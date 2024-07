Il ristorante Pomiroeu celebra 30 anni con un viaggio gastronomico al femminile

Il ristorante Pomiroeu di Seregno (Mb) ha raggiunto un importante traguardo: 30 anni di storia e di successi. Per celebrare questo anniversario, lo chef Giancarlo Morelli ha ideato un progetto unico e coinvolgente, "Back to Back", che da settembre vedrà protagoniste nove delle più talentuose chef donne del panorama italiano e internazionale.

La sala del ristorante Pomiroeu

I 30 anni del Pomiroeu

Nato nel 1993, Pomiroeu è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, grazie alla visione e alla passione di Morelli. Per questo speciale anniversario, lo chef ha voluto rendere omaggio alle origini della cucina, alla trasmissione del sapere tra le generazioni e, in particolare, al ruolo fondamentale delle donne ai fornelli. Un’idea di condivisione e di scambio virtuoso che ha sempre contraddistinto la sua filosofia e i suoi progetti imprenditoriali in giro per il mondo, tra cui il Phi Beach in Costa Smeralda, il Ristorante Morelli e il Bulk Mixology Food and Bar all’interno dell’Hotel Viu Milan.

Lo chef Giancarlo Morelli

«Ogni evento sarà un’occasione per esplorare la ricchezza e la diversità della cucina italiana attraverso le mani esperte di queste straordinarie chef, che con la loro arte e passione ci guideranno in un viaggio culinario di scoperta e innovazione - ha detto Morelli - La scelta delle protagoniste riflette il nostro impegno a promuovere la diversità culturale e l'uguaglianza di genere nel settore gastronomico».

Le chef protagoniste per i 30 anni del Pomiroeu

Dal settembre a dicembre, Pomiroeu ospiterà una serie di cene a quattro mani che vedranno Morelli affiancato da chef di diverse regioni italiane. Ognuna di loro porterà in tavola la propria interpretazione della cucina, arricchendo il menu degustazione con piatti unici e sorprendenti. Tra le chef coinvolte troviamo:

Cinzia De Lauri & Sara Nicolosi (10 settembre): Un duo che ha fatto del vegetarismo e del veganismo una vera e propria filosofia di vita al ristorante vegetariano e vegano Altatto, aperto nel 2019 a Milano in zona Greco.

Un duo che ha fatto del vegetarismo e del veganismo una vera e propria filosofia di vita al ristorante vegetariano e vegano Altatto, aperto nel 2019 a Milano in zona Greco. Caterina Ceraudo (18 settembre): Giovane e talentuosa, porta in tavola i sapori autentici della Calabria nel ristorante di famiglia Dattilo, a Strongoli, in provincia di Crotone.

Giovane e talentuosa, porta in tavola i sapori autentici della Calabria nel ristorante di famiglia Dattilo, a Strongoli, in provincia di Crotone. Fabrizia Meroi (25 settembre): Una delle chef donne più apprezzate in Italia, con una cucina legata al territorio friulano. Premiata come chef donna dell’anno da Veuve Clicquot nel 2018, dirige il Laite di Sappada (Udine), locale fondato con il marito Roberto e in cui oggi lavora a tempo pieno la figlia Elena, che tra le sue esperienze formative annovera anche quella al Pomiroeu.

Una delle chef donne più apprezzate in Italia, con una cucina legata al territorio friulano. Premiata come chef donna da nel 2018, dirige il di (Udine), locale fondato con il marito Roberto e in cui oggi lavora a tempo pieno la figlia Elena, che tra le sue esperienze formative annovera anche quella al Antonella Ricci (1° ottobre): chef pugliese che con Vinod Sookar ha portato a Ceglie la sua idea di cucina semplice, fatta di ricette tradizionali. La sua cucina pugliese è un inno alla semplicità e alla tradizione.

chef pugliese che con Vinod Sookar ha portato a Ceglie la sua idea di cucina semplice, fatta di ricette tradizionali. La sua cucina pugliese è un inno alla semplicità e alla tradizione. Erika Gotta (15 ottobre): a capo del ristorante La Bursch, dentro una country house a Oretto, in Valle del Cervo, propone una cucina che esalta i prodotti locali.

a capo del ristorante La Bursch, dentro una country house a Oretto, in Valle del Cervo, propone una cucina che esalta i prodotti locali. Viviana Varese (22 ottobre): Un'icona della cucina milanese, con un approccio creativo e innovativo, ideatrice di Polpo e di Faak, appena nominata chef al Passalacqua di Como e presente con il suo concetto di cucina anche in Sicilia.

Un'icona della cucina milanese, con un approccio creativo e innovativo, ideatrice di Polpo e di Faak, appena nominata chef al Passalacqua di Como e presente con il suo concetto di cucina anche in Sicilia. Isa Mazzocchi (13 novembre): La sua cucina è un omaggio alla natura e ai prodotti del suo territorio. A La Palta di Borgonuovo Val Tidone (Pc) coltiva il progetto di una cucina con le materie prime raccolte lungo il greto del Tidone: bacche, cortecce e fiori di campo.

La sua cucina è un omaggio alla natura e ai prodotti del suo territorio. A La Palta di Borgonuovo Val Tidone (Pc) coltiva il progetto di una cucina con le materie prime raccolte lungo il greto del Tidone: bacche, cortecce e fiori di campo. Valeria Mosca (27 novembre): bio ricercatrice e chef, è una delle massime esperte di foraging in Italia.

La grand soirée finale al Pomiroeu

A chiudere il ciclo di eventi sarà una grande soirée dedicata a Gualtiero Marchesi il 4 dicembre, con la partecipazione di Osvaldo Presazzi, suo primo allievo e attualmente executive chef a La Terrazza Gualtiero Marchesi a Tremezzo (Co). Un omaggio al mMaestro della cucina italiana e un modo per sottolineare l'importanza della tradizione nella cucina contemporanea.

Pomiroeu

Via Giuseppe Garibaldi 37 - 20831 Seregno (Mb)

Tel 0362 237973