Calici di Stelle 2024: un mese di eventi tra mito, scienza, cultura e vino

Torna l'affascinante appuntamento enologico che celebra l'estate italiana: Calici di Stelle, organizzato dal Movimento turismo del vino in collaborazione con l'Associazione Città del Vino. Da sabato 27 luglio a domenica 25 agosto, un mese ricco di eventi nelle cantine e nei centri storici dei territori del vino in tutto lo Stivale.

Calici di Stelle: in Italia viaggio tra mito, scienza e cultura del vino

Calici di stelle: un viaggio tra mito, scienza e cultura

L'edizione 2024 di Calici di Stelle si distingue per un programma ricco e variegato, che esplora tre affascinanti tematiche:

Mitologia: "Bacco e il vino" e "Astronomia e costellazioni" si intrecciano con la cultura, con la stella Vindemiatrix come protagonista. Questa stella, situata nella costellazione della Vergine, ha il nome latino di "colei che raccoglie l'uva" e sparisce dalla vista quando l'uva è matura.

"Bacco e il vino" e "Astronomia e costellazioni" si intrecciano con la cultura, con la stella Vindemiatrix come protagonista. Questa stella, situata nella costellazione della Vergine, ha il nome latino di "colei che raccoglie l'uva" e sparisce dalla vista quando l'uva è matura. Scienza e agricoltura: l'attenzione si concentra sulle tecniche di allevamento e produzione dei vini in relazione alle fasi lunari e alle stelle, che potranno essere osservate anche con l'ausilio di telescopi o cannocchiali. La superluna è prevista per il 19 agosto.

l'attenzione si concentra sulle tecniche di allevamento e produzione dei vini in relazione alle fasi lunari e alle stelle, che potranno essere osservate anche con l'ausilio di telescopi o cannocchiali. La superluna è prevista per il 19 agosto. Cultura e tradizioni: eventi con musica dal vivo, giochi come la caccia al tesoro, mostre e altri momenti culturali adatti anche ai più piccoli.

Esperienze per tutti i gusti a Calici di Stelle

Calici di Stelle 2024 offre un'ampia gamma di esperienze per soddisfare tutti i gusti:

Amanti della natura: "Esperienze sensoriali" con sedute di meditazione o yoga in vigna o semplici passeggiate nel silenzio ascoltando i suoni della natura.

"Esperienze sensoriali" con sedute di meditazione o yoga in vigna o semplici passeggiate nel silenzio ascoltando i suoni della natura. Famiglie: pic-nic unici dove i vini delle cantine socie MTV sono abbinati ai prodotti del territorio.

pic-nic unici dove i vini delle cantine socie MTV sono abbinati ai prodotti del territorio. Appassionati di vino: degustazioni guidate, incontri con i produttori e visite alle cantine.

degustazioni guidate, incontri con i produttori e visite alle cantine. Amanti dell'arte e della cultura: Mostre, concerti e spettacoli teatrali nei suggestivi centri storici.

Calici di Stelle è un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del vino italiano, scoprire nuovi territori e prodotti d'eccellenza, e vivere esperienze indimenticabili sotto le stelle.

«Manca poco a Calici di Stelle 2024 - afferma la neo presidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini ' quest’anno abbiamo deciso di proporre un ventaglio di proposte perché i wine lover abbiano la possibilità di partecipare a più eventi trovando sempre suggestioni diverse. Questa soluzione permette alle cantine associate ad Mtv di sviluppare eventi collettivi o individuali sia nei centri storici che in mezzo alle vigne e di rivolgersi a target diversi: dagli appassionati, alle famiglie con bambini, agli amanti dello sport all’aria aperta. Alle circa 700 cantine associate al Movimento viene chiesto di offrire esperienze coinvolgenti e partecipate ma porre sempre attenzione al consumo consapevole evitando ogni eccesso».

La presidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini

«Nei centri storici d’Italia, nei luoghi più belli e suggestivi, nei borghi delle Città del Vino, tanti eventi e degustazioni per l’edizione 2024 di Calici di Stelle ' sottolinea Angelo Radica, presidente di Città del Vino - È il grande evento dell’estate, l’appuntamento clou dell’enoturismo, da Nord a Sud: i nostri comuni sono pronti ad accogliere i tanti turisti e wine lover, animando i centri storici, nel migliore dei modi, incentivando la cultura del vino di qualità, del bere consapevole e delle tante realtà enologiche che possiamo vantare in Italia. Il felice connubio con il Movimento Turismo del Vino, per un mese di eventi da non perdere, per rappresentare nel migliore dei modi il sistema dell’enoturismo a livello nazionale, per una filiera che produce vantaggi socio-economici e valore aggiunto ai territori del vino».

Calici di stelle in Toscana

Calici di Stelle 2024 in Toscana si distingue per un programma speciale: una caccia al tesoro alla scoperta di tesori nascosti tra le vigne, nelle cantine e nei borghi. Un'esperienza emozionante che vi guiderà attraverso la storia del vino, la cultura locale e la bellezza mozzafiato della notte toscana.

