La scelta tra tè monorigine e tè miscelato non riguarda una qualità superiore o inferiore, ma due modi diversi di interpretare la bevanda . Il primo consente di riconoscere le caratteristiche di una specifica origine, il secondo offre maggiori possibilità di intervento sul profilo aromatico. A spiegarlo è Livio Zanini, esperto di tè, che nell'episodio di Gocce di Tè realizzato con il Tea Master Albino Ferri approfondisce anche le origini della miscelazione, una pratica presente tanto in Oriente quanto in Occidente.

Scegliere un tè monorigine o una miscela significa partire da presupposti differenti , senza che questo implichi una gerarchia tra i due prodotti. È il punto da cui prende avvio il confronto tra Albino Ferri e Livio Zanini, esperto di tè, nell'episodio di Gocce di Tè registrato nella prima sala da tè inaugurata a Vicenza. «I gusti non si discutono e si tratta di due approcci differenti alla bevanda, non necessariamente in contrasto tra loro», osserva Zanini. I cosiddetti puristi cercano nel tè le caratteristiche legate alla sua provenienza e al processo produttivo, privilegiando la possibilità di riconoscere le peculiarità di una determinata origine. Chi sceglie una miscela, invece, guarda soprattutto alle possibilità offerte dalla combinazione di ingredienti diversi. Il lavoro del tea blender consiste proprio nel costruire un profilo aromatico attraverso l'unione di più varietà di tè o l'aggiunta di altre sostanze , intervenendo sull'equilibrio complessivo della bevanda.

La distinzione tra tè in purezza e miscele porta anche a interrogarsi sulle origini di questa pratica. La creatività nella composizione dei blend viene spesso associata al mercato occidentale, ma la miscelazione non è estranea alle tradizioni asiatiche. Alla domanda di Albino Ferri se l'Occidente possa essere considerato la culla dell'arte della miscelazione, Zanini precisa che anche in Cina e in Giappone esistono tradizioni di tè ottenuti combinando le foglie con fiori o altre sostanze. La differenza, secondo l'esperto, riguarda soprattutto l'ampiezza delle possibilità sviluppate nei diversi mercati. «È plausibile che in Occidente vi sia stata maggiore creatività nel dar vita a un'ampia gamma di miscele di questo tipo», spiega. Non esiste quindi un modello di consumo necessariamente migliore dell'altro: il tè monorigine permette di esplorare le caratteristiche di una provenienza, mentre il blend lascia spazio alla ricerca di nuovi equilibri aromatici. La scelta dipende dal risultato che si vuole ottenere e dall'esperienza che si intende proporre a chi consuma la bevanda.