 - Come prepararla

«La picanha si può tagliare in molti modi. Il taglio tradizionale, a steak, è una buona opzione per la griglia. Data la forma triangolare del taglio, si ricavano fette di 2 centimetri di spessore, partendo dal lato più largo verso la punta. Prima di appoggiarla sulla griglia bisogna avere una buona brace e aggiungere il sale».

6 - Quando aggiungere il sale

«Il sale va aggiunto alla carne solo 3 o 4 minuti prima di metterla sulla griglia e si usa preferibilmente sale grosso».

Finger consiglia di aggiungere sale grosso alla picanha 3-4 minuti prima della cottura

7 - La cottura ideale e come capire se è pronta

«Le caratteristiche della picanha si apprezzano al meglio dalla cottura media a quella al sangue. Naturalmente, bisogna tenere conto anche delle preferenze di chi la mangia. Il churrasqueiro capisce se la picanha è pronta con la tecnica del tatto, valutandone la consistenza: più la carne è morbida, meno è cotta. È possibile anche usare un termometro per controllare la temperatura interna».

8 - Come tagliarla

«Una picanha di qualità, come quelle con cui lavoriamo da Barbacoa, può essere tagliata in diversi modi senza che la tenerezza ne risenta. Tecnicamente, però, si taglia contro fibra. Se non si conosce bene la carne che si sta usando, è meglio tagliarla contro fibra».

Finger consiglia di tagliare la picanha contro fibra, soprattutto quando non si conosce bene la carne

9 - La frollatura

«Per la picanha, con il sistema wet aging, 21 giorni di frollatura danno un buon risultato».

10 - Come gestire la brace

«L’errore principale nel churrasco di picanha è metterla sulla griglia quando non c’è ancora una buona brace, ma solo fiamme, che si alzano ancora di più con il gocciolamento del grasso. Le fiamme alte compromettono il sapore della carne».

L’alternativa è da Barbacoa a Milano

Se preferite lasciare la griglia agli esperti, c’è Barbacoa Milano. In via Scipio Slataper 19, in zona Zara, il ristorante porta in città la tradizione del churrasco brasiliano, con un ambiente ampio ed elegante e una proposta che ruota attorno al rodizio: un percorso gastronomico in cui i passadores servono direttamente al tavolo diversi tagli di carne cotti alla griglia, affettandoli dagli spiedi davanti ai commensali. La picanha è tra i protagonisti, insieme a tagli di manzo come entrecôte, scamone e cupim, la caratteristica gobba di bue, oltre a proposte di agnello e pollo.

La sala di Barbacoa a Milano