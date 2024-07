Il 20° Caseus accoglie il Festival delle Dop Venete

Un vero e proprio evento nell’evento si terrà a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) il 5 e 6 ottobre prossimi. Caseus, il concorso caseario dedicato alle Dop e alle piccole produzioni di fattoria, ospiterà il Festival delle Dop Venete, la vetrina dei prodotti a denominazione.

Caseus 2024 si preannuncia un'edizione da record

Caseus, tre percorsi dedicati all'universo formaggi

In concorso e in mostra le maggiori produzioni casearie nazionali e internazionali che accompagneranno i visitatori attraverso tre percorsi: Caseus Veneti, Caseus Italiae e Caseus Mundi. In aggiunta un percorso dedicato ai prodotti agroalimentari regionali a marchio Dop, Igp, Stg e Qv (Qualità verificata).

Un appuntamento che penserà anche ai visitatori più piccoli con alcuni corsi per diventare casari realizzati da Veneto Agricoltura che saranno dedicati ai bambini. Nella due giorni non mancheranno degustazioni guidate, abbinamenti, incontri con i produttori, masterclass vino-formaggio e appuntamenti di formazione e confronto. Il calendario si preannuncia ancora più ricco della scorsa edizione: più di 60 gli appuntamenti nel 2023, un’edizione che ha visto 80.000 presenze e 503 formaggi in gara.

www.caseusitaly.it