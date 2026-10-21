Lo inventò un siciliano, oggi è un dolce simbolo della Calabria: il tartufo di Pizzo

Tra le specialità dolciarie italiane, il tartufo di Pizzo occupa un posto particolare per la sua storia e per le caratteristiche che ne hanno decretato il successo. Originario di Pizzo Calabro, centro di circa 9.000 abitanti in provincia di Vibo Valentia, è un dessert a base di gelato che unisce cioccolato e nocciola, distinguendosi per la forma irregolare, la copertura scura e un cuore dalla consistenza cremosa. Una preparazione diventata nel tempo uno dei simboli gastronomici della Calabria, legata a una tradizione artigianale che continua a caratterizzare la produzione locale.

Il tartufo di Pizzo è un gelato artigianale simbolo della tradizione dolciaria calabrese

Le origini del tartufo di Pizzo: l'intuizione di Giuseppe De Maria nel 1953

Le origini del dolce risalgono al 1953 e sono associate a Giuseppe De Maria, pasticcere di origini siciliane che lavorava a Pizzo. Secondo la ricostruzione tramandata, la ricetta sarebbe nata durante un matrimonio aristocratico celebrato nella cittadina calabrese, in occasione del quale De Maria si trovò a dover affrontare un imprevisto: la quantità di gelato disponibile non era sufficiente per servire tutti gli invitati.

Vista aerea di Pizzo Calabro (Vv)

La necessità di trovare una soluzione lo spinse a utilizzare le preparazioni presenti in laboratorio per realizzare un dessert diverso da quelli consueti. Il pasticcere modellò con le mani una porzione di gelato, inserendo al centro cioccolato fondente e un'amarena sciroppata, quindi richiuse il composto e ne completò la superficie con una spolverata di cacao. Da un'esigenza pratica prese così forma una nuova specialità, apprezzata dagli ospiti e destinata a entrare nella storia gastronomica di Pizzo. Tutto ciò avvenne tra le mura del palazzo che oggi ospita il bar Dante, affacciato sulla piazzetta di Pizzo. I discendenti di un gelatiere che al tempo fu collega di De Maria, invece, oggi guidano la Gelateria Ercole, anch'essa situata sulla piazza del paese.

Gelateria Dante Giuseppe De Maria

Fatto sta, quella che inizialmente era una soluzione improvvisata si trasformò progressivamente in una preparazione riconoscibile, destinata a essere riproposta e affinata nel tempo. La memoria della sua creazione è rimasta legata al centro storico cittadino, dove una targa collocata su un palazzo affacciato sulla piazzetta di Pizzo ricorda la nascita del dolce e il suo legame con il territorio.

La forma e la lavorazione del tartufo di Pizzo

Il nome richiama l'aspetto del dessert, che ricorda un tartufo appena estratto dal terreno. La superficie scura, tradizionalmente rivestita di cacao, presenta una forma volutamente irregolare, lontana dalla geometria precisa di una sfera perfetta. Un tratto distintivo che rimanda alle origini artigianali della preparazione, quando ogni porzione veniva modellata direttamente a mano dal gelatiere.

La preparazione del tartufo di Pizzo

La diffusione del prodotto e l'aumento della domanda, legato anche alla presenza turistica nella cittadina calabrese, hanno portato nel tempo a un'evoluzione delle tecniche di lavorazione. Accanto alla modellatura manuale sono entrati in uso strumenti che consentono di velocizzare il porzionamento e rendere più agevole la produzione, senza rinunciare alla forma caratteristica che distingue il tartufo di Pizzo da altre preparazioni a base di gelato. La lavorazione resta comunque un elemento centrale per la riuscita del dessert. La consistenza, la distribuzione degli ingredienti e il rapporto tra la componente esterna e il cuore del gelato contribuiscono a definirne l'identità, insieme alla qualità delle materie prime impiegate.

Cioccolato e nocciola, una questione di equilibrio

Nel corso degli anni la ricetta ha conosciuto alcune variazioni, anche in risposta alle preferenze dei consumatori. Il principio alla base del tartufo di Pizzo rimane tuttavia l'incontro tra gelato alla nocciola e al cioccolato, con quest'ultimo elemento protagonista del profilo aromatico del dessert. La copertura al cacao completa la preparazione, accentuandone le note intense e contribuendo a definirne l'aspetto. Nella versione originaria, il ripieno comprendeva anche un'amarena sciroppata. La sua presenza introduceva una componente fruttata e leggermente acidula, capace di creare un contrasto con la dolcezza del gelato e l'intensità del cioccolato. Oggi l'amarena può essere presente oppure assente, a seconda delle interpretazioni della ricetta, mentre rimangono centrali l'abbinamento tra nocciola e cioccolato e la caratteristica forma del prodotto. Discostandoci un po' dalla tradizione, versioni più contemporanee propongono il tartufo anche con il pistacchio: variante evidentemente gradita dai turisti che si ritrovano a Pizzo.

Il tartufo di Pizzo con il pistacchio