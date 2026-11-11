Arrigoni Battista si aggiudica il Casaro d'Oro all'ottava edizione del concorso internazionale «Stupore ed Emozione», organizzato da Onaf, l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio. Alla premiazione, svoltasi l'8 novembre 2026 all'Abbazia di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, il caseificio ha ottenuto anche importanti risultati con il BerghemBlu, formaggio erborinato della linea «Unici», che ha conquistato il Super Oro e il primo posto nella propria categoria, risultando inoltre il miglior prodotto tra quelli in gara nelle sette categorie della sezione «Casaro d'Oro». Il concorso ha premiato produttori italiani e internazionali anche nelle categorie delle specialità lattiche, con vincitori che spaziano dai formaggi affinati agli yogurt.

I formaggi della linea "Gli Unici" di Arrigoni Battista

Casaro d'Oro Onaf ad Arrigoni Battista, il premio "Oltre il formaggio" a Quesos Artesanos Villarejo

Il riconoscimento assegnato da Onaf premia Arrigoni Battista, azienda casearia bergamasca attiva dal 1914. Un risultato che si accompagna ai piazzamenti ottenuti dai suoi prodotti nell'ambito della competizione internazionale, giunta all'ottava edizione. In particolare, il BerghemBlu ha ricevuto la medaglia Super Oro, classificandosi al primo posto nella categoria «Formaggio a pasta erborinata» di Stupore ed Emozione. Il prodotto è stato inoltre giudicato il migliore tra quelli partecipanti alle sette categorie della sezione «Casaro d'Oro». Ha ottenuto anche il riconoscimento come miglior formaggio prodotto nei territori delle Città Creative Unesco, rete alla quale Bergamo appartiene dal 2019 per la gastronomia.

Il BerghemBlu di Arrigoni Battista

Nella sezione «Oltre il formaggio» il riconoscimento è andato a Quesos Artesanos Villarejo S.L. per il Queso de Oveja Artesano Curado en Miel y Oregano 8 Meses, un formaggio artigianale di pecora stagionato per otto mesi con miele e origano.

BerghemBlu primo tra gli erborinati, tutti i vincitori delle categorie

Il BerghemBlu di Arrigoni Battista ha conquistato il primo posto nella categoria «Formaggio a pasta erborinata» della sezione «Formaggi Tradizionali», oltre al Super Oro e al riconoscimento come miglior formaggio tra quelli in gara nelle sette categorie del Casaro d'Oro. Il BerghemBlu fa parte della linea «Unici» di Arrigoni Battista. Si caratterizza per un sapore intenso ma equilibrato, senza note piccanti, una pasta fondente e una presenza moderata di venature bluastre. La crosta è compatta e ruvida. Il nome richiama Bergamo e il suo territorio, un legame ripreso anche nella confezione, che raffigura lo skyline della città e il paesaggio circostante. La produzione si inserisce nel modello di filiera completa seguito dall'azienda, dalla materia prima al confezionamento.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Stupore ed Emozione 2026: Formaggi Tradizionali, i vincitori Posizione Categoria Sottocategoria Azienda Formaggio 1 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Dura Az. Agricola La Mascionara PECORINO GROTTANERA 2 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Dura Lattebusche SCA PIAVE DOP VECCHIO SELEZIONE ORO 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Dura Cooperative Haute Maurienne Vanoise BEAUFORT ETE AOP 1 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Erborinata Arrigoni Battista SPA BERGHEMBLU 2 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Erborinata Azienda Agricola Bonzi Fabio CAPRADOR 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Erborinata IGOR S.R.L. GRAN RISERVA LEONARDI AL CUCCHIAIO 1 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Molli) D'Ambruoso Francesco S.R.L. TRECCIA DI GIOIA DEL COLLE DOP 2 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Molli) La Contadina S.R.L. MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Molli) Volturno Latticini SRL MOZZARELLA LUISE DI BUFALA SENZA LATTOSIO 1 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Molle Caseificio Brusati SRL TALEGGIO DOP 2 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Molle Azienda Agricola Bonzi Fabio CROSTA FIORITA 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Molle Azienda Agricola Bonzi Fabio TRONCHETTO 1 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Semiduri e Duri) Caseificio il Pastore Serafino CACIOCAVALLO DEL PASTORE SERAFINO RISERVA 2 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Semiduri e Duri) Azienda Agricola Tumino RAGUSANO DOP 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Semiduri e Duri) MIR SRL PROVOLONE DEL MONACO DOP 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Filata (Semiduri e Duri) MIR SRL CACIOCAVALLO SILANO DOP 1 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Semidura Latteria Sociale di Branzi Casearia BRANZI STB STRAVECCHIO 2 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Semidura Caseificio della Savia di Della Savia Denis & C. SNC MONTASIO DOP 3 Formaggi Tradizionali Formaggio A Pasta Semidura Az. Agricola Rota Ilario CAPRINO STAGIONATO DI CAPRA 1 Formaggi Tradizionali Yogurt Bianco Azienda Agricola Tommaso di Consoli Fabio YOGURT DI CAPRA 2 Formaggi Tradizionali Yogurt Bianco La Mediterranea Società Agricola YOGURT DI BUFALA 3 Formaggi Tradizionali Yogurt Bianco Nuova Leccolatte S.C.A. YOGURT NATURALE

