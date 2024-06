A Vicenza torna il festival della pizza contemporanea

Dal 14 al 16 giugno, in Piazza dei Signori a Vicenza, una tre giorni dedicata alla pizza di qualità. L’evento è organizzato dall’Associazione eccellenza nella Pizza (Aenp) che dal 2019 promuove la cultura della pizza e la valorizzazione del Made in Italy. In programma anche un talk show con tre grandi pizzaioli italiani ed un chef stellato. Taglio del nastro alle 16:00 di venerdì 14 giugno. Nelle successive due giornate gli stand apriranno alle 11:00 e rimarranno in funzione fino alle 23:30. Nelle tre giornate la manifestazione sarà pronta ad accogliere professionisti, amanti della pizza, cittadini e turisti per proporre ottimo cibo, buona musica e incontri dedicati anche ai più piccoli.

Pizza in piazza torna a Vicenza dal 14 al 16 giugno

Piazza dei Signori di Vicenza, l’antico foro romano, su cui si affaccia il monumento simbolo della città, la Basilica Palladiana, patrimonio Unesco dal 1994, sarà la location d’eccezione della seconda edizione della Pizza in piazza. Una tre giorni, in programma dal 14 al 16 giugno, dedicata al prodotto simbolo della tavola nazionale, la pizza. L’organizzazione è curata dall’Aenp, con il patrocinio del Comune di Vicenza. L’obiettivo del festival è quello di mettere in pista un viaggio sensoriale legato alla pizza, dai grandi classici alle creazioni più contemporanee. In piazza nove postazioni occupate da altrettanti maestri dell’arte bianca che faranno volare la loro creatività a suon di impasti, i più disparati, e topping d’autore.

Pizza in piazza, i protagonisti

I protagonisti di questa edizione di Pizza in piazza sono

Mauro Pozzer della Pizzeria Alla Rotonda di Thiene (Vi)

Catello Buononato della Pizzeria Catello di Vigardolo (Vi)

Raffaele Ugliano delle Fornaci da Lello di Costabissara (Vi)

Rosario Giannattasio di Acqua e Farina di Vicenza (Vi)

Giuseppe Solda` della Pizzeria La Pieve di Chiampo (Vi)

Massimiliano Fraccarolo e Riccardo Furlani di Fattore F di Vicenza

Antonio e Davide Cuomo della Pizzeria Cuomo Thiene (Vi)

Alessandro Buono de Il Picchio di Dosson (Vi)

El Anbri Abdessamad della Pizzeria Loop Albignasego (Pd)

Pizza in piazza: solidarietà e attenzione ai bambini

Infatti una delle novità dell’edizione 2024 riguarda proprio i bambini che, nelle giornate di sabato e domenica, saranno coinvolti in prima persona attraverso esperienze inedita al fianco dei maestri pizzaioli. Una di queste è “Piccole mani.. in pasta” nel corso del quale ai più piccoli sarà insegnato come impastare e stendere la pasta, aggiungere i condimenti ed infornare le pizze. Quindi un’occasione perfetta per mettere alla prova la loro creatività.

Piazza dei Signori a Vicenza è pronta ad accogliere Pizza in piazza

Ma Pizza in piazza non è solo divertimento, ma anche solidarietà. Infatti, al fianco di Aenp e dei maestri pizzaioli, vi sarà anche uno spazio dedicato alle associazioni benefiche, per portare in piazza i valori condivisi dell’impegno sociale e della partecipazione collettiva. Presenti, durante tutte le giornate dell’evento, saranno Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Fidas, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue.

Pizza in piazza: spazio al talk show

L’altra novità è un talk show dal titolo “Pizza senza confini: sempre più un’esperienza di ristorazione globale” in programma il 16 giugno alle 16:00. Protagonisti tre pizzaioli famosi incontrano uno chef stellato per un dibattito aperto sulla pizza, sui falsi miti e sulle tendenze future. I tre maestri dell’arte bianca sono Enzo Coccia, della pizzeria La Notizia di Napoli, Luca Pezzetta, della Clementina di Roma e Renato Bosco, della omonima pizzeria di San Martino Buon Albergo (Vr) mentre lo chef è Matteo Grandi del Ristorante “Matteo Grandi in Basilica”, una stella Michelin 2024, che si trova proprio a Vicenza in Piazza dei Signori. A moderare l’incontro Francesca Riganati, consulente strategica e di comunicazione nel food, già responsabile di formazione di tutte le scuole di Gambero Rosso.

Novità è il talk show dal titolo “Pizza senza confini: sempre più un’esperienza di ristorazione globale”

«L’obiettivo del dibattito è quello di raccontare la pizza in tutte le sue sfumature - spiega Francesco Savarise, presidente di Aenp - Si partirà dalle origini, con un racconto sulle radici storiche della pizza per esplorarne poi gli stili, dai più classici fino alle nuove tendenze, anche dolci. E poi la figura dei pizzaioli, i veri protagonisti della rivoluzione del mondo dell’arte bianca. Ci addentreremo in un racconto di gusto che parlerà di topping creativi gourmet, di location di lusso, di nuovi format innovativi e di posizionamento. Il nostro viaggio si concluderà poi fuori dai confini del Bel Paese, per scoprire le varianti della pizza nel mondo e le entusiasmanti previsioni future».

In piazza i pizza lovers si troveranno anche 200 e passa posti a sedere

In piazza i pizza lovers si troveranno anche 200 e passa posti a sedere per assaggiare i tranci di pizza ancora ben caldi abbinandoli con una buona birra alla spina o un calice di Lessini Durello simbolo enologico della città di Vicenza, che avrà un angolo Vip in Corte dei Bissari. Inoltre nelle tre giornate anche performance musicali dal vivo che rappresentano il “contorno” perfetto per gustare le delizie preparate al momento dai virtuosi dell’arte bianca.

Pizza in piazza, come funziona e come arrivare

Piazza dei Signori si trova a soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Vicenza. Se invece si arriva in auto si possono utilizzare i comodi parcheggi a pagamento, aperti H24, che si trovano nelle vicinanze della piazza. L’entrata alla manifestazione è libera mentre le varie consumazioni risultano a pagamento. Si devono pagare tramite gettoni del valore di un euro acquistabili alle casse posizionate in piazza dei Signori.