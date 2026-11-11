TUTT I VINCITORI
Stupore ed Emozione 2026, Arrigoni Battista conquista il Casaro d'Oro Onaf
Arrigoni Battista conquista il Casaro d’Oro ONAF 2026. Il BerghemBlu ottiene il Super Oro e il primo posto tra gli erborinati; premiati anche i vincitori delle altre categorie e della sezione "Oltre il formaggio" in gara
Arrigoni Battista si aggiudica il Casaro d'Oro all'ottava edizione del concorso internazionale «Stupore ed Emozione», organizzato da Onaf, l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio. Alla premiazione, svoltasi l'8 novembre 2026 all'Abbazia di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, il caseificio ha ottenuto anche importanti risultati con il BerghemBlu, formaggio erborinato della linea «Unici», che ha conquistato il Super Oro e il primo posto nella propria categoria, risultando inoltre il miglior prodotto tra quelli in gara nelle sette categorie della sezione «Casaro d'Oro». Il concorso ha premiato produttori italiani e internazionali anche nelle categorie delle specialità lattiche, con vincitori che spaziano dai formaggi affinati agli yogurt.
Casaro d'Oro Onaf ad Arrigoni Battista, il premio "Oltre il formaggio" a Quesos Artesanos Villarejo
Il riconoscimento assegnato da Onaf premia Arrigoni Battista, azienda casearia bergamasca attiva dal 1914. Un risultato che si accompagna ai piazzamenti ottenuti dai suoi prodotti nell'ambito della competizione internazionale, giunta all'ottava edizione.
In particolare, il BerghemBlu ha ricevuto la medaglia Super Oro, classificandosi al primo posto nella categoria «Formaggio a pasta erborinata» di Stupore ed Emozione. Il prodotto è stato inoltre giudicato il migliore tra quelli partecipanti alle sette categorie della sezione «Casaro d'Oro». Ha ottenuto anche il riconoscimento come miglior formaggio prodotto nei territori delle Città Creative Unesco, rete alla quale Bergamo appartiene dal 2019 per la gastronomia.
Nella sezione «Oltre il formaggio» il riconoscimento è andato a Quesos Artesanos Villarejo S.L. per il Queso de Oveja Artesano Curado en Miel y Oregano 8 Meses, un formaggio artigianale di pecora stagionato per otto mesi con miele e origano.
BerghemBlu primo tra gli erborinati, tutti i vincitori delle categorie
Il BerghemBlu di Arrigoni Battista ha conquistato il primo posto nella categoria «Formaggio a pasta erborinata» della sezione «Formaggi Tradizionali», oltre al Super Oro e al riconoscimento come miglior formaggio tra quelli in gara nelle sette categorie del Casaro d'Oro. Il BerghemBlu fa parte della linea «Unici» di Arrigoni Battista. Si caratterizza per un sapore intenso ma equilibrato, senza note piccanti, una pasta fondente e una presenza moderata di venature bluastre. La crosta è compatta e ruvida. Il nome richiama Bergamo e il suo territorio, un legame ripreso anche nella confezione, che raffigura lo skyline della città e il paesaggio circostante. La produzione si inserisce nel modello di filiera completa seguito dall'azienda, dalla materia prima al confezionamento.
Nella stessa sezione, gli altri vincitori sono stati Pecorino Grottanera dell'azienda agricola La Mascionara tra i formaggi a pasta dura, Treccia di Gioia del Colle Dop di D'Ambruoso Francesco tra quelli a pasta filata molle, Taleggio Dop del Caseificio Brusati tra i formaggi a pasta molle, Caciocavallo del Pastore Serafino Riserva del Caseificio Il Pastore Serafino tra i formaggi a pasta filata semiduri e duri e Branzi Stb Stravecchio della Latteria Sociale di Branzi Casearia tra i formaggi a pasta semidura. Per la categoria Yogurt bianco il primo posto è andato allo Yogurt di capra dell'Azienda Agricola Tommaso di Consoli Fabio.
Nella sezione «Specialità lattiche (afinati e speciali)», i primi classificati sono stati Queso de Oveja Artesano Curado en Miel y Oregano 8 Meses di Quesos Artesanos Villarejo S.L. nella categoria a pasta dura, Rosso Imperiale di Casarrigoni nella categoria a pasta erborinata, Quadrelin d'Or dell'Azienda Agricola Betti Alessandra nella categoria a pasta molle, Provola Ennese al Tartufo dell'azienda agricola Eredi Cottonaro Paolo tra le specialità a pasta filata semidure e dure e Toma Brilla al Barolo Docg e Barbaresco Docg di Caseificio Fiandino nella categoria a pasta semidura. Tra gli yogurt con ingredienti aggiunti ha vinto lo Yogurt intero al caramello salato di Lattebusche.