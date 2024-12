Torna Tirreno CT: la fiera dell'ospitalità e della ristorazione a Carrara

Dal 23 al 26 febbraio 2025, presso i padiglioni di Carrarafiere, si terrà la 45ª edizione di Tirreno CT, uno dei più importanti appuntamenti italiani per gli operatori della ristorazione e dell’ospitalità. Riconosciuto come evento di riferimento per il settore, Tirreno Ct ospiterà anche quest’anno i principali protagonisti del mercato.

La fiera accoglierà circa 500 espositori che rappresentano quasi mille marchi, offrendo una panoramica completa delle innovazioni e delle tendenze per ristoranti, bar e strutture ricettive. Tra gli spazi espositivi, i professionisti potranno esplorare nuovi prodotti, strumenti e tecnologie che rispondono alle esigenze del settore.

Aree tematiche e settori di interesse

Tirreno CT 2025 si distingue per i suoi spazi dedicati a vari ambiti della gastronomia e dell'ospitalità. Dagli alimenti come pane e pizza ai prodotti semilavorati, fino alle attrezzature per alberghi, pasticcerie e gelaterie. Un’area esclusiva sarà riservata al mondo del caffè e ai grandi impianti. Negli ultimi anni, la fiera ha anche visto una crescente partecipazione di espositori del settore wine and beverage, attratti dalla visibilità e dalla possibilità di incontrare partner e clienti.

Competizioni e riconoscimenti di categoria

Anche per il 2025, Tirreno CT ospiterà concorsi di alto livello con competizioni come il Pentathlon della Cucina e il Triathlon del Microonde, dove chef e commis da tutto il mondo si sfideranno nella preparazione di ricette originali. Saranno presenti gare specifiche per pasticceri, gelatieri, panettieri e pizzaioli, coordinate da importanti associazioni come la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria.

In parallelo a Tirreno CT, anche Balnearia offrirà un’ampia selezione di soluzioni e attrezzature per l'accoglienza in spiaggia, integrando le novità per il mondo balneare e arricchendo ulteriormente l’offerta della fiera.