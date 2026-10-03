Il dessert è sempre più parte integrante dell’esperienza gastronomica e la sua progettazione richiede attenzione a gusto, identità del locale e sostenibilità dei costi. In questo scenario, la formazione diventa uno strumento concreto per aiutare chef e pasticceri a costruire proposte efficaci. È questo il punto di partenza del progetto “La Carta dei Dolci” di Carte D’Or Professional, brand di Unilever Food Solutions, realizzato in collaborazione con il pastry chef Tommaso Foglia.

Il pastry chef Tommaso Foglia

Tommaso Foglia, masterclass sui dolci di Natale

La novità del percorso è rappresentata dal programma di masterclass online attraverso cui Tommaso Foglia trasferisce ai professionisti tecniche, ricette e indicazioni applicabili al lavoro quotidiano. L’appuntamento del 18 novembre, dedicato a “I dolci di Natale”, affronta una delle fasi più importanti dell’anno per ristorazione, hôtellerie e catering, proponendo spunti per costruire una proposta natalizia contemporanea senza trascurare organizzazione del servizio e controllo dei costi. «Il dolce è molto più di un finale: è il ricordo che resta. Un dessert ben pensato può trasformare una cena in un’esperienza indimenticabile» afferma Foglia.

La masterclass sarà dedicata a ispirazioni, tecniche e ricette da replicare e personalizzare in base alle esigenze della propria attività. Il format porta quindi il metodo sviluppato da Foglia direttamente nella pratica professionale, con un approccio orientato alla realizzazione dei dessert e alla gestione concreta della proposta. L’appuntamento è gratuito.

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La Carta dei Dolci: cinque percorsi per costruire il menu

La masterclass si inserisce nel progetto “La Carta dei Dolci”, il cui strumento centrale è un manuale sviluppato da Tommaso Foglia per accompagnare chef e pasticceri nella progettazione della propria offerta durante l’anno. Il metodo parte da cinque pilastri: il dolce al cioccolato, il tiramisù, il dolce croccante, il gusto di tendenza e il dolce del territorio. Le cinque categorie non costituiscono una carta già pronta, ma altrettanti punti di partenza da interpretare in funzione dell’identità del locale, della clientela e della stagione.

La cheescake di Tommaso Foglia presente nella Carta dei Dolci di Carte d'Or Professional

Il manuale raccoglie 15 ricette originali, pensate per il servizio à la carte, banqueting e finger food, con l’indicazione del costo per porzione. L’obiettivo è fornire ai professionisti una base flessibile per sviluppare una carta dei dessert leggibile ed equilibrata, capace di valorizzare le risorse disponibili e di mantenere sotto controllo food cost, sprechi e complessità operative. Una proposta efficace, infatti, non deve necessariamente essere ampia, ma deve risultare coerente con il locale e sostenibile nella gestione quotidiana.

Le nuove creme per dessert e i preparati per la colazione

Accanto alla formazione, Carte D’Or Professional nel 2026 ha ampliato l’offerta con cinque nuove miscele dedicate alla preparazione dei dessert e alle colazioni in hotel. La gamma comprende le Creme a freddo Pastry Cream & Chantilly, Crema Cheesecake e Crema Tiramisù, oltre ai preparati Waffles & Pancake e Crêpes dolci e salate. Le tre Creme a freddo sono studiate per garantire praticità e stabilità e possono essere preparate in pochi minuti. I prodotti permettono di ottenere ripieni dalla consistenza uniforme, stabili al buffet e resistenti all’abbattimento e al congelamento. Sono disponibili nei formati da 2 kg e 800 g per Pastry Cream & Chantilly, 1,76 kg per Crema Cheesecake e 1,96 kg per Crema Tiramisù.

La gamma 2026 di Carte D’Or Professional dedicata alla preparazione dei dessert e alle colazioni in hotel: le Creme a freddo Pastry Cream & Chantilly, Crema Cheesecake e Crema Tiramisù e i preparati per Waffles & Pancake e Crêpes dolci e salate