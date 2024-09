Forme 2024: l'eccellenza del made in Italy raccontata attraverso i formaggi

Il 2024 si riconferma un anno significativo per ribadire il ruolo centrale di Bergamo e delle quattro province orobiche lombarde come poli di aggregazione e promozione del settore lattiero-caseario. In questo contesto dal 18 al 20 ottobre, la 9ª edizione di Forme, si presenta come manifesto dell'eccellenza casearia italiana, portando in primo piano il dinamismo, la creatività e la cultura di un settore che è uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese.

Forme in Italy: l'evento che celebra l'unicità dei formaggi italiani

Progetto Forme nasce nel 2015 come movimento culturale del formaggio e da allora si ripete ogni anno per coinvolgere l’intero comparto in un evento che permette di dare visibilità e promuovere i prodotti al grande pubblico. L’iniziativa celebra il formaggio italiano attraverso un approccio culturale che valorizza un patrimonio senza pari nel panorama internazionale.

“Forme in Italy. Formaggi con l’Italia dentro: rari, preziosi, unici”

Bergamo, cuore pulsante dell'evento e detentore del primato di Dop casearie in Europa (ben 9), è simbolo di tradizioni millenarie come la Transumanza, riconosciuta Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall’UNESCO, e la civiltà dei Bergamini. L'identità di questo territorio, che insieme a quelli di Brescia, Lecco e Sondrio compone il sistema delle Alpi Orobiche, si esprime attraverso prodotti unici, frutto di un’inestimabile ricchezza di sapere, storia, e risorse.

Forme: oltre il formaggio, un manifesto per il Made in Italy

L'edizione 2024 si intitola “Forme in Italy. Formaggi con l’Italia dentro: rari, preziosi, unici”. Il focus di quest’anno è il Made in Italy, che la manifestazione vuole mettere in primo piano riflettendo sull'unicità delle produzioni casearie nazionali, sul loro impatto territoriale, economico e culturale. Il programma di Forme in Italy presenta varie iniziative, dalle mostre-mercato alle masterclass, dai convegni alle esposizioni museali, pensate per coinvolgere e intrattenere il pubblico in un’esclusiva esperienza nel mondo dei formaggi.

La Piazza Mercato del Formaggio e il Circolo della Gastronomia Creativa Italiana, insieme agli iconici Cheese Labs, offrono una panoramica d’eccezione sul mondo caseario, arricchita anche da Incontri e racconti, una serie di appuntamenti su tematiche attuali come la sostenibilità e la tutela delle produzioni di nicchia. L’opportunità data ai locali del territorio di diventare Cheese Ambassador poi è un’ulteriore attestazione di Forme come progetto che crea rete e condivisione di saperi e passioni tra le realtà del settore e i consumatori finali, a cui è dedicato l’intero evento.

Le collaborazioni con progetti e iniziative parallele, come quelle che hanno portato alla creazione del Distretto della Gastronomia Italiana con Parma e Alba, le altre due Città Creative UNESCO per la Gastronomia, allo sviluppo del progetto Tipicamente Uniche, insieme alle Ascom di Alba, Bergamo e Parma, e all'organizzazione di eventi internazionali come gli World Cheese Awards e B2Cheese - From milk to market, l’unica Fiera Internazionale B2b dedicata al lattiero-caseario in Italia, sottolineano l'ambizione di Forme di essere molto più di un evento, ma un vero e proprio movimento culturale e sociale che esalta e promuove l'eccellenza italiana nel settore.

Forme: l'eccellenza del Made in Italy raccontata attraverso i formaggi

La decisione di sostenere progetti di ricerca e iniziative benefiche, come il sostegno a A.R.M.R. (Aiuti Ricerca Malattie Rare), conferma infine l'impegno di Forme per una visione etica e sostenibile del settore alimentare, rendendo l’iniziativa anche un momento di riflessione su tematiche globali di grande attualità.

In conclusione, Forme si conferma un’occasione privilegiata per la valorizzazione e la promozione del settore lattiero-caseario italiano. Con l'edizione Forme in Italy. Formaggi con l’Italia dentro: rari, preziosi, unici, l'evento si propone di riaffermare l’importanza del Made in Italy, attraverso un settore che racchiude in sé tradizione, innovazione, cultura e passione.