Il dessert di Natale diventa una palla di neve: dentro ci sono caramello e miso

Nei dessert per le feste di Natale, l’effetto scenografico deve convivere con tempi di preparazione sostenibili. Per ristoranti e hotel, soprattutto quando il personale di pasticceria è difficile da reperire, le basi professionali versatili aiutano a gestire il servizio senza rinunciare alla qualità.

Antonio Cuomo, Culinary Advisor di Debic

È il principio su cui si basa la linea Dessert Debic: «Non si tratta di prodotti già chiusi che sostituiscono la creatività dello chef o del pasticcere, si tratta di basi di qualità e con caratteristiche che fanno prima di tutto risparmiare tempo», spiega Antonio Cuomo, culinary advisor di Debic.

La linea Dessert di Debic

Debic Parfait, una base per creare dessert personalizzati

Al centro della proposta natalizia c’è Debic Parfait, una preparazione che consente di realizzare parfait, mousse e semifreddi a partire da una base già strutturata. Nella lavorazione tradizionale di un semifreddo alla crema, una delle fasi più impegnative è la preparazione della pâte à bombe, con la pastorizzazione delle uova attraverso uno sciroppo di zucchero portato alla temperatura corretta, a cui si aggiunge la panna montata.

La crema Debic Parfait

Parfait riunisce questi elementi in una soluzione che riduce i passaggi e il tempo necessario. Non serve una macchina per gelato e la base può accogliere ingredienti diversi, anche acidi o alcolici. «Il prodotto si apre, si aromatizza e si monta: da lì il professionista può costruire il proprio dessert, lasciando spazio alla propria creatività», racconta Cuomo. La stessa base si adatta a gusti e occasioni differenti, dalla frutta al cioccolato, fino alle paste di frutta secca o a dolci con delle componenti alcoliche.

Palla di neve ripiena, il dessert natalizio con cuore al caramello e miso

Questa filosofia prende forma nella Palla di neve ripiena, un dessert ispirato all’immaginario delle feste e pensato per arrivare in tavola con una presentazione scenografica. Il parfait viene aromatizzato alla vaniglia e al cioccolato bianco, modellato in sfere e farcito con caramello e miso, crumble e perle croccanti di cioccolato. La copertura di cioccolato bianco richiama la neve, mentre il taglio al momento del servizio rivela il ripieno e aggiunge un elemento di sorpresa.

Palla di neve ripiena, il dessert ideato da Antonio Cuomo per il quale si utilizza Debic Parfait

«L’idea nasce dalla palla di neve e dal momento in famiglia - spiega Cuomo -. È un dessert che può piacere a tutti e si può personalizzare per il ristorante, per un evento o per il pranzo delle feste. La preparazione può essere organizzata in anticipo e replicata in quantità elevate, mantenendo uniformità nelle porzioni. Pochi processi, una qualità costante e un effetto wow quando arriva al tavolo».

Pere al vino rosso e crema al mascarpone: la versatilità di Cream Plus

La seconda proposta è una Pera Conference cotta nel vino rosso con cannella, anice stellato, cardamomo e alloro, servita con crema al mascarpone e vaniglia e crumble alle noci pecan. I sapori invernali si incontrano in un gioco di consistenze: la pera morbida e speziata, la crema vellutata e la nota croccante della frutta secca. Per la crema si utilizza Debic Cream Plus Mascarpone, miscela pronta all’uso che combina panna e mascarpone, con il 40% di quest’ultimo. Si monta con zucchero e vaniglia fino a ottenere una consistenza liscia e leggera, senza dover bilanciare separatamente i due ingredienti.

Pera Conference cotta nel vino rosso

«È un prodotto versatile - aggiunge Cuomo - con la stessa base si può preparare un tiramisù, una crema montata come in questa ricetta, ma anche mousse, gelati, salse o preparazioni da sifone. In cucina, un prodotto utilizzabile in più preparazioni può semplificare gli acquisti oltre a limitare gli sprechi. Le due ricette condividono così lo stesso approccio: ridurre i tempi delle lavorazioni ripetitive e lasciare allo chef la definizione di gusto, presentazione e identità del dessert».

Il Ricettario Horeca di Natale di Debic