Tra gli indizi da seguire:

Aneddoti che raccontano le leggende e le tradizioni del territorio.

che raccontano le leggende e le tradizioni del territorio. Nozioni sulle tecniche di produzione del vino e sui vitigni autoctoni.

sulle tecniche di produzione del vino e sui vitigni autoctoni. Suggerimenti per riconoscere i profumi e i sapori dei vini toscani.

Calici di Stelle 2024 in Toscana offre un'ampia gamma di esperienze per tutti i gusti:

Degustazioni guidate per conoscere i migliori vini toscani.

per conoscere i migliori vini toscani. Incontri con i produttori per scoprire la passione e l'artigianalità che si celano dietro ogni bottiglia.

per scoprire la passione e l'artigianalità che si celano dietro ogni bottiglia. Cene sotto le stelle in un'atmosfera magica e romantica.

in un'atmosfera magica e romantica. Musica dal vivo, spettacoli e giochi per tutta la famiglia.

per tutta la famiglia. Attività di trekking, yoga e falconeria per immergersi nella natura incontaminata.

per immergersi nella natura incontaminata. Osservazioni astronomiche per ammirare la meraviglia del cielo stellato.

E non solo! Le cantine MTV Toscana propongono anche pacchetti speciali che includono pernottamento, visite guidate e altre attività. Un'occasione unica per vivere un soggiorno indimenticabile in Toscana.

Calci di Stelle in Abruzzo

Ben 30 cantine danno appuntamento venerdì 2 agosto al Castello Aragonese di Ortona, uno dei luoghi più suggestivi della regione sull’affascinante Costa dei Trabocchi, per vivere una serata tra prestigiose etichette, visite al castello e intrattenimento musicale. 15 cantine della regione sono pronte ad accogliere il popolo di wine lover nelle proprie cantine e condividere imperdibili serate di grandi degustazioni, incontri e spettacoli, dedicate alle grandi eccellenze enologiche dell’Abruzzo sotto la magica atmosfera del cielo estivo.

Calici di Stelle in Basilicata

A Tenuta Lagala a Venosa va in scena il 7 agosto la grande festa lucana di Calici di Stelle. 26 cantine per oltre 60 etichette in degustazione danno il via al Summer Wine Party della Lucania, tra assaggi dei prodotti del territorio e osservazioni astronomiche con i telescopi e a occhio nudo. 26 cantine lucane sono pronte a dare il via a un’estate del vino indimenticabile. Degustazioni guidate, assaggi di prodotti tipici, musica e danze locali animeranno le piazze e i borghi della regione tra cieli stellati ed eventi astronomici.

Calici di Stelle in Campania

La grande festa regionale della Campania è in programma il 9 agosto al Castello Marchionale di Taurasi, per una serata di grandi degustazioni sotto il cielo stellato nel cuore dell’Irpinia con 19 cantine della regione. Tra musica, osservazioni astronomiche, visite culturali e tanti altri incontri all’insegna del bere bene.

Calici di Stelle in Friuli Venezia Giulia

Trenta le cantine che il 9 e 10 agosto animeranno la Diga Nazario Sauro a Grado per condividere due magiche serate di grandi degustazione, assaggi esclusivi e spettacoli con gli appassionati di tutta la regione.

Calici di Stelle in Sardegna

Appuntamento il 7 agosto per l’evento che celebra la Sardegna del Vino, tra degustazioni di grandi etichette, visite guidate nelle chiese e nei luoghi più suggestivi della regione, talk, spettacoli e dj set per un’imperdibile serata nella magica atmosfera del Parco di Santa Maria di Sibiola.

Calici di Stelle in Sicilia

Tenuta La Favola e Assuli sono pronte ad accogliere il popolo di enoturisti tra visite guidate nei vigneti, degustazioni a bordo piscina, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi in abbinamento alle specialità del territorio. Vivi Calici di Stelle con l’inconfondibile accoglienza delle cantine siciliane.

Calici di Stelle in Trentino Alto Adige

Sedici cantine si danno appuntamento sabato 3 agosto presso il Rifugio Doss Del Sabion, dall’aperitivo a notte inoltrata, per una serata di grandi degustazioni sotto le stelle.

Calici di Stelle in Umbria

Quattro le cantine umbre partecipanti con un calendario di aperitivi e cene in vigna, grigliate, intrattenimento musicale e tanti altri spettacoli tra i magnifici scorci della regione, per il divertimento di grandi e piccoli appassionati.

Calici di Stelle in Veneto

Cantina Augusta e Cantina Mionetto, le cantine venete pronte ad accogliere gli enoturisti con aperitivi nei vigneti, visite in cantine e in bottaia, cene sotto le stelle e passeggiate con gli amici a quattro zampe per vivere un’estate del vino indimenticabile.