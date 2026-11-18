TriestEspresso Expo 2026 ha riunito a Trieste operatori, imprese e rappresentanti della filiera internazionale del caffè in una fase segnata da tensioni geopolitiche e rincari. I professionisti arrivati da 67 Paesi sono stati 9.300. Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, ha evidenziato il profilo specializzato dei partecipanti: «Si è trattato di persone - ha affermato Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia - con una spiccata specializzazione e concretamente interessati a realizzare affari nel salone e a seguire i numerosi momenti formativi dedicati a tematiche del caffè, ma anche alla transizione energetica e alle nuove tecnologie. Concretezza degli incontri d’affari e contenuti sono stati particolarmente apprezzati dalle aziende presenti. In questa edizione, in particolare, si è trattato di un salone di grande qualità, con stand di dimensioni importanti e di design che per tre giorni ha consentito di respirare l’atmosfera delle esposizioni internazionali di qualità nel settore del caffè e non solo. Per una fiera professionale come TriestEspresso Expo è fondamentale creare opportunità di affari per le imprese, lavorare con loro perché con la loro presenza fanno grande l’evento e fare squadra con le Associazioni di categoria, in particolare l’Associazione Caffè Trieste 1891».

Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia

Incontri B2B e presenza internazionale a TriestEspresso Expo

La piattaforma dedicata agli incontri B2B ha coinvolto oltre 60 partecipanti da 19 Paesi, impegnati in riunioni programmate negli stand e nell’area riservata. Tra i preregistrati esteri figuravano centinaia di professionisti con ruoli decisionali nel trading, nell’import-export e negli acquisti di macchinari. I visitatori provenienti dall’estero hanno rappresentato il 58% del totale, con una presenza significativa dall’Europa centro-orientale. Anche i canali social hanno restituito la portata internazionale dell’appuntamento: durante i tre giorni dell’edizione 2026 sono state superate le 270mila visualizzazioni e raggiunte oltre 150mila persone. Le menzioni sono state 97.

Gli incontri B2B di TriestEspresso Expo 2026 hanno coinvolto 60 partecipanti da 19 Paesi

Paoletti ha ricondotto i risultati ai rapporti con le istituzioni economiche dell’area e alla promozione nei mercati di riferimento: «anche grazie ai rapporti con le Camere di commercio dell’Alpe Adria (Camera per l’economia della Carinzia e Camera del Turismo di Slovenia in primis), dei Balcani attraverso il Western Balkan Chamber Forum, e alla loro promozione nei rispettivi Paesi, i visitatori esteri son stati il 58% percento del totale, a conferma dell’internazionalità della manifestazione che abbraccia un’intera macro regione europea. Un’area in forte crescita, anche se con caratteristiche diverse nei vari segmenti, e ottime prospettive di sviluppo. Il gruppo costituito da Austria, Europa Centro Orientale e Balcani è stato pari al 47,4% degli stranieri presenti. Da rilevare ancora la presenza tra gli espositori del sistema Unioncamere con la Borsa Merci telematica italiana e l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo che concretamente operano anche nel settore del caffè, in particolare è stato presentato il progetto in essere in El Salvador».

Greenwashing e ricambio generazionale nel settore del caffè

La presidente dell’Associazione Caffè Trieste 1891, Arianna Mingardi, ha rimarcato il legame tra la città e il settore, sottolineando il valore delle relazioni nate durante la manifestazione: «Si chiude una nuova edizione di TriestEspresso Expo - dichiara la Mingardi, - e lo facciamo con orgoglio e fiducia. In tre giornate Trieste ha confermato il proprio ruolo di capitale internazionale del caffè: un luogo dove il porto, l’industria, la cultura e la passione per l’espresso si incontrano e generano opportunità concrete per tutta la filiera. Ringrazio espositori, visitatori, partner istituzionali e tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento di questa edizione. Gli incontri, le idee e le collaborazioni nate in questi giorni saranno il vero valore che porteremo con noi. TriestEspresso Expo non è solo una fiera: è la prova che la comunità del caffè sa fare sistema, guardare al futuro e rappresentare Trieste nel mondo. Ci vediamo alla prossima edizione, con l’ambizione di crescere ancora insieme».

In occasione di TriestEspresso Trieste si è confermata la capitale del Caffè

Il programma ha affrontato il tema delle dichiarazioni ambientali delle imprese. Nel workshop sul greenwashing, l’avvocato Matteo Levantino del Punto Impresa Digitale Fvg ha illustrato gli obblighi introdotti con il recepimento della direttiva europea e la necessità di fondare le comunicazioni su elementi verificabili: «il divieto di greenwashing è quel divieto di porre in essere tutte quelle pratiche che traggono in inganno il consumatore in relazione a quelle che sono le caratteristiche climatiche o di sostenibilità ambientale dei prodotti. È entrato in vigore il mese scorso il decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea pertinente. Rientrano tra gli elementi fondamentali del prodotto anche gli aspetti di ecosostenibilità del prodotto stesso; di conseguenza, tutti gli obblighi previsti dal Codice del Consumo in generale, per le caratteristiche essenziali dei prodotti, riguardano oggi anche gli aspetti legati al green. In che cosa si traduce questo, sostanzialmente? Nel fatto che tutte le comunicazioni aziendali devono avere a monte una serie di valutazioni misurabili, valutabili e certificate da terzi indipendenti».

Dal divieto del Greenwashing, tutte le comunicazioni aziendali devono avere a monte una serie di valutazioni misurabili, valutabili e certificate da terzi indipendenti

Spazio ai giovani con l’incontro “I giovani nel mondo del caffè”, curato da Generazione C Gruppo Italiano Torrefattori Caffè. Martina Meneghel di Dersut ha raccontato il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle aziende e la nascita di una rete nazionale under 30: «c’è un cambio generazionale che vedo in modo positivo - ha detto - e in costante crescita, sia all'interno dell'azienda della mia famiglia, infatti anch'io sto iniziando ad affacciarmi al mondo del caffè che mi sta sempre di più appassionando, sia in generale in tutto il settore. Abbiamo anche creato il nostro gruppo giovani under 30, provenienti da tutta Italia nel mondo del caffè. Vedo che tra noi ragazzi c'è sempre più la voglia e la volontà di mettersi in gioco e di imparare, ma anche di andare a diffondere le conoscenze che abbiamo, questo perché riteniamo sia importante far capire a tutti i ragazzi quanto ci sia dietro al semplice gesto di bere una tazzina di caffè e abbiamo quindi il piacere di poter aiutare le persone, e nostri coetanei, a scoprirlo».

Ricerca, biodiversità e futuro della filiera del caffè

Trieste ha anche ospitato incontri scientifici dedicati alla sostenibilità delle coltivazioni e alla tutela delle risorse genetiche. I workshop di C4CEC e Crop Trust hanno approfondito biodiversità e conservazione, aspetti centrali per rafforzare la capacità delle piante di affrontare il cambiamento climatico. L'’International Coffee Convention (ICC 2026) ha riunito ricercatori, istituzioni e industria per discutere di qualità, resilienza e mercati. Tra i temi anche il caffè decaffeinato, che incontra l’interesse di chi vuole contenere l’assunzione di caffeina senza rinunciare all’espresso.

Grande attenzione anche al caffè decaffeinato, che conquista quote di mercato sempre più importanti