Ristogolf 2024: al Molinetto Country Club un giorno di sport, gusto e divertimento

Dopo il successo dell'apertura, il 12 giugno il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz fa tappa al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano. I "ristogolfisti si apprestano a vivere una giornata all'insegna dello sport, del gusto e del divertimento, fedeli al motto "Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!".

Il Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio

Circuito Ristogolf 2024 by Allianz al Molinetto Country Club

Le 18 buche del campo ospiteranno un percorso enogastronomico d'eccezione, intervallato da postazioni di intrattenimento curate dagli sponsor. I partecipanti potranno deliziare i loro palati con le pizze gourmet di Molino Dallagiovanna, il gorgonzola Palzola, le proposte plant-based di MartinoRossi e le creazioni del ristorante Da Vittorio. Non mancheranno le degustazioni dei resident chef Antonio Tortora e Davide Grilli, con una sorpresa finale firmata Koppert Cress. A completare il menu, il gelato di Agrimontana, le miniature di pasticceria Cova Montenapoleone 1817 e la frutta fresca di Ginesi, che accoglieranno gli ospiti all'arrivo.

Al termine della gara, un imperdibile showcooking con Francesco Aquila, chef e vincitore di MasterChef 10, ed Eduardo Gadda, pastry chef Cova Montenapoleone 1817, allieterà i presenti. Lo chef Aquila sarà affiancato da Alberto Baù, del Bulk Mixology Food Bar by Giancarlo Morelli, per un cocktail show d'eccezione. La giornata si concluderà in bellezza con un gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio, musica e tanto divertimento.

Che cosa sapere sul Molinetto Country Club

Nato nei primi anni '80, il Molinetto Country Club è un circolo di prim'ordine nella scena golfistica nazionale ed internazionale. Sede dell'Open d'Italia del 1985, Molinetto ha saputo rinnovarsi nel corso del tempo ed offrire un percorso sempre aggiornato puntando sulla tecnica, operazione che tutt'oggi fa divertire persone di ogni abilità golfistica, dal giocatore amateur al professionista. La sua posizione strategica, che vede il Circolo sito nel comune di Cernusco sul Naviglio distante solamente pochi minuti dal centro di Milano, grazie anche al collegamento con la metropolitana cittadina, fa sì che Molinetto sia un Club frequentato da molti soci ed ospiti, tutti i giorni della settimana.