A fianco delle consuetudini della colazione partenopea, trova spazio una preparazione salata basata sulla valorizzazione della biodiversità locale. Protagonista assoluta è una zuppetta calda di fagioli, pensata per riscoprire la memoria gastronomica del territorio di fronte al panorama del golfo. A spiegare l'origine di questa scelta è lo chef Giuseppe, che definisce la materia prima impiegata come «una perla che non viene dal mare, ma è un fagiolo, il fagiolo di Controne, che è un presidio Slow Food». Si tratta di una varietà che «era in via di estinzione, quindi era quasi introvabile, poi fortunatamente è entrato a far parte della Slow Food Campania e quindi è un prodotto che adesso è diventato di nicchia». Lo chef sottolinea come la scelta non sia legata al semplice prestigio dell'ingrediente, «ma al sapore e al gusto che ha questo prodotto», ribadendo la filosofia della cucina: «noi focalizziamo sempre tutto quello che è prodotto in Campania, perché ci piace proprio valorizzare la nostra terra».