In questo nuovo appuntamento di Colazioni Speciali, la rubrica video realizzata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il Tea Master Albino Ferri fa tappa a Siena, negli ambienti storici della Certosa di Maggiano, per approfondire un tema spesso sottovalutato nell'hôtellerie di fascia alta: l'accoglienza matutina dedicata ai più piccoli.

L'eleganza storica del chiostro, trasformato in un'oasi di tranquillità per godersi una colazione all'aperto, tra archi a tutto sesto e piante secolari

L’accoglienza dei piccoli ospiti alla Certosa di Maggiano

Viaggiare con i bambini comporta spesso ritmi alterati e stanchezza accumulata, fattori che al risveglio possono trasformare il momento del pasto in una piccola sfida per le famiglie. Per rispondere a questa esigenza concreta, lo staff della Certosa di Maggiano, guidato dalla Breakfast Manager Julia, ha ideato un servizio specifico che affianca l'offerta principale della sala colazioni. L'obiettivo è offrire ai genitori un supporto reale e ai bambini un'esperienza coinvolgente fin dal primo giorno di soggiorno, utilizzando esclusivamente ingredienti freschi, semplici e naturali.

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«Abbiamo molti bambini in struttura, di ogni fascia d'età», spiega Julia. «Spesso, dopo un lungo viaggio, il primo giorno a colazione li ritroviamo stanchi, svogliati e inclini a qualche capriccio o al pianto. È proprio lì che interveniamo noi, proponendo questi piatti molto colorati e dalle forme ricercate come alternativa al buffet o alle preparazioni classiche».

Come presentare la frutta a colazione per conquistare i bambini

Uno degli ostacoli principali nell'alimentazione matutina dei più giovani riguarda il consumo di frutta fresca, spesso ignorata se presentata in modo convenzionale sui banchi del buffet. La strategia adottata nella struttura senese punta tutto sull'estetica e sulla componente ludica dell'impiattamento: le stesse materie prime della sala vengono lavorate e assemblate per creare figure riconoscibili e divertenti, capaci di catturare immediatamente l'attenzione visiva.

Un risveglio dolce e fantasioso con un pancake a forma di orsetto, circondato da frutta fresca Un'armonia di colori e sapori con spicchi di mandarino e mirtilli disposti con arte L'originalità nel piatto: un'omelette presentata come un cono gelato e kiwi freschi ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un risveglio dolce e fantasioso con un pancake a forma di orsetto, circondato da frutta fresca Un'armonia di colori e sapori con spicchi di mandarino e mirtilli disposti con arte L'originalità nel piatto: un'omelette presentata come un cono gelato e kiwi freschi

«Anche davanti a una tavola ricca di frutta già pronta e tagliata, i bambini tendono a rifiutarla», racconta ancora la Breakfast Manager. «Presentando invece la stessa frutta in una chiave diversa e più fantasiosa, l'atteggiamento cambia completamente: restano a bocca aperta e finiscono tutto il piatto, con grande sollievo dei genitori».

Infusi alla frutta senza teina: l'abbinamento consigliato da Albino Ferri

A un piatto pensato per stimolare la vista e il palato dei più piccoli occorre affiancare una bevanda coerente per profilo aromatico e caratteristiche nutrizionali. Durante la visita, il Tea Master Albino Ferri ha individuato nell'infuso alla frutta la soluzione più adatta per completare questa proposta, escludendo a priori le bevande eccitanti e privilegiando la naturalità degli estratti.

«Per accompagnare un piatto così vivace e colorato, il suggerimento ricade sul mondo degli infusi a base di frutta», sottolinea Albino Ferri. «Si tratta di bevande dai colori accesi e dal gusto molto delicato, spesso naturalmente dolci grazie alla componente stessa della frutta impiegata, ma soprattutto totalmente prive di teina e caffeina. Rappresentano quindi l'abbinamento ideale per questo tipo di colazione».