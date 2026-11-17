Koppert Cress lancia Blends of the World, una categoria completamente nuova nel mondo dei crescioni. Un concetto innovativo e pronto all’uso in cui sapori iconici provenienti da tutto il mondo si fondono in mix dai sapori unici. Con Blends of the World l’azienda olandese leader nella produzione dei microgreens offre agli chef maggiore rapidità, praticità e uniformità in cucina.

La nuova linea di crescioni Blends of the World, dei cress pronti all'uso

Il nuovo progetto vuole portare i professionisti attraverso un viaggio del gusto, creando delle miscele in grado di richiamare alla memoria gustativa alcuni sapori e caratteristiche che ritroviamo nelle cucine in giro per il mondo, con note aromatiche in grado di accentuare, valorizzare o completare una infinità di ricette.

Blends of the World: i crescioni pronti all’uso per le cucine professionali

Blends of the World è il nuovo concetto di cress “pronti all'uso” di Koppert Cress, creato per le cucine professionali che puntano a massimizzare il gusto senza rinunciare alla praticità. I crescioni di Blends of the World vengono tagliati con cura per preservarne il sapore, la freschezza e l’aspetto. Ideata da un team di esperti culinari dell'azienda, ogni miscela è il risultato di una combinazione di crescioni accuratamente selezionati e venduti in un'unica confezione, pronta da essere servita: mix aromatici, dolci, piccanti o speziati da scegliere in base alla ricetta.

I cress della linea Blends of the World si prestano bene a qualsiasi tipo di preparazione, dal pesce fino a piatti di legumi o a dolci

Ingredienti avvolgenti per gusto e impatto visivo che vanno ben oltre alla semplice decorazione, in continuità con il concetto di Architettura Aromatica alla base di tutta la produzione di Koppert Cress: ogni prodotto partecipa all’architettura di una ricetta contribuendo alla creazione del gusto, dell’equilibrio di consistenza ed estetica complessiva del piatto.

Tokyo Taste, Paris Perfection e New York Neon: tre mix per gli chef

Il primo prodotto Blends of The World, lanciato sul mercato la primavera scorsa è stato Tokyo Taste, una miscela raffinata che porta i sapori di Tokyo nel piatto e ideale per gli chef che desiderano aggiungere più gusto e carattere a ogni piatto, con la praticità del crescione già tagliato. Ingrediente perfetto per sushi e sashimi, frutti di mare, piatti tradizionali giapponesi, ma anche per pizze dai sapori decisi e insalate. Tokyo Taste è una miscela audace e raffinata che porta la complessità dei sapori di ispirazione giapponese in ogni piatto. Disponibile in vaschette da 50 g e 150 g.

La confezione di Tokyo Taste

Dopo il successo del Tokyo Taste, il viaggio con Blends of the World continua e sono ora disponibili anche i nuovi mix Paris Perfection e New York Neon: due miscele sorprendenti di crescioni accuratamente selezionati e tagliati, la prima caratterizzata da un gusto raffinato, dolce e aromatico e il secondo decisamente più speziato e fresco-acidulo.

Paris Perfection: il mix di crescioni ispirato alla pasticceria francese

Dal gusto raffinato, dolce e aromatico, è composta da Honny Cress, Melissa Cress e Scarlet Cress. Questa miscela, ispirata alla pasticceria francese, unisce la dolcezza naturale dell’Honny Cress alle note fresche, agrumate e leggermente mentolate della Melissa Cress. La Scarlet Cress aggiunge un sottile sapore terroso e un tocco di colore viola caratteristico. Insieme, creano un equilibrio sorprendente tra dolce, fresco e terroso.

Paris Perfection nella confezione da 50 grammi

Con Paris Perfection arriva in tavola la raffinatezza della pasticceria francese: un nuovo mix di 3 cress Koppert Cress che aggiunge dolcezza naturale, freschezza e profondità aromatica sia alle creazioni classiche che a quelle moderne. Anche questa miscela è stata sviluppata per chef, pasticceri e baristi che desiderano arricchire le proprie creazioni con sapori naturali, aromi raffinati, colore e praticità: nessun cress da tagliare, nessuna preparazione aggiuntiva, basta servire.

Paris Collection, da usare come guarnizione per dolci gourmet come questa mousse al cioccolato

Paris Perfection dà il meglio di sé in pasticceria e nei dessert come tartellette, macaron, mousse, dessert alla frutta e creazioni a base di creme e cioccolato. Offre inoltre sorprendenti possibilità nei cocktail, nei mocktail e con il tè e apporta un contrasto fresco e leggermente dolce ed agrumato agli antipasti freddi e altre creazioni salate.

Il sorprendente uso che si più fare dei cress Paris Collection nei macarons

Da semplice tocco finale a componente gustosa del piatto: Paris Perfection dimostra che, anche nei dolci, il crescione è molto più di una semplice guarnizione. Disponibile in vaschette da 30 g e 90 g.

New York Neon: il mix piccante e acidulo per carne, barbecue e street food

Decisamente speziato, fresco e leggermente acidulo è invece New York Neon, il secondo nuovo mix disponibile dal 16 novembre: una combinazione decisa di Motti Cress, Bicolor Mustard Cress, Vene Cress e Sakura Cress, un mix vivace e colorato di cress già tagliati dal gusto decisamente piccante, fresco e acidulo. Un’esplosione di sapori e colori, anche in questo caso già pronto all’uso.

New York Neon in confezione da 50 grammi

New York Neon presenta un profilo aromatico intenso e caratteristico, che spazia dalle note aromatiche del sedano e del levistico alla piccantezza pungente della senape e del ravanello, arricchito da una nota sorprendentemente fresca e acidula. Un’esplosione di sapori e colori che conferisce immediatamente carattere e intensità ai piatti. Questa miscela intensa porta nel piatto l’energia vibrante e i sapori caratteristici di New York ed è l’ideale per gli chef che desiderano aggiungere più sapore, colore e personalità a ogni piatto, con la praticità del crescione già tagliato: un sapore puro e concentrato di un mix che passa direttamente dalla confezione al piatto in pochi secondi.

New York Neon, che aggiunge quel tocco di sapore a un salmone marinato

New York Neon si abbina perfettamente a carne alla griglia, piatti al barbecue, verdure grigliate, hamburger, hot dog e street food, oltre a delle gustose tartare con caviale ad esempio. Il mix dà il meglio di sé anche nella cucina messicana e sudamericana, ad esempio con i tacos e altri piatti piccanti.

I cress come New York Neon permettono agli chef di sbizzarrirsi con la propria creatività su piatti particolari come questa tartare di carne con caviale

Inoltre, la combinazione di note piccanti e fresche rappresenta un'aggiunta sorprendente alle creazioni a base vegetale e al pesce cotto sul kamado. Può essere utilizzato come una saporita guarnizione colorata oppure incorporato nelle insalate o come potente tocco finale sia nei piatti caldi che in quelli freddi.

Koppert Cress: Blends of the World amplia il viaggio tra i sapori internazionali