La bagna cauda è una salsa calda piemontese a base di aglio, acciughe sotto sale e olio extravergine d’oliva, tradizionalmente servita nei fujot di terracotta e accompagnata da verdure di stagione. Il suo nome, in piemontese, significa letteralmente “salsa calda”. Per tradizione è una preparazione legata al periodo della vendemmia, consumata soprattutto durante l’autunno e l’inverno. Una delle leggende sulla sua nascita racconta, infatti, che venisse preparata per ricompensare i vendemmiatori al termine del lavoro nei campi. Più che un semplice piatto, la bagna cauda è un vero e proprio rito conviviale, che trova nella condivisione il suo significato più profondo. I commensali si riuniscono attorno alla tavola e attingono insieme la salsa da un recipiente comune, secondo un’usanza che nel tempo è diventata parte integrante della cultura gastronomica piemontese.

Le origini della bagna cauda e le antiche vie del sale

Le sue origini si perdono in una storia antica, nella quale fatti, tradizioni e leggende si intrecciano. A incuriosire è soprattutto la presenza di due ingredienti fondamentali, il sale e le acciughe, in una regione come il Piemonte che, pur trovandosi a poca distanza dalla costa ligure, non ha sbocchi sul mare. Per comprendere come siano entrati nella cucina locale, bisogna ripercorrere le antiche rotte commerciali che collegavano il basso Piemonte alla Liguria e alla Provenza francese. Nei secoli passati, infatti, in queste zone era relativamente facile procurarsi le acciughe salate provenienti dalla Liguria, ingrediente ancora oggi presente in numerose ricette piemontesi, soprattutto negli antipasti, come le anciove al bagnèt verd. Allo stesso tempo, il territorio intratteneva rapporti commerciali con le saline della Provenza, dalle quali arrivava il sale. Quest’ultimo era però un prodotto particolarmente costoso, sottoposto a tasse e gabelle elevate durante il passaggio dalla Francia al Piemonte. Non a caso, proprio al sale è legata anche l’origine della parola “salario”.

Le acciughe salate arrivavano in Piemonte dalla Liguria attraverso le antiche rotte commerciali

Si svilupparono così le cosiddette vie del sale, una rete di percorsi commerciali che attraversavano i passi delle Alpi Marittime. Lungo queste rotte si muovevano anche i contrabbandieri, intenzionati a trasportare il prezioso prodotto evitando i controlli e il pagamento delle imposte. Secondo una delle leggende più conosciute, per nascondere il sale agli occhi dei funzionari doganali, i contrabbandieri avrebbero iniziato a trasportarlo in mastelli di legno, ricoprendolo con uno strato di acciughe. Da questa pratica sarebbe derivata la diffusione delle acciughe sotto sale nel territorio piemontese. A favorirne il commercio contribuì anche una figura caratteristica della tradizione locale: l’acciugaio, chiamato ancióaire in piemontese. Si trattava di un venditore ambulante che percorreva paesi e campagne con carri trainati da cavalli o buoi, trasportando acciughe conservate in barili e botticelle di legno. Attraverso questi commerci, le acciughe entrarono progressivamente nelle abitudini alimentari del territorio, fino a diventare protagoniste di numerose preparazioni. Il passaggio alla bagna cauda appare quindi naturale, anche se le ricostruzioni storiche non sono prive di aspetti controversi.

Da piatto popolare a simbolo della cucina piemontese

Per lungo tempo, del resto, la bagna cauda fu considerata una preparazione popolare e poco raffinata, tanto da essere rifiutata dalle classi più abbienti. A renderla poco gradita era soprattutto l'abbondante presenza dell'aglio, ritenuto inadatto a un'alimentazione elegante anche per i suoi effetti sull'alito. Proprio questa caratteristica, tuttavia, contribuì a definirne l'identità e a conservarne il legame con una cucina semplice, sostanziosa e profondamente conviviale. Non esistono testimonianze precise che permettano di stabilire quando sia nata la ricetta. Una delle prime descrizioni dettagliate della bagna cauda nella forma che conosciamo oggi risale al 1875 ed è attribuita al giornalista e scrittore piemontese Roberto Sacchetti. Anche la scelta dell'olio ha alimentato nel tempo diverse discussioni. Secondo alcune ricostruzioni, nelle preparazioni più antiche si utilizzava l'olio di noci, prima che si affermasse progressivamente quello d'oliva, proveniente soprattutto dalla vicina Liguria. In seguito, anche la produzione olivicola piemontese contribuì alla diffusione di questo ingrediente nella cucina locale, fino a consolidare l'impiego dell'olio extravergine d'oliva nella bagna cauda.

