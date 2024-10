Canestrato di Moliterno Igp

Il Canestrato di Moliterno è prodotto tutto l’anno utilizzando latte proveniente da greggi alimentate principalmente al pascolo, con foraggi freschi e fieni. Gli ovini appartengono alle razze Gentile di Puglia, Gentile di Lucania, Leccese, Sarda, Comisana e loro incroci, mentre le capre sono di razza Garganica, Grigia Lucana, Maltese, Jonica, Camosciata, Rossa Mediterranea e loro incroci. Il latte proveniente da una o più mungiture deve essere trasformato entro 48 ore dalla prima mungitura e può essere utilizzato crudo o termizzato.

ZONA DI ORIGINE: BASILICATA, 68 comuni di cui 53 in provincia di Potenza e 15 in provincia di Matera. La fase di stagionatura deve avvenire solo all’interno del territorio del comune di Moliterno, in provincia di Potenza.