Nella stessa sezione, gli altri vincitori sono stati Pecorino Grottanera dell'azienda agricola La Mascionara tra i formaggi a pasta dura, Treccia di Gioia del Colle Dop di D'Ambruoso Francesco tra quelli a pasta filata molle, Taleggio Dop del Caseificio Brusati tra i formaggi a pasta molle, Caciocavallo del Pastore Serafino Riserva del Caseificio Il Pastore Serafino tra i formaggi a pasta filata semiduri e duri e Branzi Stb Stravecchio della Latteria Sociale di Branzi Casearia tra i formaggi a pasta semidura. Per la categoria Yogurt bianco il primo posto è andato allo Yogurt di capra dell'Azienda Agricola Tommaso di Consoli Fabio.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Stupore ed Emozione 2026: Specialità Lattiche (Affinati e Speciali), i vincitori Posizione Categoria Sottocategoria Azienda Formaggio 1 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Dura Quesos Artesanos Villarejo S.L. QUESO DE OVEJA ARTESANO CURADO EN MIEL Y OREGANO 8 MESES 2 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Dura Società Agricola Olivaro FORMAGGIO AFFINATO AL VINO PRIMITIVO 3 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Dura Quesos Artesanos Villarejo S.L. QUESO CURADO EN ROMERO 1 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Erborinata Casarrigoni Srl ROSSO IMPERIALE 2 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Erborinata Latteria Moro Di Moro Sergio FIOR D'ARANCIO 3 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Erborinata Arrigoni Battista Spa ROSSINI 1 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Molle Azienda Agricola Betti Alessandra QUADRELIN D'OR 2 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Molle Azienda Agricola Betti Alessandra ITALICO AL MIELE 3 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Molle Azienda Agricola La Camosciata Di Oberti Andrea CAPRINO ALL'ERBA CIPOLLINA 1 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Filata (Semiduri e Duri) Az Agr. Eredi Cottonaro Paolo PROVOLA ENNESE AL TARTUFO 2 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Filata (Semiduri e Duri) Caseificio Dalba Di Dalba Giuseppe CACIOCAVALLO AFFINATO ALL'UVA FRAGOLA 3 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Filata (Semiduri e Duri) San Patrignano Società Agricola Coop Soc DIVINO 1 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Semidura Caseificio Fiandino Srl TOMA BRILLA AL BAROLO DOCG E BARBARESCO DOCG 2 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Semidura Cra Formaggi Srl SFIZIOSO AGRUMATO 3 Specialità Lattiche Specialità Lattica A Pasta Semidura Azienda Agricola Bonzi Fabio ARRABBIATO 1 Specialità Lattiche Yogurt con ingredienti aggiunti Lattebusche Sca YOGURT INTERO AL CARAMELLO SALATO 2 Specialità Lattiche Yogurt con ingredienti aggiunti Ghezzi Azienda Agricola YOGURT AI FICHI 3 Specialità Lattiche Yogurt con ingredienti aggiunti Ghezzi Azienda Agricola YOGURT SALATO