La bagna cauda era considerata un piatto povero, rifiutato dai ricchi per l'aglio

Nell'Albese, per esempio, l'aglio viene pestato, mentre nel Monferrato alcuni preferiscono insaporire la salsa con un po' di Barbera. A Nizza Monferrato e nella Valle Belbo è invece diffusa l'abitudine di lasciare riposare a lungo l'aglio nel latte, prima di tritarlo molto finemente e sottoporlo a una cottura prolungata. Non mancano poi interpretazioni che fanno discutere i puristi. A Faule, in provincia di Cuneo, è tipica una versione che prevede l'aggiunta di panna e latte agli ingredienti di base. Differenze che testimoniano quanto questa preparazione sia radicata nel territorio e quanto ogni comunità abbia contribuito, nel corso del tempo, a conservarla e reinterpretarla.

La ricetta canonica della bagna cauda e le varianti locali

Per chi desidera conoscere la preparazione nella sua forma più tradizionale, esiste anche una ricetta canonica, depositata presso un notaio a Costigliole d'Asti nel 2005 dalla delegazione di Asti dell'Accademia italiana della cucina. Le dosi previste sono precise: una testa d'aglio a persona, mezzo bicchiere di olio extravergine d'oliva e 50 grammi di acciughe rosse di Spagna, sempre per ciascun commensale. A fine cottura è ammessa l'eventuale aggiunta di un pezzetto di burro. Come accade per molte ricette della tradizione, però, anche la bagna cauda presenta numerose varianti, spesso legate alle abitudini delle singole comunità e tramandate di generazione in generazione.

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Bagna Cauda Day 2026: le date e il riconoscimento Pat

Nel 2025 la bagna cauda ha ottenuto il riconoscimento come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat) del Piemonte a sé stante, un ulteriore riconoscimento del suo valore nella cultura gastronomica regionale. Un patrimonio che dal 2013 viene celebrato anche attraverso il Bagna Cauda Day, la manifestazione promossa dalla rivista Astigiani e dall'Associazione culturale Astigiani, che ogni autunno riunisce appassionati e buongustai attorno a uno dei piatti più rappresentativi della cucina piemontese. L'edizione 2026 si svolgerà in due fine settimana, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 novembre, con la possibilità di degustare la bagna cauda in cantine, osterie e vinerie. La manifestazione coinvolgerà in particolare Asti, le Langhe, il Roero e il Monferrato, oltre ad alcune località della Liguria, confermando la capacità di questa ricetta di unire territori e persone attraverso un'esperienza gastronomica condivisa.

Il Bagna Cauda Day coinvolgerà cantine, osterie e vinerie piemontesi e liguri

Lo slogan del Bagna Cauda Day 2026 e il disegno di Pedro Porro

Quest'anno il Bagna Cauda Day avrà anche uno slogan ufficiale: «Questo bavaglio ci rende liberi». Un motto scelto tra le centinaia di proposte avanzate dai bagnacaudisti durante la precedente edizione, che accompagnerà l'immagine realizzata dal giovane artista Pedro Porro. Per interpretare il tema, Porro ha scelto un soggetto molto personale: una Volvo Polar rossa che percorre il mondo. Non si tratta di un'automobile qualsiasi, ma della vettura appartenuta a suo padre, Gian Luigi Porro, scomparso lo scorso giugno, che proprio con quell'auto aveva partecipato alla Carovana della bagna cauda con le vetture d'epoca. Nel disegno, la Volvo diventa così un simbolo di viaggio e libertà, ma anche un ricordo affettuoso, un modo per continuare a portare con sé una persona cara.

Lo slogan del Bagna Cauda Day 2026 sarà «Questo bavaglio ci rende liberi»