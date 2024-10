A Sbrisolona&C, la torta tipica di Mantova "sfida" gli altri dolci regionali

Dolci suggestioni nella splendida piazza Sordello di Mantova. Fino a domenica 20 ottobre si tiene, infatti, la terza edizione di Sbrisolona&C. Un evento che per tre giorni racconta non solo le eccellenze dolciarie del territorio ma anche la storia della città grazie al corteo storico per la rievocazione del matrimonio tra Isabella d'Este e Francesco II Gonzaga.

Ci sarà poi una maxi sbrisolona in piazza delle Erbe assieme a due rivisitazioni d'accezione: la torta delle rose e l'anello di Monaco che affronterà ''in una singolar tenzone'' il pandoro di Verona. Una bella gara a suon di delizie, fra le decine di stand. Ma ci sarà anche, in arrivo da Brescia, il Bossola, una ciambella con il buco, dedicato al grande campione automobilistico della Mille Miglia, Tazio Nuvolari.

Tour tra i dolci tipici a Mantova

Lungo l'elenco delle iniziative che si susseguiranno in ogni parte della città, nelle piazze ma anche in alcuni ristoranti con menu dedicati alla sbrisolona che - ricordiamolo- deve essere accompagnata rigorosamente dallo zabaione, oppure ''innaffiata'' con grappa bianca. Senza dimenticare le torte Elvezia, Greca, la bignolata e la ruffiana torta di Tagliatelle. Ci sarà da fare insomma un vero e proprio tour fra le dolcezze.

Da segnalare l'assegnazione del premio Inclusione all'associazione Anffas. Un riconoscimento per onorare l'impegno di volontari nel sostenere le persone con disabilità intellettiva e relazionale, promuovendo l'inclusione e la partecipazione attiva nella comunità.

La mostra di Picasso a Mantova

E visto che siete a Mantova, fra un assaggio e l'altro, è d'obbligo fare una visita a Palazzo Te dove si tiene la bellissima mostra dedicata a Picasso: 40 opere da non perdere, in ideale continuazione e gemellaggio con la rassegna in corso a Palazzo Reale a Milano. «Apri occhi che trovano la loro strada tra le cose naturali di tutti i tempi. Raccogli la messe delle cose naturali, e semini per tutti i tempi». Da una lettera di Paul Eèluard a Pablo Picasso